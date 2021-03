Từ đầu năm 2021, nhiều dự án ở Long An đang “ra hàng” rầm rộ. Các dự án này thu hút đông đảo nhà đầu tư tham gia, tạo nên sự sôi động cho thị trường, khác biệt với cùng kỳ năm 2020.

Một góc thành phố bên sông Waterpoint với nhiều tiện ích và cây xanh bao phủ

Sôi động giao dịch từ đầu năm

Đại diện của Tập đoàn Nam Long cho biết, sau khi công bố mở bán 2 phân khu Rivera 2 và Aquaria 2 của dự án Waterpoint đã ghi nhận tín hiệu tích cực. Đại diện của Tập đoàn Nam Long chia sẻ: “Chúng tôi rất bất ngờ vì ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã có rất đông nhà đầu tư tìm đến Waterpoint để đăng ký giao dịch. Ngay cả phân khu Rivera 1 vừa được chúng tôi bàn giao cho khách hàng cũng mua bán khá sôi động trên thị trường thứ cấp”.

Theo các chuyên gia BĐS, dòng vốn đầu tư đổ vào Long An là điều dễ hiểu bởi: dù nằm giáp ranh TP.HCM nhưng Long An đang có mặt bằng giá thấp hơn so với Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhiều khu vực ở Bình Dương và Đồng Nai giá đất đã tiệm cận TP.HCM.

Các chuyên gia còn cho rằng, dòng tiền từ thị trường chứng khoán đang được các nhà đầu tư chuyển sang lĩnh vực BĐS sau năm 2020. Và Long An, vốn đang được xem là “vùng trũng” về giá BĐS đã lọt vào “mắt xanh” của nhà đầu tư khi xuất hiện nhiều thông tin tốt.

Đông đảo khách hàng tham quan sa bàn và tìm hiểu thông tin dự án Waterpoint

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An về chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An đến năm 2030, việc hình thành và phát triển mạng lưới đô thị là một trong những hướng đi quan trọng của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể, giai đoạn từ 2021 - 2030, Long An sẽ phát triển 25 đô thị. Trong đó, Bến Lức sẽ là một đô thị vệ tinh trọng điểm do vị trí địa lý thuận lợi: cách khu đô thị Phú Mỹ Hưng chỉ vài chục phút lái xe, ngay đầu cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối với miền Đông Nam Bộ, hưởng lợi từ cao tốc và đường sắt TP.HCM - Trung Lương - Cần Thơ kết nối với miền Tây.

Cùng với đó, tỉnh Long An sẽ bố trí nguồn vốn khoảng 30.000 tỉ đồng xây dựng giao thông kết nối với TP.HCM. Đặc biệt, Bến Lức tọa lạc bên sông Vàm Cỏ Đông là tuyến giao thông thủy kết hợp du lịch sinh thái đầy tiềm năng. Tuyến metro 3A (Bến Thành - Tân Kiên) cũng sẽ kết nối khu vực Bến Lức với TP.HCM. Các dự án này được nhiều nhà đầu tư nhận xét sẽ kéo Bến Lức nói riêng, Long An nói chung về gần TP.HCM và tăng giá trị cho BĐS.

Đột phá từ các dự án đô thị vệ tinh

Được xem như “dấu gạch nối” giữa TP.HCM và miền Tây, Long An đang phát triển các đô thị quy mô lớn để vừa đón đầu nhu cầu chỗ ở của nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia và doanh nhân làm việc trong 32 khu công nghiệp trên địa bàn; vừa “chia lửa” với TP.HCM trong chiến lược giãn dân. Nổi bật trong đó phải kể đến “thành phố bên sông” Waterpoint do Tập đoàn Nam Long đầu tư, nằm ngay nút giao đường ĐT 830 và cao tốc TP.HCM - Trung Lương, thuộc huyện Bến Lức.

Với quy mô lên đến 355 ha, Waterpoint là dự án khu đô thị vệ tinh lớn. Dự án có sự tham gia phát triển của Tập đoàn quốc tế Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) với định hướng: tích hợp hệ sinh thái tiện ích tiện nghi, hiện đại, nâng cao giá trị sống cho cư dân; cùng với đó là phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương; cũng như là điểm đến đô thị mới, gia tăng giá trị cho toàn khu vực.

Phân khu Rivera 1 với mẫu nhà hiện đại vừa được Tập đoàn Nam Long bàn giao.

Tháng 11/2020, Tập đoàn Nam Long đã bàn giao và đưa vào vận hành phân khu Rivera 1, Aquaria 1 với tổng số khoảng 700 căn thuộc 165 ha giai đoạn 1 của Waterpoint. Đại diện chủ đầu tư cho biết, hệ thống hạ tầng tổng thể của dự án đã cơ bản hoàn chỉnh, trong khi hệ thống tiện ích cũng đã đưa vào khai thác nhiều hạng mục như: bến du thuyền, công viên trung tâm, hệ thống xe điện nội khu, xe bus liên vùng, hay 3ha tổ hợp dịch vụ thể dục thể thao country club rộng gồm hồ bơi, sân bóng đá, sân tennis... Diện mạo của Waterpoint hiện tại đã trở nên xanh mát, tĩnh lặng nên nhiều cư dân bắt đầu dọn đến sinh sống.

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, trên địa bàn tỉnh đang có hơn 1.000 dự án FDI đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 6,15 tỷ USD. Đại diện Tập đoàn Nam Long đánh giá: “Với chiều hướng “trải thảm đỏ” thu hút FDI và nhiều “ông lớn” BĐS đang muốn phát triển các khu công nghiệp mới, sắp tới, sẽ có thêm hàng chục ngàn lao động đến Long An làm việc; và những đô thị đột phá như Waterpoint sẽ được ưu tiên lựa chọn làm nơi an cư.”

Minh An