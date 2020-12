MS 2021.001

Phạm Thành Trung mắc phải căn bệnh suy nhược cơ đã hơn 8 năm. Cơ thể em cứ yếu dần, khoảng 2 năm gần đây thì liệt hẳn. Để chữa trị cho Trung, cha mẹ em đã cầm cố căn nhà nhưng vẫn không đủ.

browser not support iframe.

Trong phòng bệnh, chú Phạm Văn Đồng vừa lau, vừa quạt cho con trai. Cậu thiếu niên 19 tuổi xoay mặt về phía cha, tỏ ý thoải mái. Đôi tay và đôi chân của em bị co quắp từ lâu, chẳng thể tự cử động được nữa.

Đến giờ, người cha vẫn chưa thể nguôi nỗi đau khi con trai đột ngột mắc bệnh. Từ một cậu thiếu niên cao lớn, vạm vỡ, hiếu học, bỗng chốc biến thành đứa trẻ bại liệt. Càng đáng thương hơn khi thần trí của em vẫn tỉnh táo, nhưng lại chẳng thể nói ra được suy nghĩ của mình.

“Trước đây Trung còn ngồi được, tôi chăm sóc đỡ vất vả hơn bây giờ. Khoảng 2-3 năm trở lại đây, em nó không chỉ nằm liệt, mà còn không nói được nữa cô ạ. Thằng bé buồn nhiều lắm”, chú Đồng tâm sự.

Cơ thể Trung bắt đầu có dấu hiệu bất thường khi em lên 11 tuổi. Sau những ngày thấy con trai đi bình thường cũng té ngã, chú Đồng đưa con đến bệnh viện thăm khám. Bác sĩ chẩn đoán em bị suy nhược cơ, teo cơ do di truyền gen lặn của cha hoặc mẹ.

Chú Đồng liên tục lau, quạt cho con. Cùng với đó, chú cũng luôn trò chuyện với con, mặc cho Trung không thể trả lời.

Thấy con từ nhỏ vẫn luôn khỏe mạnh, hoạt bát, giờ bỗng nghe nói có bệnh trong người, lại còn do ảnh hưởng từ cha mẹ, chú Đồng thức nhiều đêm trắng, tự dằn vặt chính mình.

“Thằng bé thích đi học nên thời gian đó tôi nghỉ làm đưa con đến trường, cõng lên lớp, trải chiếu cho con nằm học. Càng về sau, bệnh tình cứ phát triển nặng thêm. Khi thằng bé lên lớp 10 thì phải nghỉ hẳn. Ở nhà bí bách, nó cặm cụi ngồi học trên máy tính, nhưng chẳng được bao lâu thì liệt hoàn toàn luôn đến giờ”, người cha 55 tuổi nghẹn giọng.

Bác sĩ Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Quận 2 cho biết, em Phạm Thành Trung đang nằm điều trị do nhiều căn bệnh: Nhược cơ, suy hô hấp, viêm phổi. Hiện tại, Trung phải thở máy kéo dài và sử dụng thuốc kháng sinh. Dù đã có bảo hiểm y tế, nhưng những chi phí phát sinh dự kiến lên tới 50 triệu đồng.

Chú Đồng không còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình đưa con đi viện. Sau khi tiền vay mượn của người thân quen, vợ chồng chú phải cầm cố căn nhà nhỏ, tài sản duy nhất để chữa bệnh cho con. Tiền vay mượn đã hết, mà bệnh con thì cứ tiếp tục nặng lên, cùng với các khoản nợ chồng chất.

Con trai to lớn chỉ có mình chú Đồng đủ sức chăm sóc.

Trước khi Trung mắc bệnh, chú Đồng đi làm công nhân. Vợ chú làm lao công, lau dọn cho các công ty hoặc gia đình ở gần nhà. Thu nhập chỉ tạm đủ sống. Về sau thiếu mất người làm kinh tế chính, cuộc sống thường ngày đã chật vật, càng chẳng đủ tiền để chữa bệnh cho con trai.

“Đến giờ nợ của gia đình tôi cũng phải tới hơn 200 triệu cô ạ. Từ ngày thằng bé bệnh, mẹ nó nhỏ con chăm không nổi, tôi phải nghỉ việc để ở cạnh con. Nhà chỉ có đứa con trai, làm sao bỏ mặc nó được hả cô”, chú Đồng bùi ngùi giãi bày.

Nói là vậy, nhưng vợ chồng chú đã sức cùng lực kiệt, cũng chẳng còn ai để vay mượn được nữa, thời gian tới vẫn chưa có cách nào xoay tiền đóng viện phí cho con trai. Thông qua Báo VietNamNet, chú Đồng cầu xin các nhà hảo tâm thương mà giúp đỡ viện phí cho đứa con tội nghiệp của mình.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Quận 2, TP.HCM (gặp anh Minh: 0948683679); Hoặc chú Phạm Văn Đồng; Địa chỉ: 41 đường 13, Khu phố 1, phường Cát Lái, Q.2, TP.HCM; Điện thoại: 0768060403.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.001 (em Phạm Thành Trung)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.