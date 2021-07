Hồi âm đơn thư đầu tháng 7/2021

Đơn thư của người dân vẫn không được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm để tình trạng khiếu nại kéo dài, thậm chí có vụ án xét xử qua các cấp vẫn không được người dan đồng tình.

1- Công ty TNHH Quang Tiến, Đak Lak (gửi lần 2), về việc kiến nghị đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan thanh toán số tiền còn nợ khi thực hiện Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây nguyên với số tiền 75 tỷ. Từ khi hoàn thành đến nay, Ban quản lý dự án 3 (Thuộc Tổng cục đường bộ Việt Nam- Bộ Giao thông Vận tải) vẫn chưa thanh toán.

2- Người dân huyện Kim Thành, Hải Dương (Không có ai đứng tên), gửi đơn tố cáo 1 cán bộ công tác tại UBND huyện đã từ doanh nghiệp chạy chọt về làm việc tại UBND và được bố trí làm lãnh đạo Văn phòng trong khi chưa công tác ngày nào.

3- Tạ Thái Sâm, tại 30 Hàng Đào (cổng sau 29 Lương Văn Can) thuộc phường Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết: Tại nhà số 30 Hàng Đào, có 05 hộ dân sinh sống thường đi cổng 29 Lương Văn Can. Hiện có nhà ông Nguyên (đã mất) và bà Lan (vợ ông Nguyên) đã tiến hành nâng tầng làm thêm tầng 3 lên trên tầng 2 (đã có từ trước), tầng 1 là sân chung và phía trên có giếng trời lấy sáng của một số hộ dân trong ngõ. Đây là việc xây dựng trái phép đã được UBND phường Hàng Đào chỉ rõ và tiềm ẩn nguy cơ rất cao mất ổn định về kết cấu công trình phía bên trên do toàn bộ tường bên dưới tầng 1 đã cũ nát (có ảnh chụp kèm theo), việc thêm tầng sẽ có tải trọng lớn dẫn đến sập nhà và phần sân thượng bên ngoài gây mất an toàn, có thể thiệt hại đến tài sản, tính mạng con người các hộ dân sinh hoạt bên dưới tầng 1 (lối đi và chỗ để xe máy, bếp). Về việc này ông đã có các Đơn kiến nghị phản ánh khẩn cấp gửi tới chính quyền các cấp (UBND phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm…). Đề nghị UBND phường Hàng Đào xem xét kiến nghị của người dân.

Vẫn chậm trễ giải quyết kiến nghị của dân

4- Bà Lê Thị Hồng thôn Quản Xá, xã Thiệu Hợp huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa, viết đơn kiến nghị về việc tại buổi công khai tài liệu chứng cứ và hòa giải vụ án dân sự tại Tòa án huyện Thiệu hóa ngày 17/5/2021 Thẩm phán Dương Văn Đạt chủ trì có nói về nghề luật sư và nói cụ thể về 1 luật sư. Theo bà là ông Đạt đã có những lời xem thường coi khinh luật sư và đề nghị xem xét có hành vi vu khống, xuyên tạc bịa đặt hay không?

5- Ông Nguyễn Thiện Thức, 43D/7 đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, gửi đơn kiến nghị về việc yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mâu là người có thẩm quyền ra quyết định giải quyết Đơn khiếu nại lần đầu (3/10/2018 đến nay đã bổ sung lần 6 về vụ án tranh chấp đất đai giữa công ty CP Vincom Retail cùng 1 số cán bộ lãnh đạo địa phương tỉnh Cà Mau công nhiên chiếm đoạt tài sản là toàn bộ diện tích đất 1.550m2 của ông để xây dựng Vincom shophouse Cà Mâu và khu tái định cư tại phường , thành phố Cà Mau (Báo đã đưa tin).

6- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh, gửi đơn đề nghị đưa tin đúng sự thật khách quan liên quan đến kháng nghị Giám đốc thẩm số 174, ngày 22/6/2021 không đúng qui định pháp luật của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại TP HCM…

7- Tập thể giáo viên trường THCS Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng (không có đại diện), bổ sung đơn tố cáo ông Hiệu trưởng trường với những nội dung: Vi phạm luật phòng chống tham nhũng; Thường xuyên vắng mặt tại trường; chuyên quyền độc đoán thiếu dân chủ, thiếu công bằng gây mất đoàn kết nội bộ; Nhận tiền của phụ huynh; phải đóng tiền trái tuyến mới được vào; gia đình trị..

8- Ông Nguyễn Sinh Tài, C25 khu phố 1, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai (Gửi đơn thư qua email), yêu cầu khởi tố vụ án vì một số cán bộ cố ý làm trái quy định pháp luật trong quản lý đất đai, thậm chí gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án, đơn tố giác tội phạm đến Toà Án Tp Biên Hoà, VKS Biên Hoà, Toà Án Tỉnh Đồng Nai, VKS Tỉnh Đồng Nai, Ban Nội Chính tỉnh Đồng Nai, UBKT Tỉnh Uỷ Đồng Nai, Công An Tỉnh Đồng Nai đến nay các cơ quan thuộc tỉnh Đồng Nai chậm trễ xử lý dẫn đến những phán quyết sai lầm của toà án làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mẹ ông là bà Nguyễn Thị Lục. Hơn thế nữa trong thời gian chờ toà án cấp cao, VKS cấp cao xem xét kháng nghị, phát hiện việc doanh nghiệp đang triển khai dự án, san lấp mặt bằng chưa được cấp phép và ông đã trình báo chính quyền điạ phương P. Tân Hiệp, UBND TP Biên Hoà, UBND tỉnh Đồng Nai can thiệp ngăn chặn giữ nguyên hiện trạng thì nhận được cuộc gọi diện thoại hăm doạ đòi chém giết hăm doạ đến mạng sống cuả ông. Hiện gia đình ông đã trình báo công an địa phương nơi cư trú can thiệp bảo vệ.

Ban Bạn đọc