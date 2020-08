Bộ Tài nguyên và môi trường quyết định không thanh tra hàng loạt dự án bất động sản tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Bình Thuận, Quảng Nam trong năm 2020 do các địa phương này đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19.

Tại Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai không thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, có sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại 3 địa phương: Hà Nội, Bình Thuận và TP Hồ Chí Minh.

Lý do hủy thanh tra được đưa ra là do các địa phương này đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19.

Thời gian qua báo chí phản ánh về việc sân tập golf Vân Canh "mọc" khu đất quy hoạch cây xanh thuộc dự án trên đất dự án Khu đô thị mới Đại học Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội) của Công ty Cổ phần đầu tư An Lạc.

Theo quyết định của Bộ TN-MT, tại TP.HCM không thanh tra các dự án khu nhà ở xã hội, khu nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc tại khu đất Chợ Bình Phú cũ, số 116 Lý Chiêu Hoàng, Quận 6 của Công ty TNHH quản lý bất động sản Hoàng Phúc; dự án khu nhà ở 1 Bis-1 đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1 của Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy; và dự án khu dân cư và du lịch, văn hóa, giải trí tại phường An Phú, quận 2 của Công ty TNHH Quốc tế Thế kỷ số 21.

Tại Hà Nội, không thanh tra các dự án khu đô thị Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức do Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh (Vinaconex - Posco) làm chủ đầu tư; khu đô thị thành phố giao lưu, quận Bắc Từ Liêm của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Quốc tế VIGEBA; khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park, quận Nam Từ Liêm của Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex), Công ty CP Phát triển đô thị Vinaconex - Viettel (nay đổi tên thành Công ty CP ĐTKD PT đô thị Tây Hà Nội); và khu đô thị đại học Vân Canh, huyện Hoài Đức của Công ty CP Đầu tư An Lạc.

4 dự án bất động sản khác tại Bình Thuận cũng được hủy thanh tra gồm khu du lịch sinh thái Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam của Công ty Liên doanh Du lịch Kê Gà; khu du lịch sinh thái Delverton, huyện Bắc Bình của Công ty TNHH Delverton Việt Nam; khu du lịch Bàu Trắng - Hòn Hồng, huyện Bắc Bình của Công ty TNHH Delverton Việt Nam; Dự án khu sân Golf và Biệt thự Hàm Thuận Nam tại xã Tân Thành và xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thế giới Xanh.

Trong quyết định vừa ban hành, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng yêu cầu dừng thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường và tài nguyên nước đối với các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư tại 2 tỉnh Quảng Ninh, Quảng Nam.

Quyết định dừng thanh tra được đưa ra khi hai địa phương này có kiến nghị bằng văn bản khi tại Quảng Ninh đang có đoàn kiểm tra giám sát số 1324 của Ủy ban Kiểm tra trung ương và đoàn công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về phòng chống tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang thực hiện kiểm tra, điều tra một số dự án.

Còn tỉnh Quảng Nam có kiến nghị bằng văn bản cho biết nhiều dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh chậm tiến độ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Thị Phương Hoa cũng ký quyết định yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai dừng các cuộc kiểm tra chuyên ngành việc quản lý, sử dụng đất các dự án sân golf tại Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình trong năm 2020.

Đồng thời hủy kế hoạch kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất các dự án, công trình không triển khai hoặc chậm đưa đất vào sử dụng tại các tỉnh Quảng Bình, Thái Nguyên, Cà Mau do các địa phương đang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trước đó, vào tháng 4 vừa qua, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - Nguyễn Đức Chung cũng giao Thanh tra TP, thanh tra chuyên ngành thuộc các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã rà soát lại kế hoạch thanh tra năm 2020, đề xuất tạm dừng việc thanh tra theo kế hoạch các dự án để tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các chủ đầu tư ổn định sản xuất, kinh doanh, phòng chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị chỉ thực hiện việc thanh tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp. Đối với những vụ việc đã thanh tra thì khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu, đề xuất theo quy định của pháp luật.

