Cục Cảnh sát giao thông vừa phát hiện, bắt giữ lô hàng hàng trăm chiếc điện thoại và linh kiện có giá trị gần 1 tỉ đồng nghi nhập lậu do một phụ nữ vận chuyển trên tàu SE4 từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội tiêu thụ.

Theo đó, sáng 1/6, tại ga Hà Nội, tổ công tác của Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra 1 đối tượng nữ giới đi trên tàu SE 4 có hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

Lực lượng CSGT kiểm tra số hàng

Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện người này mang theo 5 thùng carton, bên trong có chứa 295 điện thoại iPhone nhiều chủng loại, màu sắc khác nhau và 200 vỏ iPhone do nước ngoài sản xuất.

Làm việc với lực lượng chức năng, người này tường trình là Nguyễn Thị S. (59 tuổi), thường trú tại Trần Quý Cáp, Phường Văn Miếu, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, người phụ nữ trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng.

Hiện, tổ công tác đã lập biên bản sự việc, đưa toàn bộ số hàng hóa trên bàn giao cho Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Đống Đa và Đồn công an đường sắt ga Hà Nội điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Số hàng bị lực lượng CSGT thu giữ

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông, trong đợt cao điểm này, bên cạnh việc phòng chống dịch bệnh Covid -19, lực lượng Cảnh sát giao thông đường sắt tập trung lực lượng phối hợp với chính quyền, công an các đơn vị địa phương và ngành đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về trật an toàn giao thông đường sắt, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng, người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an an toàn giao thông đường sắt tại các đường ngang phức tạp về an toàn giao thông, đường ngang không có cảnh giới, đường ngang mở trái phép... Đồng thời, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng tuyến đường sắt để hoạt động phi pháp../.

Theo Báo điện tử VOV