Ngay sau khi Thanh tra TP Đà Nẵng công bố hàng loạt sai phạm tại chung cư cao cấp F.Home do Công ty CP lương thực Đà Nẵng làm chủ đầu tư, ngày 15/11, Sở Xây dựng TP đã có thông tin liên quan đến dự án.

Theo đó, Sở Xây dựng cho biết, chung cư F. Home được UBND TP có công văn số 5564 (ngày 2/7/2013) chấp thuận đầu tư xây dựng nhà ở. UBND TP chấp thuận cho công ty đầu tư chung cư Nhà ở xã hội tại lô đất số 16 Lý Thường Kiệt (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) với diện tích khu đất 4.105,2m2. Quy mô 26 tầng, 760 căn hộ.

Ngày 11/7/2013, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 1159/GPXD theo như quy mô công trình đã được chấp thuận...

Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã đề xuất điều chỉnh thiết kế, Sở Xây dựng đã có những văn bản tham mưu và được UBND TP chấp thuận. Hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh đã được Cục Quản lý các hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) thẩm định tại văn bản số 970 (ngày 17/10/2016).

Đã xử lý vi phạm theo quy định

Theo Sở Xây dựng, qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện chủ đầu tư vi phạm một số hành vi và đã được Chủ tịch UBND TP, Chánh thanh tra Sở Xây dựng xử lý vi phạm theo quy định. Trong đó, hành vi vi phạm về bàn giao căn hộ cho khách hàng khi công trình chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, chấp thuận công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng làm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và tài sản.

Chung cư cao cấp F.Home. Ảnh: Hồ Giáp

Để giải quyết bất cập này, trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư, Sở Xây dựng đã có công văn số 9971 (ngày 26/10/2018) thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đưa công trình chung cư F.Home vào sử dụng. Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 3, điều 31 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ, Sở Xây dựng có ý kiến đồng ý cho công ty tổ chức nghiệm thu có điều kiện đưa công trình Chung cư F.Home vào sử dụng. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tổ chức thi công bãi đỗ xe 2 tầng tại tầng 1 và bãi đỗ xe tại thửa đất K12/4 Lý Thường Kiệt như đã cam kết và một số nội dung khác để hoàn chỉnh hồ sơ để tổ chức nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

Sở Xây dựng cho biết, chủ đầu tư đã thực hiện việc xây dựng bãi đỗ xe 2 tầng tại tầng 1. Ban đầu, chủ đầu tư chưa thực hiện việc cấp phép xây dựng nên UBND quận Hải Châu đã lập biên bản đình chỉ thi công để hoàn thiện thủ tục. Sau đó, chủ đầu tư đã thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan và đã được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 22 (ngày 5/2/2021).

Ngày 26/10/2018, Sở Xây dựng đã thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đưa công trình Chung cư F.Home vào sử dụng. Theo đó, căn cứ theo quy định tại khoản 3, điều 31, Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ: Chủ đầu tư được quyết định tổ chức nghiệm thu từng phần công trình hoặc nghiệm thu có điều kiện để đưa công trình vào sử dụng trong trường hợp còn một số tồn tại về chất lượng nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, tuổi thọ, công năng của công trình và bảo đảm công trình đủ điều kiện khai thác an toàn. Biên bản nghiệm thu phải nêu rõ các tồn tại về chất lượng cần khắc phục hoặc các công việc xây dựng cần được tiếp tục thực hiện và thời gian hoàn thành các công việc này. Chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình sau khi các tồn tại về chất lượng đã được khắc phục hoặc các công việc xây dựng còn lại đã được hoàn thành...

Tiếp tục triển khai kết luận Thanh tra

Liên quan đến PCCC, Phòng Cảnh sát PCC&CNCH (Công an TP Đà Nẵng) đã có công văn số 1833 (ngày 9/12/2020) về việc tham gia ý kiến về PCCC đối với hạng mục đãi đỗ xe 2 tầng tại tầng 1 công trình. Theo đó, Công an thành phố đã thẩm duyệt PCCC nhà xe 2 tầng. Sở Xây dựng thống nhất theo hồ sơ thiết kế do chủ đầu tư đề nghị bãi đỗ xe này phục vụ đậu đỗ xe cho xe máy của chung cư.

Tại kết luận Thanh tra số 968 (ngày 10/11/2021) của Thanh tra TP về việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Chung cư F.Home do Công ty CP lương thực Đà Nẵng làm chủ đầu tư và các cá nhân, tổ chức có liên quan, Thanh tra TP cũng đã kết luận việc chủ đầu tư chưa hoàn thành xây dựng bãi đỗ xe để giải quyết diện tích đỗ xe còn thiếu theo quy định như cam kết dẫn đến việc công trình không đủ điều kiện nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng cho biết, hiện nay không có quy định về chiều cao của bãi đỗ xe máy. Do vậy, việc cấp phép xây dựng nhà xe 2 tầng phục vụ cho việc đậu đỗ xe máy nêu trên là phù hợp với yêu cầu công trình, đảm bảo an toàn chịu lực; phòng cháy chữa cháy và góp phần đảm bảo điều kiện diện tích đậu xe theo quy định (tăng tiện ích công cộng cho công trình).

"Hiện trạng công trình đang thi công nên chủ đầu tư chưa tháo dỡ, điều chỉnh vị trí hệ thống thông gió, M&E (hệ thống điện, điều hòa không khí); chủ đầu tư cũng chưa dọn dẹp hàng hóa tại tầng 2 của bãi đỗ xe máy tại tầng 1, nên ảnh hưởng đến mỹ quan chung..." - Sở Xây dựng nêu.

Trong thời gian tới, với vai trò quản lý nhà nước, Sở Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung khác liên quan đến dự án Chung cư F.Home đã được Thanh tra TP ban hành.

Thanh tra Đà Nẵng cũng kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với các bộ phận, cá nhân có liên quan về các thiếu sót trong việc cấp giấy chứng nhận (GCN), tách GCN, chỉnh lý biến động cho người nhận chuyển quyền sở hữu nhà tại dự án. Đồng thời tham mưu, đề xuất UBND TP có biện pháp xử lý theo đúng quy định đối với những tồn tại... Đối với Văn phòng UBND TP tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với thiếu sót trong việc tham mưu cho UBND TP ban hành công văn số 5564 về việc chấp thuận đầu tư xây nhà ở. UBND quận Hải Châu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các bộ phận, cá nhân có liên quan về những thiếu sót trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị... Yêu cầu Tổng giám đốc Công ty CP Lương thực Đà Nẵng nghiêm túc chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục đối với những thiếu sót, vi phạm.

Nguyễn Hiền