Bài thơ gợi nhớ về một Sài Gòn mộng mơ, giản dị và chứa chan tình cảm của tác giả.

Hoài niệm

Sài Gòn đang nắng chợt mưa nhanh

Nắng Sài Gòn cho má em hồng thêm

Gió Sài Gòn làm tóc em bồng bềnh

Hàng me xanh đường Nguyễn Du ướt sũng

Còn rơi mãi những mưa me nhẹ lắng

Bao nỗi nhớ công viên ngày ấy chờ nhau

Trời bỗng đổ cơn mưa ai đưa em về

Quán vắng ta ngồi nghe nhạc Trịnh

"Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời"

Cốc cà phê bên em nghe hồn đắm say

Tôi tìm em trong vòng tay êm ái

Em cho tôi hơi thở nhẹ nhàng

Hoa dạ lý tỏa hương man mác

Đêm về khuya trong ánh mắt miên man

Mưa vẫn rơi đêm dài như vô tận

Vườn Tao Đàn nghe hơi thở của mưa

Hàng cây sao chờ tạnh mây buông lá

Suốt đêm dài sỏi đá trải hồng hoang

Bình minh lên rơi nhè nhẹ nắng vàng

Như da diết đón chào cơn gió mới

Hoài niệm vô thường giấc mộng hương nhu

Trương Hòa Bình