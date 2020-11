Căn Penthouse thuộc dự án Thắng Lợi Central Hill Long An được thiết kế theo phong cách Tân cổ điển Anh quốc tuyệt đẹp, thi công trong chưa đầy 2 tháng - là món quà anh T. dành tặng vợ và con trai mới sinh của mình.

Penthouse Thắng Lợi, Central Hill, Long An

Dù đã có với nhau 2 cậu trai kháu khỉnh, nhưng khi biết tin vợ đang mang thai em bé thứ 3, anh T - một doanh nhân thành đạt đã nhanh chóng đi tìm 1 một đơn vị thiết kế - thi công để chuẩn bị cho căn Penthouse mới. Thế nhưng khi anh tìm được công ty ưng ý, thời gian đã không còn được thoải mái như kế hoạch ban đầu.

“Phải làm kịp để đón được đứa bé chào đời, cho vợ con 1 nơi nghỉ dưỡng cao cấp và tiện nghi thật sự” - Anh T. bày tỏ

Thách thức về mặt thời gian

Căn Penthouse anh T. muốn xây dựng có diện tích 270 m2, phải được hoàn thiện cả về thiết kế và thi công, đồng thời phải đảm bảo đẹp, chất lượng, trong khi chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến ngày dự sinh của em bé… Với bất kỳ một công ty thiết kế - thi công trọn gói nào, hay với công ty nội thất Neo Classic - đơn vị thiết kế được gia chủ lựa chọn, đây là một thử thách lớn.

Nhiều vấn đề được đặt ra bao gồm thời gian chuẩn bị, nhân công, vật tư, nhiều khó khăn cũng được dự trù có thể khiến tiến độ không được đảm bảo. Thế nhưng, với sự tâm huyết cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ vì một công trình đẹp... công ty thiết kế nội thất và các nhà thầu đã nhất trí làm việc hết công suất để hoàn thiện dự án và thỏa mãn được mong muốn gia chủ đề ra.

Trong thời gian vỏn vẹn 2 tuần, nhờ tìm được điểm chung với chủ nhà trong ngôn ngữ thiết kế và hình dung công trình, kiến trúc sư đã nhận được sự hài lòng của gia chủ ngay từ lần trình bày đầu tiên. Trong lúc đó, các bên nhà thầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị để có thể bắt đầu công trình bất cứ lúc nào.

Bộ máy cùng nhau vận hành và cố gắng đạt đến công suất tối đa, đồng thời hợp tác cùng nhau để có kết quả tốt nhất

Sau khi đã chốt được thiết kế, khoảng 1 tháng sau đó là thời gian dành cho thi công. Đội ngũ thi công lành nghề nhất được tập hợp để đảm bảo chất lượng và độ thẩm mỹ đến từng chi tiết. Mọi người đều tích cực tăng ca không ngơi nghỉ, từ khâu xây dựng, vật tư, đồ nội thất gỗ các phần... Cuối cùng, căn Penthouse mang vẻ đẹp Tân cổ điển Anh quốc ở Long An này cũng đã hoàn thành.

Kết quả đạt ngoài mong đợi

Toàn bộ căn Penthouse được thực hiện theo phong cách thiết kế biệt thự Tân cổ điển - Neo Classic Anh quốc mang màu sắc Hoàng gia. Để đáp ứng gu thẩm mỹ sang trọng, thanh lịch và tinh tế của khách hàng, kiến trúc sư đã khéo léo phối hợp nhiều yếu tố vào thiết kế nội thất. Tông màu sáng nhẹ nhàng và ấm áp bao phủ khắp không gian sống.

Công trình thi công hoàn thiện còn đẹp hơn mong đợi

Đồ nội thất được lựa chọn tỉ mỉ, kèm theo những đường cong uốn lượn nhẹ nhàng và trang nhã trong từng chi tiết nội thất theo thiết kế Caracole. Gỗ tự nhiên dát vàng lá, vải nỉ nhập khẩu hoàn toàn từ Bỉ, cùng các chất liệu đá tự nhiên nguyên tấm kết hợp với inox mạ PVD tinh xảo… tất cả yếu tố này đã góp phần tạo vẻ sang trọng và khẳng định vị thế cho gia chủ.

Gia chủ Penthouse nhận bàn giao từ Công ty nội thất Neo Classic Interior

Mang tất cả sự lãng mạn, bền bỉ như tình cảm dành cho vợ, công trình Tân cổ điển Anh quốc - Penthouse Thắng Lợi thuộc dự án Central Hill Long An nhận được lời nhận xét từ gia chủ: “So với ý tưởng ban đầu, so với bản vẽ 3D và so với ngôi nhà thực tế nhận được bây giờ, thì tôi thấy rất hài lòng”.

Với thi công hoàn thiện bám sát bản vẽ 3D, sự thoải mái tiện nghi trong công năng nội thất, chất cảm tuyệt vời trong từng vật liệu sử dụng, đặc biệt là thời gian thực hiện cấp tốc và hoàn tất một cách nhanh chóng - sớm hơn cả tiến độ 40 ngày được đặt ra ban đầu... căn hộ sẽ là nơi gia đình cùng nhau trải qua những giây phút hạnh phúc và vui vẻ.

Xem thêm Penthouse Neo Classic Anh quốc tại: https://noithatneo.vn/portfolio/can-ho-penthouse-tan-co-dien-penthouse-thang-loi-central-hill-long-an/ Neo Classic Interior Design Thông tin liên hệ: Hotline: 0848 988 888 Email: neoclassic.arc@gmail.com Văn phòng Hà Nội: Số 6, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội Văn phòng TP.HCM: Số 6, đường 31B - Khu C, An Phú, quận 2, TP.HCM

(Nguồn: Neo Classic Interior Design)