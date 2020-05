- Có hạng mục vi phạm xây dựng tại dự án Tân Bình Apartment không thể tháo dỡ do ảnh hưởng đến an toàn của toàn bộ công trình, tuy vậy còn có lý do khác để TP.HCM cho tồn tại các hạng mục sai phạm ở dự án này.