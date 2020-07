Thương hoàn cảnh bé Thức, bị bệnh cả tháng trời mà gia đình không ai hay vì quá khó khăn, bạn đọc VietNamNet đã tiếp sức để con được chữa bệnh theo kịp phác đồ.

Khoảng một năm Nguyễn Chí Thức nằm viện điều trị căn bệnh hiểm nghèo, gia đình con điêu đứng. Nhà con ở vùng quê nghèo của Tịnh Biên, cuộc sống nghèo khó. Cả gia đình 3 đời cùng sống trong căn nhà dựng tạm bằng cột kèo, che mái lá.

Ngoài vài sào ruộng lúa, mùa mưa, hai vợ chồng chị An đi bắt cá đem bán, mùa khô đi bẫy chuột, quanh năm suốt tháng lặn lội ngoài đồng cả ngày lẫn đêm. Thời điểm Thức phát bệnh, con bị đau nhức chân, nóng sốt. Bà nội đã ngoài 80 nghĩ cháu trai hiếu động, hơn nữa, trẻ con ốm sốt cũng không lạ. Đến khi con đã bệnh khoảng một tháng mới được phát hiện rồi đưa đi viện thì nghe hung tin.

Miền quê nơi gia đình con đang sống vốn yên bình. Chị An cho hay: “Trước khi con bị bệnh, tôi chưa từng nghe có đứa trẻ nào khác trong vùng mắc ung thư”. Thế mà điều đau đớn ấy lại rơi vào gia đình chị. Chí Thức bị ung thư máu.

Số tiền đi bẫy chuột suốt mùa khô chỉ đủ chạy đi chạy lại đưa con đi khám bệnh. Để có tiền vô thuốc hóa trị cho con, vợ chồng chị An phải vay mượn khắp người thân, họ hàng. Tuy nhiên, bệnh của con phát hiện muộn, phải sử dụng thêm thuốc đặc trị ngoài danh mục bảo hiểm y tế. Mỗi một đợt chi phí hơn 10 triệu đồng. Thêm các khoản chi phí khác, có tháng gia đình chị tốn 20 triệu đồng.

Sau một năm chữa bệnh cho con. Tài sản phải đem cầm cố hết. Chỗ vay mượn cũng không còn. Chị An khóc nghẹn cầu xin khắp nơi nhưng không được, tưởng chừng phải đưa con về. Sau khi Báo VietNamNet đăng tải hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nhiều bạn đọc đã động viên, ủng hộ.

Bé Nguyễn Chí Thức được bạn đọc ủng hộ hơn 50 triệu đồng.

Vừa qua, đại diện của Báo VietNamNet đã tới bệnh viện và trao lại số tiền 42.180.000 đồng do bạn đọc ủng hộ Chí Thức thông qua tài khoản của Báo. Trước đó, một số mạnh thường quân đã tới bệnh viện trao trực tiếp cho gia đình gần 10 triệu đồng.

Biết con trai được nhiều mạnh thường quân thương xót, giúp đỡ để con có thêm cơ hội chữa bệnh, chị An bật khóc vì xúc động. Thông qua Báo VietNamNet, chị An gửi lời cảm ơn tới các mạnh thường quân đã giúp đỡ lúc gia đình khó khăn nhất. “Mẹ con em sẽ cầu nguyện bình an tới tất cả mọi người”.

Khánh Hòa