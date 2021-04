Hồi âm đơn thư cuối tháng 4 năm 2021

Những vấn đề như đất đại, tranh chấp chiếm đoạt đất đai, nhà cửa, phân lô khống để lừa đảo...là những bức xúc của người dân phản ảnh đến các cơ quan chức năng cao nhất và báo.

1- Bà Vũ Thị Hoa phòng 2202-T2 chung cư Sun Grand Aneora số 3 phố Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, làm đơn tố cáo một số người có hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn đặt cọc mua bán nhà đất tại số 36 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm Hà Nội và ra thông báo trúng đấu giá tài sản ký tên đóng dấu Phạm Tuấn Long để chiến đoạt 541 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội đã ra thông báo số 193/TB-PC02 ngày 27/5/2020 tiếp nhận tố cáo tội phạm. Ngày 13/11/2020 điều tra viên gửi cho gia đình thông báo Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án số 250 ngày 10/11/2020. Tuy nhiên từ đó đến nay bà đã không nhận được bất kỳ thông tin gì về vụ án này.

2- Ông Phùng Văn Hào, Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội, làm đơn tố cáo một cán bộ lãnh đạo huyện về những sai phạm quy định về đầu tư xây dựng cơ bản. Có biểu hiện của lợi ích nhóm, sân sau; sai phạm trong công tác cán bộ và lạm quyền độc đoán. Ông đã nêu ra các vụ việc cụ thể trong đơn thư…

3- Bà Hoàng Thị Hoa, Phổ Lại, Thanh An, Quảng Trị, vẫn tiếp tục gửi đơn thư đến các đồng chí lãnh đạo cao nhất về việc địa phương vẫn không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà. Việc này báo đã gửi công văn và đăng báo đề nghị chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm tránh tình trạng để khiếu kiện kéo dài.

4- Bà Trương Thah Tâm, 17 D Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, tp HCM, gửi đơn khiếu nại về việc năm 2000 bà có ký hợp đồng với Công ty phát triển và Kinh doanh nhà (Sau đổi tên thành Cty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà) để chuyển nhượng nền đất 100m2 để xây dựng nhà ở. Tuy nhiên sau đó công ty đã tìm mọi cách viện dẫn nhiều lý do bất hợp lý, không đúng sự thật để hủy hợp đồng. Bà đã không đồng ý với lý do công ty đưa ra.

Phân lô khống để lừa đảo

5- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, vợ của ông Phan Văn Anh Vũ ở 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, tp Đà Nẵng, gửi đơn tố cáo một số điều tra viên của trại tạm giam T16 đã thực hiện một số việc có dấu hiệu vi phạm luật tố tụng hình sự gây ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của chồng bà. Tuy nhiên không thấy bà đưa ra những chứng cứ mà bà tố cáo.

6- Ông Hoàng Quốc Hội ở TDP Mậu Lâm, phường Khai Quang, tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, viết đơn tố cáo một số cán bộ công an thuộc phòng CSKT đã bao che cho bà Văn Thị hoa là vợ của một cán bộ công an. Ông Hội đã nộp 1 tỷ 20 triệu đồng cho bà Hoa (có giấy biên nhận) để mua 3 ô đất tại dự án Trường quốc tế Unis Campus tại phường Khai Quang, tp Vĩnh Yên. Tuy nhiên lô đất mà bà Hoa bán không có trong dự án và bà đã chiếm đoạt số tiền trên của ông Hội. Nhiều lần ông Hội đòi lại nhưng bà Hoa không trả mà còn thách thức ỷ thế chồng là công án. Ông đã gửi đơn tố cáo lên Công an tỉnh nhưng những người được cử đi điều tra đã cố tình bao che, làm sai lệch nội dung.

7- Bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ - Thương mại và xây dựng Đại ốc Kim Oanh. Địa chỉ LôJ53, đường NE8, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương, làm đơn tố cáo kênh Tin tức, Tài chính, Pháp luật đã tung nhiều clip vu không doanh nghiệp của bà. Lí do bà có vay tiền của Công ty Tân Hiệp Phát, với số tiền 350 tỷ đồng lãi suất 0,3% tháng và có cầm cố tài sản. Tuy nhiện trước hạn trả nợ Công ty của bà đã trả cả gốc lẫn lãi và đề nghị trả lại tài sản cầm cố nhưng Công ty Tân Hiệp Phát biến giả thành thật, không nhận lại tiền cho vay, chiếm đoạt luôn cổ phần của Công ty Minh Thành chủ đầu tư Dự án Minh Thành có giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Tập đoàn Kim Oanh đã gửi đơn tố cáo lên C01 và cơ quan C01 đã ra quyết định khởi tố hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Rất trùng hợp các mạng xã hội đã liên tiếp có những clip cố ý tạo ra để vu khống xuyên tạc bôi nhọ tập đoàn Kim Oanh.. Bà Oanh cho rằng đây là nhóm tội phạm chuyên nghiệp được thuê mướn.. Các clip này đã gây hiểu nhầm về tập đoàn Kim Oanh và bản thân bà.

8- Ông Lư Hàng Sang, 805. Long An B, thị trấn Cái Tắc, Châu Thành A, Hậu Giang, tiếp tục gửi đơn tố cáo khẩn cấp tội phạm nguy hiểm nhưng không được các cơ quan chức năng xử lý. Mặc dù ông đã có buổi làm việc trực tiếp báo cáo vụ việc nhưng cán bộ có trách nhiệm thờ ơ, không xử lý. Theo ông đã có những vị cán bộ bao che và khuyên ông không kiện cáo.

9- Bà Bùi Thị Tuyết, tổ dân phố Bắc Yên, Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, gửi đơn khiếu nại về việc chậm cấp trích lục bản đồ địa chính vị trí thửa đất của gia đình bà. Theo bà, gia đình bà đã được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất mang số hiệu XX 531046, tuy nhiên khi bà đến xin trích lục thì cán bộ đã nhận yêu cầu và viết giấy hẹn nhưng không làm trích lục cho bà. Bà đã đi lại nhiều lần mà những người phụ trách vẫn trả lời là chưa tìm thấy hồ sơ gốc. Bà đã yêu cầu cán bộ nếu làm mất thì xác địnhõ ràng cho bà.

10- Ông Nguyễn Văn Kỳ, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận, tiếp tục gửi đơn tố cáo hành vi tham nhũng của cán bộ nhà máy điện …

11- Ông Nguyễn Thiện Thức, trú tại 43D/7 đường 3/2 phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ, gửi đơn đề nghị lần 4 về việc yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giải quyết đơn thư khiếu nại việc Công ty CP Vincom Retait cùng một số cán lãnh đạo địa phương tỉnh Cà Mau chiếm đoạt tài sản là toàn bộ diện tích 1.550 m2 đất của gia đình ông để xây dựng Shophouse Cà Mau và dự án tái định cư tại phường 1, tp Cà Mau. Việc UBND giao cho các cơ quan ban ngành khác giải quyết là không đúng vì theo ông, Chủ tịch UBND chính là người bị khiếu nại có trách nhiệm chủ trì tiếp công dân theo đúng qui định của pháp luật.

12- Công ty Hùng Phát, số 211 phố Giáp Nhất, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, HN, gửi đơn tố cáo 1 số cán bộ công an quận Thanh Xuân khi xử lý vụ việc công ty tố cáo đã đứng trên pháp luật cố tình bao che cho Thân Minh Phương không đưa vụ việc ra khời tố.

13 Ông Nguyễn Sơn Tùng ở Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên và ông Hà Huy Hùng, 222 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội thay mặt cho hàng trăm cá nhân trên toàn quốc tố cáo khẩn cấp các đối tượng đứng sau Website Pchome-global và ứng dụng Pchome Online. Họ đã lôi kéo người dân đặt đơn hàng ảo, được liên kết với các sàn thương mại điện tử để nhận hoa hồng với hai hình thức: Nạp tiền vào ứng dụng mua VIP để được đặt hàng; giới thiệu thành viên mới để nhận hoa hồng. Thực chất đây là trò lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Cho đến nay đã có hàng trăm người bị lừa đảo với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Ban Bạn đọc