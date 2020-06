Việt Nam sở hữu nhiều điều kiện để đón đầu làn sóng dịch chuyển và mở rộng sản xuất từ nhà đầu tư nước ngoài. Điều này mở ra cơ hội tăng tốc mạnh mẽ cho BĐS công nghiệp, BĐS gần khu công nghiệp, khu chế xuất.

2020: Thời cơ vàng cho BĐS công nghiệp

Năm 2019 là cột mốc đánh dấu 10 năm liên tục tăng của dòng vốn FDI vào Việt Nam. Cũng trong năm 2019, số lượng các công ty nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam tăng hơn 30%.

Đến tháng 1/2020, Việt Nam đã thu hút FDI lên đến 5,3 tỷ USD, tăng 179,5% so với cùng kỳ năm trước, đưa BĐS công nghiệp trở thành phân khúc đầu tư hấp dẫn. Xu hướng dịch chuyển vốn đầu tư hậu Covid-19 càng khiến Việt Nam trở thành một trong những điểm đến top đầu Đông Nam Á, thúc đẩy mặt bằng giá thuê BĐS công nghiệp liên tục tăng mạnh.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định, BĐS công nghiệp hiện nay nguồn cung chưa đáp ứng nổi cầu. Thực tế, hầu hết các KCN, KCX tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương bị vắt kiệt với hiệu suất sử dụng gần 100%. Theo SSI Research, trong 5 tháng đầu năm, hầu hết các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, TP.HCM đều có tỷ lệ lấp đầy duy trì trên 83%. Hiện tại, giá chào thuê đất các KCN miền Nam trung bình từ 80 - 300 USD/m2/chu kỳ, tăng gấp 30 - 40% so với 2 - 3 năm trước. Savills Việt Nam cho biết, hãng đang nhận được rất nhiều yêu cầu từ các nhà đầu tư nước ngoài trong việc tìm kiếm địa điểm để đầu tư làm KCN, diện tích đất từ 500 đến 1.000ha.

Nhận thấy “miền đất hứa” là BĐS công nghiệp, nhiều nhà đầu tư đã đón đầu với hàng loạt các dự án lớn nhỏ. Đơn cử, theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, tổng số dự án FDI đăng ký trên địa bàn tỉnh là 1.009 dự án, số vốn 6,15 tỷ USD. Trong tương lai, con số này được dự đoán sẽ tăng bởi Long An dự kiến trở thành một trong ba trung tâm công nghiệp lớn nhất miền Nam.

Cú hích cho đô thị vệ tinh

Sự phát triển BĐS công nghiệp sẽ thu hút đông đảo lực lượng lao động và chuyên gia đến làm việc, từ đó phát sinh nhu cầu chỗ ở, kinh doanh, tiện ích,… trong bán kính từ 5 - 15km. Trong 3 năm trở lại đây, xu hướng đầu tư vào BĐS cận KCN ngày càng trở nên mạnh mẽ với tâm điểm là thị trường vệ tinh giáp ranh Hà Nội và TP.HCM. Đơn cử cho khu vực miền Nam là Long An, Bình Dương, Đồng Nai,… với mức tăng giá lên đến 30 - 40%/năm.

Hiện tại, Long An đang tập trung 28 KCN và 32 CCN ở Cần Giuộc, Đức Hòa, Bến Lức,… cơ bản đều được lấp đầy và đạt tỷ suất sinh lời khả quan. Trong đó, Cần Giuộc với lợi thế liền kề khu đô thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng tích hợp chuỗi tiện ích đẳng cấp giá trị, sở hữu cảng Quốc tế Long An, các KCN quy mô lớn nhất khu Nam như KCN Đông Nam Á, KCN Long Hậu 1 & 2, KCN Tân Kim,… Đặc biệt, Cần Giuộc còn nằm ngay bên cạnh KĐT - cảng quốc tế Hiệp Phước, là siêu dự án trọng điểm được định hướng trở thành đô thị cảng biển lớn nhất Đông Nam Á.

Hưởng lợi từ BĐS công nghiệp, giá đất tại Cần Giuộc tăng liên tục qua các năm. Năm 2016 chỉ ở khoảng 8 - 9 triệu đồng/m2. Đến năm 2017, mức giá đất bình quân ở thị trường này tăng lên 10 - 12 triệu/m2. Hiện tại, dù chịu ảnh hưởng từ đại dịch, giá đất khu vực này vẫn duy trì khoảng giá 18 - 25 triệu đồng/m2, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và tăng gấp đôi chỉ sau 3 năm. Với các khu vực gần KĐT - cảng Hiệp Phước và KCN Long Hậu 1, 2, giá đất ghi nhận từ một số sàn giao dịch tầm 20 - 25 triệu đồng/m2. Long Hậu và Phước Vĩnh Đông ghi nhận biên độ tăng giá cao nhất, đơn cử một dự án ra mắt vào quý 3/2019 với mức giá tầm 1,3 tỷ đồng, đến nay đã tăng lên hơn 1,45 tỷ đồng chỉ sau 6 tháng.

Đặc biệt, những dự án được quy hoạch đồng bộ, bài bản và tích hợp đầy đủ tiện ích sẽ được nhà đầu tư ưa chuộng hơn so với đất phân lô riêng lẻ, bởi vấn đề an ninh và tính chất cộng đồng cư dân luôn được đảm bảo. Đồng thời, chủ sở hữu có thể linh hoạt khai thác các công năng đa dạng BĐS như an cư lâu dài, kinh doanh, cho thuê nhà dài hạn hoặc cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn hạn cho lực lượng chuyên gia và lao động đang công tác tại các KCN.

Nguyên Minh