Niềm vui đón năm mới là niềm vui của tự do.

XUÂN ĐẠI THẮNG



Trái bóng bay cao cao đêm nay

Đang tỏa rạng bầu trời Tổ quốc

Thành muôn vạn vì sao thân thuộc

In trên nền gấm vóc non sông

Bay tràn lên muôn cờ đỏ sao vàng

Màu cờ triệu trái tim hòa nhịp

Vỡ oà bao yêu thương cảm xúc



Khi trái bóng bắt đầu lăn

Cả đất nước hướng về đội tuyển

Mỹ Đình gọi Đống Đa xung trận

Cả tinh thần ý chí bừng sôi

Lòng quyết tâm dâng ngập bầu trời

Trách nhiệm lớn nặng vai cầu thủ Việt

Khi mai vàng nở rộ đất phương Nam

Chồi lộc biếc hoa đào tươi thắm thiết



Nhớ Tết xưa Thăng Long bất diệt

Cùng đất nước vào trận đêm nay

Phút giây này cả dân Việt đắm say



Thầy Park ơi! Đội tuyển đã lên đường

Những chiến binh Sao Vàng đại thắng



(Đêm mùng một Tết)

Trương Hòa Bình (Nguyên UVBCT, nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ)