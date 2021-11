MS 2021.319

Cùng một lúc mắc đến 4 căn bệnh hiểm nghèo, trong hơi thở yếu ớt, cậu bé Luân tội nghiệp cầu xin bác sĩ giúp con thêm cơ hội được sống.

“Cháu muốn được sống, cháu không muốn chết, các bác sĩ ơi cứu cháu với! Cháu xin các bác sĩ!”. Những lời khẩn thiết của Bùi Hà Sỹ Luân (8 tuổi, quê Hoà Bình) trong thời khắc nguy kịch cận kề khiến mọi người xung quanh phải rơi nước mắt.

Mới 4 tuổi, cháu Luân đang phải gồng mình chống chọi 4 căn bệnh hiểm nghèo

Bên giường bệnh, mẹ của Luân, chị Hà Thị Chai khóc lặng người, nghẹn ngào cầu xin khi hay tin con mình có thể bị trả về nhà: "Các bác cứu con em với, cháu còn nhỏ quá. Để cháu về nhà lúc này thì chỉ sống thêm được 1 tháng thôi. Em xin các bác mà".

Thật khó có thể diễn tả hết nỗi tuyệt vọng vào thời điểm đó của mẹ con Luân. Tình mẫu tử thôi thúc chị Chai cố gắng giành giật sự sống cho con đến giây phút cuối cùng, dù rằng chị rất hiểu “tử thần” luôn rình rập số phận bé nhỏ, yếu ớt kia.

Bất hạnh đến ập đến vào tháng 6/2020, Luân thường xuyên kêu đau bụng dữ dội. Gia đình đưa con đi khám tại Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Thuỷ (Hoà Bình) song không phát hiện ra nguyên nhân, đành tiếp tục chuyển đến Bệnh viện sản nhi tỉnh Ninh Bình.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện con có một khối u ở thận, ngoài ra còn mắc bệnh tim bẩm sinh. Ngay lập tức, con được tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u. Quá trình mổ xảy ra biến chứng nên Luân phải mổ đến 2 lần.

Sau 1 tháng nằm tại phòng cấp cứu Bệnh viện sản nhi tỉnh Ninh Bình để liên tục theo dõi, 7 ngày tiếp theo tại phòng điều trị thông thường, con mới được xuất viện về nhà. Bệnh tình tiến triển nặng, bố mẹ Luân phải bán đi một quả đồi lấy 40 triệu đồng đóng viện phí.

Số tiền nhanh chóng hết sạch mà bệnh tình vẫn cần chạy chữa thêm. Các bác sĩ ở Bệnh viện sản nhi tỉnh Ninh Bình khuyên chị Chai chuyển con lên tuyến trung ương nhằm có những phương án điều trị lâu dài đối với căn bệnh tim bẩm sinh.

Cùng lúc mắc 4 căn bệnh, sự sống của Luân đang rất mong manh

Mong manh sự sống

Về nhà khoảng 10 ngày, Luân lại đến Bệnh viện E chờ mổ tim. Tháng 9/2020, ca phẫu thuật thành công song con phải điều trị thêm 2 tháng. Suốt khoảng thời gian cùng con rong ruổi đi chữa bệnh, do hoàn cảnh khó khăn, chị Chai buộc phải vay mượn một khoản tiền khổng lồ.

Mặc dù đã được mổ tim nhưng tình trạng của Luân vẫn chưa hết nguy hiểm. Ngoài u thận và tim bẩm sinh, con còn mắc thêm chứng đảo ngược phủ tạng cùng teo động mạch phổi. Chính vì vậy, việc điều trị cho con trở nên khó khăn hơn những bệnh nhi khác rất nhiều.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, phải đến tháng 9/2021, Luân mới ra Hà Nội để chờ mổ tim lần nữa. Suốt 1 tháng trời, trải qua nhiều lần hội chẩn, các bác sĩ Bệnh viện E đã có lúc tưởng chừng không thể làm được gì, bởi nguy cơ mất mạng trên bàn mổ của Luân là rất cao.

Cậu bé Bùi Hà Sỹ Luân vẫn chưa qua cơn nguy hiểm

Một số lần, bác sĩ khuyên chị Chai cho con về nhà, cho con ăn được gì thì ăn vì việc phẫu thuật hết sức sự mạo hiểm. Người mẹ khốn khổ vẫn cố gắng cầu xin bác sĩ giữ tính mạng cho con đến cùng. Nhờ may mắn và sự nỗ lực hết sức của các y bác sĩ, ca phẫu thuật tim lần 2 thành công tốt đẹp. Dẫu vậy, cho đến nay, Luân vẫn cần phải theo dõi để điều trị tích cực vì nguy hiểm vẫn chưa qua đi.

Số tiền hơn 100 triệu đồng chị Chai vay mượn suốt quá trình đưa con đi chữa bệnh lần thứ hai đến nay đã hoàn toàn cạn kiệt. Chị không biết xoay sở ở đâu để có thêm tiền trả viện phí cho con. Tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm lên đến 700.000 đồng/ngày, quá lớn đối với một hộ gia đình nghèo, chỉ mưu sinh bằng nghề nông.

Ông Bùi Văn Tượng, Chủ tịch UBND xã Thống Nhất cho biết: “Gia đình cháu Luân rất khổ. Con mắc bệnh tim bẩm sinh lại thêm nhiều chứng bệnh khác, bố mẹ lại chỉ làm ruộng. Chính quyền xã cũng tìm cách giúp đỡ nhưng không được nhiều. Rất mong các nhà hảo tâm thương tình, quan tâm, hỗ trợ cho gia đình cháu thêm chi phí chữa bệnh cho con".

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Hà Thị Chai. Địa chỉ: Thôn Minh Thành, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình. Số điện thoại: 0963882597.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.319 (bé Bùi Hà Sỹ Luân)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.