The Manhattan Glory bao gồm chuỗi biệt thự, shophouse, boutique villa diện tích từ 84 - 639m2. Là quần thể thấp tầng cuối cùng nổi bật trong tổng thể Đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Manhattan Glory bao gồm quy hoạch mở và quy hoạch khép kín, phù hợp cho mọi nhu cầu kinh doanh cũng như an cư riêng tư, biệt lập. The Manhattan Glory mang đến cho Vinhomes Grand Park thêm 2 siêu tiện ích là đại lộ Ánh sáng và bến thuyền cao cấp Manhattan Glory, cùng bộ sưu tập công viên nội khu đậm chất Mỹ như công viên thiên đường Tropical Malibu, công viên Manhattan Riverside, công viên nghệ thuật Broadway… Quần thể thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái Vingroup với Vincom Mega Mall, BV Đa khoa quốc tế Vinmec, trường liên cấp Vinschool, hệ thống xe buýt điện VinBus, mang tới chuẩn sống cao cấp hiếm có tại khu vực phía đông TP.HCM.