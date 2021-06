Với hành vi xây dựng không phép 12 tuyến đường, chủ đầu tư dự án Khu dân cư nhà vườn, biệt thự Vườn Cau vừa bị Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương xử phạt.

Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần thương mại và du lịch Bình Dương (Công ty Bình Dương).

Công ty Bình Dương là chủ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tại dự án Khu dân cư nhà vườn, biệt thự Vườn Cau (tên thương mại là Hồ Gươm Xanh Thuận An City), toạ lạc tại Phường Lái Thiêu, TP.Thuận An. Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Đức Thuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm người đại diện pháp luật.

Theo Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, Công ty Bình Dương đã có hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

Các hạng mục công trình vi phạm là công trình hạ tầng kỹ thuật gồm 12 tuyến đường tại dự án Hồ Gươm Xanh Thuận An City. Thời điểm bị phát hiện xây dựng không phép, các tuyến đường này đang thi công đổ đất, san gạt, lu lèn mặt đường.

Dự án Hồ Gươm Xanh Thuận An City.

Với hành vi nói trên, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương xử phạt Công ty Bình Dương số tiền 40 triệu đồng.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Công ty Bình Dương phải làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng. Hết thời hạn này công ty không xuất trình được giấy phép xây dựng thì bị áp dụng biện pháp tháo dỡ công trình vi phạm.

Tìm hiểu của PV VietNamNet, dự án Hồ Gươm Xanh Thuận An City được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng từ tháng 10/2007. 11 năm sau, tháng 4/2018, dự án này mới được chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Ban đầu, dự án Hồ Gươm Xanh Thuận An City được giao cho Công ty Cổ phần địa ốc ARECO làm chủ đầu tư. Sau đó, công ty này đã sáp nhập vào Công ty Bình Dương.

Hiện có nhiều thông tin quảng bá đơn vị phát triển dự án Hồ Gươm Xanh Thuận An City là Công ty Cổ phần đầu tư TBS Land (thuộc Tập đoàn Thái Bình Shoes). Nhiều sàn giao dịch bất động sản cũng bắt đầu rao bán sản phẩm tại dự án này.

Phương Anh Linh