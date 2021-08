Ngày 27/8, Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng đã trực tiếp ủng hộ 100 triệu đồng đến chương trình "Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet".

Ngày 27/8, tại Toà soạn Báo VietNamNet, Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng đã trực tiếp ủng hộ 100 triệu đồng đến chương trình "Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet".

Tiếp nhận số tiền trên, bà Hoàng Thị Bảo Hương, Phó TBT Báo VietNamNet cho biết, chương trình do Báo phát động đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Bà Hoàng Thị Bảo Hương, Phó TBT Báo VietNamNet nhận số tiền ủng hộ 100 triệu đồng từ ông Ông Trần Chí Chung, Trưởng phòng TCHC Công ty Cổ phần Lạc Hồng

"Chúng tôi luôn hướng đến những hoạt động từ thiện, tích cực, những chương trình mang giá trị nhân văn sâu sắc. Chương trình lần này nhằm mục tiêu hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người nghèo, lao động tự do, người thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương…, những nơi chưa tiếp cận được gói cứu trợ", bà nói.

Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng tới hỗ trợ trang thiết bị y tế đến các bệnh viện, các trung tâm cách ly, trung tâm y tế, lực lượng y, bác sĩ. Đồng thời cũng chung tay góp phần đảm bảo lương thực thực phẩm để người dân nghèo an tâm thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo trang thiết bị y tế cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch, đồng lòng cùng chống dịch Covid-19.

Ông Trần Chí Chung, Trưởng phòng TCHC Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng khẳng định, phía công ty luôn sẵn sàng ủng hộ những hoạt động thiện nguyện, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh gây ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống, nhiều người đang rất cần sự giúp đỡ.

