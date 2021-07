MS 2021.195

Đang là "trụ cột" nuôi vợ con, trong đó hai con bị thiểu năng, câm điếc, anh Toàn bất ngờ gặp tai nạn lao động khiến cả gia đình lâm vào cảnh khốn đốn.

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Đức Toàn (SN 1985), người dân thôn Vạn Tải Đông, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đều thở dài, cảm thấy xót xa, thương cảm. Vừa trải qua ca phẫu thuật do tai nạn lao động cách đây hơn 1 tháng, cuộc sống của vợ chồng anh cùng các con dường như bị ảnh hưởng quá nhiều.

Bố bị tai nạn mất khả năng lao động, 2 đứa con thiểu năng chí tuệ

Ngồi quanh nhà nhìn những đứa trẻ ngẩn ngơ chơi với nhau, nước mắt anh Toàn rưng rưng. Sớm chịu cảnh mồ côi cha nên khi kết hôn với chị Tạ Thị Nga (SN 1990), anh chỉ tha thiết vun đắp cho tổ ấm đơn sơ của mình được đủ đầy hạnh phúc.

Bất hạnh xảy đến khi lên 6 tháng tuổi, con trai đầu của anh chị là cháu Nguyễn Đức Tài (SN 2013) bỗng lên cơn co giật dữ dội. Đến bệnh viện tỉnh rồi chuyển qua tuyến Trung ương, bác sĩ kết luận Tài bị thiểu năng trí tuệ, không nhận thức được hành vi.

Căn bệnh vốn chẳng có thuốc chữa buộc con sống chung cả đời khiến vợ chồng anh vô cùng đau lòng. Lắm lúc anh chỉ mong tai ương rơi vào mình để con cái được khoẻ mạnh. Nhìn cảnh con lớn lên không được bình thường như những đứa trẻ khác, cổ họng anh lại nghẹn đắng.

Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả những gì gia đình phải gánh chịu. Năm 2014, chị Nga sinh con trai thứ hai là Nguyễn Đức Thiên. Được 2 tuổi, Thiên cũng lên cơn sốt cao, co giật. Do không có tiền đưa đến bệnh viện kịp thời, đứa trẻ tội nghiệp đã bị biến chứng trong não dẫn đến câm điếc.

Chứng kiến đứa trẻ hay líu lo bỗng nhiên câm bặt, chỉ ú ớ trong cổ họng, anh Toàn đau khổ tự trách bản thân không đủ khả năng cứu con. "Tôi trước giờ ăn ở hiền lành, không làm hại ai bao giờ nhưng ông trời lại để con tôi chịu cảnh bệnh tật hết đời", anh cay đắng.

Cả nhà gánh nợ chịu từng cơn đói

Gác lại những đau buồn, vợ chồng anh động viên nhau làm lụng. Cuộc sống vốn túng thiếu nay lại càng thêm khó khăn khi ngoài 2 người con khuyết tật, anh chị còn phụng dưỡng mẹ già đã ngoài 80 tuổi.

Tài sản duy nhất của gia đình họ là 2 sào ruộng chỉ đủ gạo nuôi mấy miệng ăn. Để có thể trang trải cuộc sống, anh Toàn đi phụ hồ kiếm chút tiền, cố gắng lo cho con con gái thứ ba là Nguyễn Thị Ánh Thu (SN 2016) đi học.

Nhưng ngày 20/6/2021, khi đang làm việc, anh Toàn bất ngờ bị ngã. May mắn kịp bám vào thanh dầm bo tường nên anh không bị tổn thương phần đầu. Mặc dù vậy, tai nạn khiến anh bị gãy xương đùi, phải nhập viện điều trị khẩn cấp.

Bị tai nạn nhưng anh Toàn chỉ đau đáu về những đứa con bệnh tật của mình

Nhà không có nổi một ngàn, chị Nga phải vay khắp anh em họ hàng mới gom được 20 triệu đồng cho chồng làm phẫu thuật chân, nẹp xương, đóng đinh. Tai nạn khá nặng đã lấy đi khả năng lao động, biến anh Toàn trở thành người phụ thuộc sinh hoạt vào vợ con.

Trong khi đó bấy lâu nay, chị Nga chỉ ở nhà trông con, không làm ra kinh tế. Tai nạn lần này đã đẩy gia đình anh chị lâm vào tình cảnh hết sức chật vật. Đặc biệt, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, mưu sinh cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Nằm trên giường chịu từng cơn đau do vết thương hành hạ, nhìn những đứa trẻ gầy gò trong căn nhà tồi tàn, anh Toàn rưng rưng nước mắt vì không thể làm gì được cho các con. Gia đình anh đã kiệt quệ hoàn toàn, thật sự rất cần được quan tâm, chia sẻ để vượt qua cơn hoạn nạn.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Đức Toàn. Địa chỉ: Thôn Vạn Tải Đông, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. SĐT: 0373782085.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.195 (gia đình anh Toàn)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436