Bạn tôi trong lúc lái xe container do buồn ngủ nên tông vào nhà dân, không gây thương vong cho ai, chỉ thiệt hại về tài sản. Bên công ty chủ xe đứng ra bồi thường thiệt hại đó. Vậy bạn tôi có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Luật sư tư vấn:

Hành vi gây tai nạn giao thông và gây ra thiệt hại về tài sản thì tùy vào tính chất, mức độ mà người có hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể theo quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định như sau:

Gây tai nạn giao thông mức nào thì chịu TNHS? (Ảnh minh hoạ)

"Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng."

Do bạn không trình bày cụ thể về thiệt hại tài sản do hành vi vi phạm giao thông gây ra, tuy nhiên theo quy định trên thì hành vi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại về tài sản phải từ 100 triệu đồng trở lên thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ theo kết luận điều tra nếu bạn bạn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải bồi thường thiệt hại về tài sản cho người bị thiệt hại theo quy định tại điều 589 Bộ luật dân sự năm 2015.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc