Nhờ giá thấp, nơi bán uy tín nên khu vực trưng bày hàng thanh lý tại các siêu thị, trung tâm điện máy thu hút không ít người tiêu dùng

Theo ghi nhận của phóng viên, tivi thanh lý giá giảm mạnh tới gần 70% so với hàng mới, tủ lạnh giảm 30%-50%, máy giặt giảm 35%-60%, quạt điều hòa giảm 60%-68%, máy nước nóng giảm gần 40%, laptop giảm 20%-35%...

Dễ mua

Đang xem mẫu máy giặt thanh lý tại siêu thị, một khách hàng nói: "Tôi thường mua các mặt hàng điện máy đổi, trả tại các nhà bán lẻ có thương hiệu để sử dụng bởi có thể yên tâm về chất lượng, xuất xứ, lại được bảo hành, hậu mãi như sản phẩm mới, trong khi giá lại rẻ đáng kể".

Ông Hồ Thanh Tiến (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) cho biết đã tìm hiểu rất kỹ trước khi mua chiếc tivi 55 inch với giá chỉ còn một nửa so với hàng mới tại một siêu thị điện máy ở gần nhà. Theo hồ sơ sản phẩm, chiếc tivi mới được sản xuất năm 2020 và thời gian bảo hành còn khá dài. Tương tự, bà Đỗ Minh Phương (ngụ quận 4, TP HCM) tìm trên hệ thống bán hàng online của một siêu thị điện máy và chọn được máy nước nóng đã qua sử dụng, giá chỉ 2 triệu đồng, trong khi máy mới cùng loại là 5 triệu đồng. Siêu thị còn cho dùng thử sản phẩm một tháng, nếu khách hàng không ưng có thể đổi chiếc khác.

Về nguồn hàng đổi, trả, hàng đã qua sử dụng hiện khá dồi dào, giới kinh doanh lý giải thị trường điện máy, hàng công nghệ những năm gần đây đã bão hòa, buộc các nhà bán lẻ phải cạnh tranh ngày càng gay gắt. Ngoài chính sách khuyến mãi, giảm giá, tặng quà, các nhà bán lẻ còn phải đua chăm sóc khách hàng tốt hơn để thu hút người mua. Một trong những hình thức chăm sóc khách hàng được ưa chuộng nhất là cho người mua dùng thử trong một vài tuần đến một tháng. Trong thời gian dùng thử, nếu không ưng ý, khách hàng sẽ được đổi sản phẩm khác. Nguồn hàng đổi trả này được nhà bán lẻ thu về và bán lại dưới hình thức thanh lý.

Một nguồn hàng thanh lý khác là sản phẩm bị lỗi kỹ thuật bị khách trả, được nhà bán hàng giao về cho nhà sản xuất để sửa chữa và quay lại thị trường theo dạng sản phẩm thanh lý. Ngoài ra, hàng trưng bày, hàng mẫu cũng thường được giảm giá mạnh để dễ tiêu thụ.

Hàng thanh lý bày bán khá nhiều tại các siêu thị, trung tâm điện máy

Rủi ro

Dù hàng thanh lý có ưu điểm giá rẻ, nhà bán lẻ cam kết chế độ bảo hành tốt nhưng nhiều ý kiến phản ánh sản phẩm tiềm ẩn rủi ro về chất lượng. Ông Nguyễn Minh Hoàng (ngụ quận 8, TP HCM) cho biết đã mua một chiếc tivi hàng trưng bày được giảm giá hơn 3 triệu đồng so với hàng mới. Tuy nhiên, sử dụng được hơn 2 năm thì màn hình tối thui. Đem tới hãng sửa, ông được báo chi phí lên tới khoảng 7 triệu đồng. "Mức giá trên có thể mua được một chiếc tivi mới nên tôi đành ngậm ngùi bỏ chiếc cũ. Tính ra, mua hàng thanh lý tuy giá rẻ hơn một chút nhưng sử dụng không được bao lâu nên cũng không hề tiết kiệm, thậm chí tốn kém hơn" - ông Hoàng nhận xét.

Ông Lâm Minh Thái, chủ cửa hàng điện máy ở quận 5 (TP HCM), khuyên khách hàng cân nhắc kỹ khi lựa chọn mua hàng trưng bày hoặc hàng đổi, trả ở các hệ thống siêu thị. Bởi vì hàng trưng bày thường nằm khá lâu trên kệ nên bị xuống màu, lớp sơn bị trầy xước… Chưa kể, chất lượng của tủ lạnh, máy giặt trưng bày sẽ bị xuống cấp do nhiều khách mở nắp, cánh cửa để xem sản phẩm; còn tivi trưng bày do thường được bật cả ngày nên tuổi thọ giảm, chất lượng hình ảnh cũng kém. "Hàng trưng bày, hàng mẫu thường là cũ, lỗi thời. Đối với hàng đổi trả, tuy còn mới nhưng không loại trừ lỗi kỹ thuật hoặc bị sót sản phẩm cũ từ nhiều năm trước. Do đó, khi mua hàng cần kiểm tra kỹ hồ sơ sản phẩm, đề nghị dùng thử nếu được" - ông Thái lưu ý.

Đại diện một siêu thị điện máy ở quận 10 (TP HCM) thừa nhận một số sản phẩm như tivi, quạt điện… trưng bày, thời hạn bảo hành của hãng tính từ thời điểm mở hộp để sử dụng nên thông thường sản phẩm khi đem đi thanh lý đã hết hạn bảo hành. Khi mua hàng, khách chỉ được hưởng chế độ bảo hành vài tháng của nhà bán lẻ. Trong khi đó, một số sản phẩm trưng bày khác như máy giặt, bình nước nóng… do không chạy thử nên thời gian bảo hành được tính từ thời điểm khách mua hàng thanh lý. Còn hàng đổi, trả đa phần là hàng mới, khách chỉ sử dụng từ vài ngày đến một tháng nên thời hạn bảo hành còn dài, sản phẩm có màu sắc khá mới nhưng loại này mức giảm giá không nhiều. "Khách hàng nên tìm hiểu kỹ đặc điểm và cân nhắc lựa chọn sản phẩm thanh lý sao cho tránh bị thiệt hại. Nhân viên bán hàng của chúng tôi cũng tư vấn kỹ cho khách về việc này" - đại diện siêu thị điện máy này nói.

