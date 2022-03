Trong tháng, nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo trong tranh chấp đất đai vẫn chiếm chủ đạo. Đặc biệt có vụ việc xử lý nhiều lần vẫn không dứt điểm gây tình trạng khiếu kiện kéo dài

1 Bà Nguyễn Thị Thu Lan, 175 khu phố 3, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai, gửi đơn kêu cứu về việc con bà đến khám tại BV Nhi Đồng 2 do có triệu chứng khó nuốt và co giật kèm theo sốt nhẹ. Sau đó phát hiện bộ phận sinh dục cháu bất thường nên BV đã mổ. Do tắc trách của bệnh viện nên con bà đã tử vong. Trong kết luận của Sở Y tế có xác định nguyên nhân sai sót đó là chưa giám sát việc hội chẩn toàn bệnh viện đối với bệnh nhân có bệnh lý nặng và phức tạp; chưa giám sát tốt công tác chăm sóc và khẳng định bệnh việc có sai phạm. Tuy nhiên bệnh viện đã không xin lỗi mãi đến khi người đại diện có văn bản yêu cầu tổ chức xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại thì bệnh viện mới có công văn trả lời...

2 Bà Bùi Thị Thu thôn Thọ Liên, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, gửi đơn kêu cứu khẩn cấp về việc bà bị Tòa án nhân dân Thanh Hóa xử phạt 24 tháng tù giam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể bà đã được người quen gọi tìm người đi hát cùng khách. Bà đã gọi cho cháu ở TP Thanh Hóa và bảo liên hệ rồi đi hát. Tuy nhiên vụ đó bị công án bắt và nhũng người đi hát bị đưa ra xét xử. bà bị tòa án xử với tội danh tổ chức sử dụng ma túy. Bà cho rằng đó là suy diễn, bà chỉ gọi cho cháu và hoàn toàn không biết gì...

Mâu thuẫn tranh chấp đất đai

3 Bà Đinh Thị Nhung xã Lạc Vân, huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình và bà Nguyễn Thị Phương xã Phù Lộc, huyện Nho Quan, Ninh Bình, gửi đơn kêu cứu (lần 2) về việc các bà bị buộc thôi việc. Trước đó các bà đã gửi đơn kêu cứu đến một số cơ quan chức năng TW và đã nhận được văn bản trả lời. Sau đó các bà có đến Ban Nội chính và Ban tiếp công dân làm việc. Được biết huyện đã thu hồi quyết định tuyển dụng theo tinh thần kết luận 71 nhưng trường hợp của bà lại không nằm trong diện thu hồi quyết định. Có trường hợp thu hồi như của hai bà ở xã khác thì được cho kiện toàn và giữ chức danh lãnh đạo và đang công tác...

4 Ông Lê Anh Tuấn khu vực 1, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang, gửi đơn đề nghị PV đến tác nghiệp vụ việc tố giác CSĐT CA quận Ninh Kiều đã có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp cụ thể là: Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội. Theo ông, căn cứ vào việc đã có những người tổ chức đập phá hàng rào bê tông nhà ông.và cơ quan điều tra không khởi tố, không xác định tài sản bị hại...

5 Ông Lê Mạnh Tuấn, 1109 A2D3, khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội, gửi đơn tố cáo thanh tra tỉnh Hưng Yên về việc đã cố tình giải quyết áp đặt, trái pháp luật, cố ý làm sai lệch thông tin hồ sơ vụ việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất, làm bức tử cả gia đình ông. Vụ việc cụ thể ông đã gửi đơn thư nhiều lần kêu cứu về việc bố ông là Lê Văn Tề có tranh chấp đất đai với dòng họ. Ông cho rằng đất đai của nhà ông không liên quan đến đất thờ tự của dòng họ, song thanh tra đã làm sai lệch hồ sơ và vụ việc kéo dài...Về vấn đề này, báo đã đăng nhiêu lần thông tin và các cơ quan chức năng đã vào cuộc, tuy nhiên đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Đề nghị các cơ quan có chức năng xem xét giải quyết dứt điểm.

6 Phạm Việt Hưng, khu 6, thị trấn trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội, làm đơn tố cáo cán bộ Công ty Bảo Việt nhân thọ ở Phú Thọ vì đã dụ dỗ mẹ ông là bà Nguyễn Thị Trù ở số 178 đường Âu Cơ, Hạ Hòa, Phú Thọ mua bảo hiểm. Sau khi biết sự việc ông đã yêu cầu Công ty cho xem hợp đồng nhưng cán bộ công ty không đồng ý mà nói ông không phải là người nộp tiền, mặc dù ông đứng tên. Ông cũng đã nêu sự nhập nhằng của việc bảo hiểm. Cán bộ đi vận động bảo hiểm nói hợp đồng 10 năm nhưng khi hỏi lên Công ty thì trả lời 15 năm...

7Bà Đỗ Thị Băng số 1902 tổ dân phố Nguyễn Huệ, Minh Đức, Đồ Sơn, thay mặt bà con nuôi trồng thủy sản tại phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng gửi đơn tố cáo việc các hộ ở Xí nghiệp Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Đồ Sơn sau khi có tập đoàn BRG tham gia vào quá trình cổ phần hóa đã bắt dân dừng đầu tư, sản xuất. Họ đã bơm cát xuống hệ thống kênh nương đẩy bà con vào hoàn cảnh khốn khó dẫn đến nhiều người phải nhận đền bù. Sau đó Tòa án Đồ Sơn xử vắng mặt 4 người và bắt trả đất cho Công ty TNHH MTV du lịch và vui chơi giải trí Đồ Sơn (thuộc tập đoàn BGR).

8 Bà Phạm Thị Liễu, Cát Tiên, Xã Quang Trung, An Lão, Hải Phòng gửi đơn tố giác tội phạm trong vụ án giết người xẩy ra vào ngày 19/12/2021 tại phường Dương Nội, quận Hà Đông. Bà đã đề nghị điều tra xác minh làm rõ các đối tượng có hành vi phạm các tội như cố ý giết người, hủy hoại và cố ý làm hư hỏng tài sản, tội xâm phạm chỗ ở của người khác...

Ban Bạn đọc