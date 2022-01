MS 2022.010

Sau đám cháy bất ngờ, anh Lê Trọng Cường (SN 1982) và cháu N. (1 tuổi) trú khu phố Xuân Nguyên, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa tử vong. Con gái anh Cường là Lê Thị Hoàng An bị bỏng nặng.

Khoảng 18h ngày 8/1, căn nhà cấp 4 nơi gia đình anh Lê Trọng Cường (SN 1982) và chị Hoàng Thị Hòa (SN 1990) sinh sống xảy ra vụ cháy. Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một phòng trong nhà chưa rõ nguyên nhân khiến anh Cường và con gái 1 tuổi tử vong. Hai cháu Lê Trọng Hoàng Thịnh (SN 2011) và cháu Lê Thị Hoàng An (SN 2015) bị bỏng, trong đó cháu An bị bỏng nặng toàn thân, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Vụ cháy khiến anh Cường và con gái 1 tuổi tử vong

Được biết, gia đình anh Cường, chị Hòa là hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của xã. Anh vốn ở nhà đi chạy máy cày thuê, còn chị đi làm công nhân cho công ty giày da Annora Việt Nam. Hôm xảy ra sự việc là ngày chị làm ca 1. Buổi chiều hôm đó, chị tranh thủ ra đồng làm ruộng, chồng ở nhà sửa máy cày. Lúc này máy hết dầu, chị đi hỏi vay 2 triệu đồng mua dầu cho chồng sửa máy để kịp làm đất. Vừa về tới cổng, chị đã thấy mọi người gọi vào nhanh đưa con đi cấp cứu.

Cứu bố và em trong đám cháy, cháu Hoàng An bị bỏng toàn thân

“Tôi chạy nhanh vào trong sân thì thấy cháu Hoàng An đang nằm co quắp, quần áo trên người đã cháy hết. Tôi không nghĩ được gì, liền bế cháu lên xe đưa đi vào viện cấp cứu. Khi đó cháu còn thều thào "mẹ ơi con đau lắm". Tiếng gọi mẹ trong tuyệt vọng đó giờ tôi còn ám ảnh và thương con quá”, chị Hòa kể trong nước mắt.

Chị Hòa đau đớn vì cùng một lúc mất đi cả chồng và con gái

Gạt nước mắt, chị nói tiếp, lúc đưa con đi viện do không mang theo điện thoại để liên lạc nên không biết sự việc ở nhà như thế nào. Mãi đến sáng hôm sau mới nhận được thông tin từ người thân là chồng và con gái 1 tuổi đã chết. "Lúc đó tôi như ngã khụy. Lo xong thủ tục ở viện cho con, tôi lại cấp tập quay về lo hậu sự cho hai bố con", chị nức nở.

Theo chị Hòa, nơi xảy ra cháy là phòng học của cháu Thịnh (con trai đầu). Căn phòng này trước đây là bếp nấu ăn của gia đình, mới đây nhà anh chị xây bếp ra bên ngoài nên tận dụng lại làm phòng học cho con. Đến bây giờ gia đình cũng không rõ nguyên nhân vì sao lại xảy ra cháy như vậy.

Lấy nước dập đám cháy cứu bố và các em, cháu Lê Trọng Hoàng Thịnh cũng bị bỏng ở hai chân

Anh Lê Trọng Định (anh trai của anh Cường), nhà ở gần đó cho biết, trước khi xảy ra sự việc, hai chị em An và N. vừa từ nhà anh trở về. Cháu Thịnh đang nấu ăn ở nhà bếp bên ngoài thì phát hiện có khói bốc ra từ trong nhà. Cháu vội đi múc nước tìm cách dập lửa. Khi người dân phát hiện sự việc, chạy tới ứng cứu thì đã thấy An, N. đang nằm ở ngoài hè, toàn thân cháy hết quần áo. Trong phòng, anh Cường đã bị cháy đen nằm bất động.

Toàn bộ đồ đạc, sách vở trong phòng bị cháy

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

“Khi tôi chạy đến thì đã thấy 2 cháu nằm ngoài hè. Khi xảy ra cháy, cháu N. (1 tuổi) chạy vào với bố, thấy vậy cháu An vào kéo được em ra ngoài thì cả hai chị em đều đã bỏng nặng. Lúc này thằng anh đang múc từng chậu nước để dập lửa nên cũng bị bỏng ở hai bàn chân”, anh Định kể lại.

Một lúc mất đi hai người thân, con gái vì cứu em mà bỏng nặng, chị Hoà vô cùng đau khổ. Hiện hai chân của cháu An đã bị hoại tử, toàn bộ cơ thể bị bỏng nặng, mặt và mắt sưng phù, buộc phải chuyển tuyến ra Hà Nội cấp cứu, điều trị.

Các cơ quan, đoàn thể đến thăm hỏi chia buồn cùng gia đình chị Hòa

Sau khi sự việc xảy ra, ông Hà Xuân Thành, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, cùng công đoàn các cấp đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 5 triệu đồng.

Đại diện Công ty TNHH giày Annora Việt Nam nơi chị Hòa làm việc cũng đến trao 5 triệu đồng, đồng thời công đoàn của công ty đang vận động công nhân quyên góp, hỗ trợ để gia đình vượt qua khó khăn. Rất mong hoàn cảnh gia đình chị Hoà, bé An nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng.

Lê Dương

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Hoàng Thị Hoà, khu phố Xuân Nguyên, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá. SĐT 0979388849

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.010 (gia đình chị Hoà)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.