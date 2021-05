MS 2021.200

Một đứa con trai đã mất, đứa còn lại tinh thần bất ổn, suốt mấy chục năm nay 2 vợ chồng chú Tấn dựa vào nhau mà sống. Từ khi chú mù lòa, cô Choác trở thành đôi mắt cho chồng, thế nhưng, khổ đau vẫn chưa buông tha...

Nằm trên giường bệnh, chú Tấn nhìn trân trân vô hồn. Hơn một lần, chú nghĩ đến cái chết, nhưng rồi đôi tay lại buông thõng trước những lời ruột gan của vợ: “Hai đứa con đã chẳng thể cậy nhờ, không lẽ giờ ông cũng đòi bỏ tôi”. Thế nhưng biết phải làm gì khi gia đình họ đã rơi vào đường cùng, người chồng, trụ cột của gia đình lại trở thành gánh nặng của vợ già.

Đôi mắt của chú Tấn đã không còn nhìn thấy từ 10 năm nay, mọi việc đều phải nhờ cô Choác chăm sóc.

Cô Choác tâm sự, bi kịch của gia đình cô bắt đầu từ năm 2006, khi con trai cả là Hoàng Duy Linh (sinh năm 1978) bị sát hại, mà đến nay, người ta vẫn chưa thể tìm được kẻ thủ ác. Đau lòng và chấn động vì cái chết đột ngột của anh Linh, người con trai út của vợ chồng chú dần thay đổi tâm tính, thường bỏ đi biệt tích. Đôi mắt người cha khốn khổ từ đó cũng mờ dần, khoảng 10 năm trước thì mù hẳn.

Một mình cô Choác chật vật kiếm tiền nuôi chồng, tài sản cứ phải bán dần, sau cùng, 2 vợ chồng cô phải đi ở nhờ trên đất của họ hàng. Tưởng số phận như vậy đã là tận cùng của cảnh khổ, chẳng ngờ khoảng tháng 3/2019, thấy cơ thể bất thường, chú Tấn đi khám bệnh thì nhận được kết quả ung thư bàng quang.

“Nghe kết quả mà tôi lặng cả người, giống như không còn cảm xúc để đau khổ hơn được nữa. Nhưng rồi phải lấy hết sức lực còn lại để vực tinh thần ông ấy lên, chứ đâu còn ai mà dựa”, cô Choác nghẹn giọng.

Những tưởng đã là tận cùng của đau khổ, nhưng số phận vẫn chưa buông tha khi chú Tấn phát hiện căn bệnh ung thư bàng quang.

Chú Tấn từng trải qua 2 lần mổ nội soi lấy khối u ở bàng quang, truyền 6 toa thuốc hóa trị nhưng tế bào ung thư vẫn tiếp tục phát triển, xâm lấn nặng. Bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, nếu được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ bàng quang, thay bàng quang nhân tạo, chú Tấn có thể vượt qua bệnh tật. Tuy nhiên, chi phí dự kiến lên tới 50 triệu đồng.

“Từ lúc ông ấy bị mù lòa, một mình tôi lo liệu. Lúc trước còn khỏe thì tôi theo người ta đi làm cho công ty cây xanh. Về sau tuổi cao, tay chân chậm chạp, người ta không cho làm nữa, vài người dân trong khu thấy hoàn cảnh chúng tôi như vậy thì kêu đi trồng dưa, kéo dây, thụ phấn cho dưa hấu. Tạm bợ qua ngày.

Thấy bản thân bệnh tật như vậy, ông ấy nghĩ sống sẽ làm gánh nặng cho vợ nên cứ đòi chết, tôi phải an ủi miết. Giờ còn nước còn tát, chứ con cái đã bất hạnh rồi, nếu ông ấy cũng bỏ tôi đi thì tôi làm sao mà sống nổi”, cô ôm ngực khóc như muốn trút hết những tủi hận, khổ đau suốt quãng thời gian dài nhẫn nhịn.

Họ chỉ còn cách trông chờ vào bàn tay cứu đỡ của những nhà hảo tâm.

Chú Tấn năm nay đã 68 tuổi, cô Choác 64 tuổi. Anh chị em hai bên đều đã già, sống ở quê chẳng có nghề phụ nên phải trông cậy vào con cháu. Với đồng lương công nhân còm cõi, chẳng có ai dư dả để giúp đỡ được khoản viện phí quá lớn ấy cho chú Tấn. Sau nhiều ngày hỏi vay mượn khắp nơi, cô Choác cầm vỏn vẹn chưa nổi 10 triệu đồng để đóng tạm ứng.

Biết là còn thiếu quá nhiều, nhưng người phụ nữ khốn khổ cũng hết cách. Cô nắm chặt tay chúng tôi khẩn khoản: “Chúng tôi lâm vào đường cùng rồi các cô chú ơi. Dù đã hứa là sau này ông ấy khỏi bệnh, tôi sẽ đi làm để trả nợ, nhưng trong thời điểm dịch bệnh này, họ cũng chẳng có dư để mà giúp. Các cô chú có cách nào cứu chồng tôi với. Chúng tôi xin đội ơn nhiều lắm!”.

Khánh Hòa

