Đáng nói, đồ ăn, thức ăn trên những chiếc xe đẩy được bày sẵn không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, nơi sản xuất và cũng không được che đậy cẩn thận.

Thời gian qua, có không ít vụ học sinh bị ngộ độc thực phẩm. Bên cạnh hàng loạt cơ sở chế biến các loại đồ ăn dùng bán cho trẻ em thì có một thực tế nữa là các bậc phụ huynh vẫn trực tiếp mua đồ ăn, thức uống chưa rõ nguồn gốc ở khu vực cổng trường, hoặc cho con tiền để tự mua.

Các xe bán hàng rong đồ ăn vặt ''bủa vây'' cổng trường học. Ảnh: Kinh tế đô thị

Khảo sát một vòng quanh các trường học trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi có quá nhiều hàng quán quanh khu vực cổng trường. Bên cạnh các cửa hàng bày bán các mặt hàng đồ chơi, đồ ăn vặt phục vụ học sinh còn có các loại xe đẩy, hàng rong.

Trên những chiếc xe đẩy này, bày la liệt thức ăn chín, như: thịt viên chiên, xúc xích rán trên một chảo dầu được sử dụng để chiên đi chiên lại cho đến các món xôi, cháo, bánh mì, thịt xiên nướng, gà bó xôi, xúc xích, các loại đồ uống, sushi.

Đáng nói, đồ ăn, thức ăn trên những chiếc xe đẩy được bày sẵn không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, nơi sản xuất và cũng không được che đậy cẩn thận. Vì thế mà chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi là bụi bẩn từ dưới lòng đường có thể bám vào đồ ăn, thức uống và là mồi ngon của những chú ruồi, nhặng.

Thực tế tại các cổng trường trung học cơ sở, cổng Trường Tiểu học, như THCS Nguyễn Trãi, trường Tiểu học Khương Thượng, Thái Thịnh, Phương Mai..., phóng viên thấy có rất nhiều xe đẩy bán các mặt hàng bánh mì, thịt xiên nướng, gà bó xôi, xúc xích. Điểm chung của các mặt hàng ăn vặt khá đa dạng, từ đồ ăn vặt chế biến sẵn đựng trong lọ, gói với giá rẻ đến giật mình. Và cứ sau tan trường, từng tốp học sinh kéo nhau vây quanh những xe đẩy lựa chọn các món ăn ưu thích.

Một người bán hàng trước cổng Trường Tiểu học Phạm Tu, Thanh Liệt cho biết: “Nhiều lắm, hầu các cháu toàn đòi bố mẹ mua cho, hầu như ngày nào cũng ăn ở đây.

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ những hàng quán như thế này. Ảnh: Kinh tế đô thị

Mặc dù nhiều phụ huynh cảnh giác với chất lượng của các sản phẩm này, nhưng cũng không thể quản lý được việc các cháu có giấu bố mẹ để mua hay không? Đáng nói, vì chiều theo sở thích của con mà rất nhiều phụ huynh vẫn mua cho con sử dụng.

Một số phụ huynh cho biết:

“Em không tin về mức độ an toàn thực phẩm nên cũng không cho con ăn kể cả ăn sáng hay tất cả các đồ ăn ở cổng trường.”

“Vệ sinh, nguồn gốc, màu sắc sặc sỡ là không cho con ăn, tuy nhiên rất nhiều các cháu bây giờ có tiền riêng, bố mẹ cho tiền ăn sáng nhưng không ăn để đấy ăn quà vặt, mấy đồ nước uống xanh, đỏ, tím, vàng và những thứ như thịt xiên… mà mình không biết nó là cái gì”

"Buổi sáng con dậy muộn nên không kịp ăn sáng ở nhà, thỉnh thoảng tôi vẫn mua bánh mì, xúc xích, thịt xiên… ở trường cho con ăn đỡ đói để vào học. Những đồ này đúng là không rõ nguồn gốc nhưng thấy nhiều người vẫn mua cho con, nên tiện thì mua luôn".

Rõ ràng, không chỉ có học sinh không biết đến tác hại của các đồ ăn này, mà ngay cả với người lớn cũng thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm. Rất nhiều phụ huynh vì lý do bận rộn và nhiều lý do công việc, nên khoán trắng cho con em mình tự mua đồ ăn tại cổng trường.

Trong khi đó, việc giám sát an toàn thực phẩm của các cơ quan chức năng còn có phần buông lỏng, nên chẳng lấy làm ngạc nhiên khi vẫn có liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các trường học, mà nguyên nhân của nó xuất phát từ việc học sinh ăn, uống phải thực phẩm bẩn.

Theo VOV Giao thông