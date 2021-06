Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện, thu giữ hơn 13,5 tấn rác thải là găng tay y tế đã qua sử dụng. Toàn bộ số rác thải này đã được phân loại để chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Nhận được tin phản ánh của quần chúng nhân dân về việc tại gia đình ông Vũ Văn Hưng, SN 1979, trú tại xóm Kê, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình có hoạt động thu gom, tập kết rác thải là găng tay đã qua sử dụng.

Khoảng 15h30', ngày 8/6, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an huyện Phú Bình, Công an xã Tân Khánh và cấp uỷ, chính quyền địa phương kiểm tra nhà ông Hưng tại địa chỉ trên phát hiện nhiều bao tải dứa, nilon bên trong đựng rác thải là găng tay nhựa, cao su đã qua sử dụng.

Cụ thể gồm: 3.940kg găng tay đã qua sử dụng đã được phân loại; 6.470kg găng tay đã qua sử dụng chưa được phân loại và 3.130kg rác thải là các đầu bao tay của găng tay đã qua sử dụng. Tổng khối lượng số rác thải thu giữ là 13.540kg.

Nhiều bao tải, nilon bên trong đựng găng tay đã qua sử dụng.

Điều tra bước đầu, cơ quan Công an xác định toàn bộ số rác thải trên là của Vũ Thị Thu Hương, SN 1989, trú tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP Hà Nội, được Hương thu mua từ các cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên, sau đó vận chuyển, tập kết tại nhà ông Hưng để phân loại, tái chế rồi mang đi tiêu thụ ngoài thị trường để thu lợi nhuận.

Toàn bộ quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý số rác thải trên của Hương đều không có giấy tờ, thủ tục pháp lý.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Công an Nhân dân