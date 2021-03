Ngọc Lê Ninh là Tiến sỹ hiện công tác tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Làm thơ và nổi lên từ thời còn là sinh viên, đến nay anh đã xuất bản 3 tập thơ và nhiều bài đăng trên tạp chí thơ uy tín thế giới.

Bài thơ "Chưa thể đặt tên" của anh đã được dịch ra tiếng nước ngoài và được NSND Hoàng Anh Tú phổ nhạc thành ca khúc cùng tên.

Xin giới thiệu bài thơ và ca khúc.

Bài thơ tình anh viết tặng riêng em

Dài vô hạn giấy mực nào cho đủ

Nên anh viết bằng con tim không ngủ

Mực yêu thương là máu chạy quanh người.



Bài thơ này anh viết đã lâu rồi

Tìm lật lại trang đầu không tới được

Chỉ nhơ nhớ ngày đầu ta nguyện ước

Giờ hai con đã chạm tuổi trăng tròn.



Yêu em nhiều anh cứ viết dài hơn

Thơ đóng quyển không biết bao nhiêu tập

Chắc báo chẳng đăng, nhà in không đủ mực

Thư viện không lưu hết nổi tình mình.

Anh gom thơ này vào bộ nhớ tâm linh

Và nén lại từng file trong trí não

Ta nhớ mãi lỗi lầm gieo mưa bão

Làm buồn đau sạt lở những ngày xanh



Như đất nước mình đi qua hết chiến tranh

Những cuộc chiến làm rừng sâu mất ngủ

Những trận đánh xé toang thành quách đổ

Nghe máu văng nhuộm tối cả trời chiều.



Nhớ những ngày hốt hoảng chạy liêu xiêu

Bám mẹ xuống hầm tránh làn bom cày xới

Ruột đu cành tre, thịt treo cành ổi

Làng xóm tan hoang đâu đó tiếng thét gào.



Ta lớn lên trong đạn xới, bom đào

Mũ rơm quấn quanh đầu ta đi học

Dưới hầm sâu ngày đêm ta vẫn đọc

Chữ thầm reo gieo nỗi nhớ trong nhau…



Bài thơ này anh viết đến mai sau

Khi hai đứa đã nằm im dưới cỏ

Nhưng em ơi! Tình hai ta vẫn thở

Nhịp thương yêu khuấy động dải thiên hà./.

POEM NOT YET NAMING

Poet: Ngọc Lê Ninh

This love poem I wrote just for you

Unlimitedly long, how much of paper and ink is enough!

So, I wrote with my heart without sleeping

The love ink was the blood running around in my body.



This poem I wrote long time ago

It was unable to flip through pages for finding the first one

I just remembered vaguely the first day we made promise together

Now our children already touched the age of full moon



The more I loved you the longer I wrote

Poems were bound together into countless books

Maybe newspapers would not publish them, printing shops not have enough ink

The library would not have enough files to save our love



I gathered these poetic lines into my spiritual memory

And compressed every files into the brain

We would remember the stormy errors forever

Causing the sadness eroding our young days



Likewise our country had undergone a war

The war made deep forests lost sleeping

The fightings destroyed cities completely

Blood splashes were dying dark the evening sky



I remembered the days tremblingly fleeing away in panic

Cling to my mother, ran down trenches to avoid the plow up of bombs

Intestines swung on bamboo branches, flesh hung down from guava ones

Villages and hamlets were devastated in the screaming noise



I grew up in the digging of bullets and plowing of bombs

Wearing a funeral straw donut shaped hat, I went to school

In the deep trench I still read day and night

Words softly rang sowing the nostalgia in each of us



This poem I write until the days later on

When we both lie quietly under grass

But my darling! Our love would still be in breath

The beat of loving would stir up the whole galaxy.