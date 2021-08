Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 3/8 cho biết, Cục vừa phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên Nano Xuyên tâm liên hành đen được giới thiệu trên một số trang Facebook là “vị thuốc phòng ngừa và điều trị Covid-19”.

Ảnh minh họa

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 3-8 cho biết, Cục vừa phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên Nano Xuyên tâm liên hành đen được giới thiệu trên một số trang Facebook là “vị thuốc phòng ngừa và điều trị Covid-19”. Sản phẩm này do Công ty TNHH Health more (địa chỉ ở số 10 ngõ 123/31 Thụy Phương, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm khẳng định, thông tin như vậy là không chính xác, vi phạm pháp luật về quảng cáo. Không có bất kỳ loại thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào chữa được Covid-19 hay kháng vi rút SARS-CoV-2. Đặc biệt, không có bất kỳ thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào được phép ghi công dụng “điều trị bệnh”.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xác minh, xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các trang mạng để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Theo Hà Nội mới