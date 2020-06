Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết đề nghị được thực hiện dự án khác của chủ đầu tư nhà 8B Lê Trực sẽ giao các sở xem xét sau khi công ty chấp hành việc khắc phục vi phạm trật tự xây dựng tại nhà 8B Lê Trực.

Đây là một trong những nội dung được nêu tại thông báo kết luận buổi làm việc với Công ty cổ phần May Lê Trực - chủ đầu tư công trình 8B Lê Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) về xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại công trình này.

Máy cắt công suất lớn, gắn lưỡi kim cương được huy động để tiến hành cắt sàn bê tông tầng 18.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã trả lời các kiến nghị, thắc mắc, đề xuất của nhà đầu tư liên quan đến việc cưỡng chế phá dỡ bộ phận công trình vi phạm. Liên quan đến kiến nghị dừng cưỡng chế phá dỡ lãnh đạo UBND TP cho biết là không có cơ sở; việc đề nghị tự khắc phục vi phạm là không có cơ sở xem xét do quá trình đã kéo dài và UBND quận Ba Đình đã quyết định biện pháp cưỡng chế theo quy trình và quy định của pháp luật.

Lãnh đạo thành phố khẳng định UBND quận Ba Đình, UBND phường Điện Biên đã thực hiện theo quy trình và quy định của pháp luật.

Tại buổi làm việc, Công ty cổ phần May Lê Trực cam kết có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu (hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công, hồ sơ hoàn công công trình và các tài liệu liên quan khác) và cung cấp danh sách khách hàng mua nhà tại tầng 17 và tầng 18 của công trình cho UBND quận Ba Đình trong tuần từ ngày 25 – 29/5/2020.

Bên cạnh đó ghi nhận việc ông Trần Đức Minh- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Lê Trực không xúi giục các hộ dân mua nhà tập trung đông người khiếu kiện.

Theo kế hoạch việc xử lý tiến hành theo 2 bước. Bước 1, xử lý tầng 18 trước, sau đó báo cáo, đánh giá; trên cơ sở đó xem xét thực hiện tiếp bước 2 (xử lý tầng 17) theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Công ty cổ phần May Lê Trực chấp hành biện pháp cưỡng chế phá dỡ bộ phận công trình vi phạm để thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng công trình; Cho phép Công ty cổ phần May Lê Trực cử cán bộ có chuyên môn để tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng của UBND quận Ba Đình và đơn vị phá dỡ để theo dõi, cập nhật quá trình thực hiện.

Đồng thời yêu cầu công ty hoàn trả số tiền UBND quận Ba Đình đã chi trả để tổ chức cưỡng chế phá dỡ, tháo dỡ giai đoạn 1 và tạm ứng số tiền để tổ chức cưỡng chế phá dỡ, tháo dỡ giai đoạn 2.

Nêu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần May Lê Trực đã trình bày việc những khó khăn trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại công trình 8B Lê Trực ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đề nghị giới thiệu địa điểm đất để nghiên cứu, đề xuất dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Ghi nhận những ý kiến của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, trước mắt yêu cầu Công ty cổ phần May Lê Trực chấp hành tốt các quy định về việc khắc phục vi phạm trật tự xây dựng tại công trình số 8B Lê Trực.

Về việc đề nghị được thực hiện dự án khác, UBND Thành phố sẽ giao các sở: Quy hoạch- Kiến trúc, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường xem xét sau khi Công ty cổ phần May Lê Trực và cá nhân ông Trần Đức Minh chấp hành tốt các cam kết trên.

Đồng thời nhấn mạnh việc xem xét này không phải là điều kiện ràng buộc với việc chấp hành Quyết định cưỡng chế và các vi phạm khác của Công ty do các đơn vị đang xử lý.

Liên quan đến việc xử lý sai phạm tại công trình 8B Lê Trực, sau khi tổ chức tháo dỡ xong giai đoạn 1 (tầng 19), chiều cao công trình còn 61,8 m, vượt so với Giấy phép xây dựng (cao 53m) là 8,8m; diện tích sàn còn 34.640,8m2, vượt so với GPXD (diện tích 29.874m2) là 4.766,8m2. Ở giai đoạn 2 sẽ xử lý cắt ngọn phần cao vượt phép tại tầng 17 và 18 tòa nhà và khôi phục các khoảng lùi, giật cấp, diện tích sàn so với giấy phép xây dựng.

Hiện đơn vị thi công đang thực hiện tháo dỡ, “cắt ngọn” tầng 18, dự kiến sẽ mất khoảng 120 ngày để phá dỡ.

Thuận Phong