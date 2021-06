Thanh tra Chính phủ vừa kiến nghị UBND TP. HCM chủ trì, xem xét xử lý các sai phạm trong công tác quản lý xây dựng, quy hoạch, đất đai.

Hàng loạt sai phạm

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có kết luận chỉ ra hàng loạt sai phạm tại các dự án bất động sản, khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Như tại dự án Khu dân cư Lacasa phường Phú Thuận (quận 7) có tổng diện tích 61.280m2 do Công ty Vạn Phát Hưng làm chủ đầu tư. Qua kết quả thanh tra cho thấy, trước thời điểm Hội đồng thẩm định giá đất TP.HCM phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất, UBND quận 7 đã điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 qua đó làm giảm giá trị quyền sử dụng đất của toàn bộ dự án.

Còn Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng 253/GPXD ngày 30/12/2016 cấp phép xây dựng giai đoạn 1 của khối nhà 3A-3B, 4A-4B, 6A-6B và tầng hầm khối thương mại, dịch vụ, văn phòng có lưu trú, nhà trẻ của dự án được phép xây dựng 2 tầng hầm là không đúng với quy hoạch được duyệt. Tại quyết định 152/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND quận 7 dự án chỉ có 1 tầng hầm.

Tại dự án Khu dân cư Lacasa, trước thời điểm Hội đồng thẩm định giá đất TP.HCM phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất, UBND quận 7 đã điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 qua đó làm giảm giá trị quyền sử dụng đất của toàn bộ dự án

Ngoài ra, Công ty Vạn Phát Hưng khởi công khi chưa được chấp thuận đầu tư, chưa được cấp phép xây dựng, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. UBND TP.HCM và các sở ngành chức năng chưa thực hiện việc kiểm tra, tính toán và truy thu tiền sử dụng đất do việc điều chỉnh quy hoạch 1/500, theo đó làm thay đổi công năng (từ đất xây dựng công trình công cộng không phải nộp tiền sử dụng đất sang đất kinh doanh cho thuê phải nộp tiền sử dụng đất).

Đối với Khu dân cư Tầm Nhìn thuộc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An, dự án này có diện tích 59.236m2, trong đó 54.804m2 đất nông nghiệp, nhà đất do các hộ dân quản lý và sử dụng, còn lại 4.432m2 là kênh mương do Nhà nước quản lý.

Qua thanh tra cho thấy, Công ty Địa ốc Khang An được chuyển mục đích sử dụng toàn bộ 59.236m2 đất để đầu tư xây dựng khu dân cư khi dự án không có trong kế hoạch sử dụng đất, chuyển đất nông nghiệp để xây dựng khu dân cư, không có tên trong danh mục các dự án có nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm của TP.HCM giai đoạn 2001-2005 được Thủ tướng phê duyệt, cho phép khu dân cư sử dụng đất “lâu dài” nhưng khi được giao đất chủ đầu tư không đăng ký nhu cầu sử dụng đất.

UBND quận Bình Tân phê duyệt quy hoạch 1/500 với chiều cao khu chung cư là 25 tầng, vượt 10 tầng so với quy hoạch 1/200 đã ban hành trước đó.

Theo Thanh tra Chính phủ, đến thời điểm thanh tra, dự án đã đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng. Do đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP.HCM thực hiện rà soát để xử lý các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến các vi phạm nêu trên, trong đó cần rà soát để tính và thu tiền sử dụng đất theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Tại chung cư thương mại số 38 đường Kim Biên và 88 đường Gò Công do Công ty CP phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 làm chủ đầu tư với diện tích 1.827m2 và hiện khu đất này được cho thuê làm bãi giữ xe.

Kết quả thanh tra cho thấy, UBND TPHCM chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho Công ty Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 làm chủ đầu tư xây dựng chung cư theo quy hoạch không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng quy định của pháp luật. Do chủ đầu tư chậm triển khai dự án đề nghị UBND TPHCM xem xét thu hồi dự án theo quy định.

Một dự án khác là dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp tại 458 Nguyễn Tất Thành, quận 4 do Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn làm chủ đầu tư, với diện tích 5.950m2, đây là đất do Nhà nước quản lý và giao cho Sở Nhà đất TPHCM quản lý, Công ty kho bãi thuê để kinh doanh từ năm 1998 với thời hạn 50 năm.

Kết quả thanh tra cho thấy, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương chuyển giao một số mặt bằng kho bãi cho Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV để hoàn vốn giai đoạn 1 Rạch Ụ Cây, và giao Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn tiếp tục chuyển mục đích sử dụng đất mặt bằng 458 Nguyễn Tất Thành không qua đấu giá là không đúng quy định.

Cũng theo TTCP, UBND TP ban hành quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất tại địa chỉ 458 Nguyễn Tất Thành để Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV hoàn vốn đầu tư giai đoạn 1 dự án Rạch Ụ Cây khi chưa có quyết định giao đất là không đúng quy định.

Đến thời điểm thanh tra dự án chưa có quyết định giao đất, chưa xác định tiền sử dụng đất, chưa triển khai đầu tư xây dựng. Do đó TTCP kiến nghị UBND TP.HCM rà soát, xem xét để xử lý thu hồi theo quy định của Luật đất đai.

Đối với dự án Khu nhà ở Phước Long B (quận 9), chủ đầu tư tự đền bù cho dân, với đơn vị sử dụng đất và giải phóng mặt bằng với tổng diện tích khu đất là hơn 9.000m2, dự án được tính tiền sử dụng đất theo phương pháp thặng dư.

Qua thanh tra cho thấy, UBND TP có các quyết định giao đất số 3852 (ngày 26/6/2011) với diện tích 2.180m2 và số 1400 (ngày 2/4/2004) với diện tích hơn 6.300m2 cho dự án khu nhà ở nhưng không có trong Kế hoạch sử dụng đất của TP giai đoạn 2001-2005 được Thủ tướng phê duyệt.

Tại Chứng thư thẩm định giá của Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam được UBND TP phê duyệt là có tầng hầm nhưng trong Quyết định số 7331 (ngày 31/12/2013) của UBND TP về việc duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết không có chỉ tiêu quy hoạch xây dựng tầng hầm làm tang chi phí, giảm tiền sử dụng đất phải nộp cho nhà nước.

Xử lý cá nhân, tổ chức

Từ kết luận, TTCP kiến nghị UBND TP.HCM có biện pháp giải quyết đối với đơn vị, cá nhân doanh nghiệp có vi phạm, truy thu tiền sử dụng đất, thu hồi các khoản thu không hợp pháp từ việc vi phạm pháp luật, yêu cầu chủ đầu tư triệt để khắc phục các sai phạm.

Đối với các khu đô thị xử lý khắc phục hậu quả, thu hồi triệt để về kinh tế, thu hồi khoản thu không hợp pháp, xử lý nghiêm về trách nhiệm theo quy định liên quan đến quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng…

Kiến nghị UBND TP.HCM kiểm tra rà soát việc xác định giá đất, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp tiền sử dụng đất của chủ đầu tư, việc điều chỉnh quy hoạch không đúng quy định, khởi công công trình khi chưa được chấp thuận đầu tư, chưa có giấy phép xây dựng, chưa thực hiện nghĩa vụ với nhà nước tại từng dự án như dự án Khu đô thị Lacasa do Công ty Vạn Phát Hưng làm chủ đầu tư.

Ngoài ra TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP.HCM chỉ đạo và tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có liên quan các khuyết điểm, vi phạm. Trường hợp vượt thẩm quyền hoặc có dấu hiệu hình sự cần báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các vi phạm trong việc chỉ định các nhà đầu tư không qua đấu giá được phát hiện qua thanh tra. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định…

Thuận Phong