Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết 6 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Bộ Xây dựng đã triển khai 5 đoàn thanh tra theo kế hoạch và đột xuất. Ban hành 18 kết luận thanh tra công tác quản lý sử dụng kinh phí bảo trì đối với 18 chủ đầu tư tại 24 nhà/cụm nhà chung cư, đã yêu cầu chủ đầu tư chuyển trả cho người dân 338 tỷ đồng, buộc trả cho người dân chung cư 2.080m2 thuộc sở hữu chung, đã xử phạt vi phạm hành chính 8 chủ đầu tư với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Trong kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ cũng cảnh cáo một số chủ đầu tư do cung cấp hồ sơ tài liệu không đầy đủ, thiếu trung thực. Kết quả thanh tra đã thể hiện sự nghiêm minh có tính răn đe, là tiếng chuông cảnh tỉnh nhiều chủ đầu tư trong công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo trì, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo quyền và lợi ich hợp pháp của người dân tại nhiều chung cư. “Công tác thanh tra trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng, các vấn đề bức xúc và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ” – lãnh đạo Thanh tra Bộ Xây dựng nhấn mạnh.