Tập đoàn Quốc tế Năm Sao (Five Star Group) vừa phối hợp cùng Agritour và Green World tổ chức cuộc Thi tuyển thiết kế Biểu tượng Kiến trúc biển cho dự án Five Star Poseidon và Five Star Odyssey tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhờ tiềm năng vị trí tuyệt đẹp của hai công trình cùng với tầm nhìn tinh tế trong lĩnh vực phát triển đô thị, khu nghỉ dưỡng phức hợp, kiến tạo không gian đổi mới, mang lại giá trị cho cộng đồng, tạo động lực đưa các thành phố trở thành đô thị bền vững của Five Star Group, buổi thi tuyển đã thu hút nhiều đội ngũ đơn vị đặc biệt am hiểu trong ngành, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật cao và tính đặc thù của công trình, với năng lực hoạt động uy tín, có nhiều kinh nghiệm thực tế qua nhiều công trình đã tham gia.

2 dự án của Five Star Group hướng đến là công trình tiêu chuẩn quốc tế giúp nâng tầm du lịch của địa phương, tạo ra cú hích quan trọng cho du lịch và kinh tế TP. Vũng Tàu cũng như thu hút thêm các nhà đầu tư khác đến địa phương, đồng thời là công trình chiến lược góp phần tạo ra việc làm cho lao động địa phương, tăng tốc độ phục hồi kinh tế theo chỉ đạo của Chính Phủ.

Thiết kế Five Star Poseidon của đơn vị tư vấn Finko

Theo đại diện Five Star Group, định hướng chính của buổi thi tuyển là tìm kiếm phương án kiến trúc tối ưu nhất với tính khả thi, độc đáo, hiện đại, đặc sắc nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cao về thiết kế để hoàn thiện hơn nữa cho mục tiêu xây dựng Five Star Poseidon & Five Star Odyssey trở thành biểu tượng điểm nhấn ấn tượng cho cảnh quan trục đường chính Thùy Vân - ven biển TP. Vũng tàu.

Phần thi tuyển thiết kế cho Công trình Five Star Poseidon đã diễn ra nghiêm túc và Hội đồng thi tuyển đã chọn ra được đơn vị đạt giải nhất với thiết kế tinh tế, đặc sắc. Ý tưởng thiết kế Kiến trúc của đơn vị Finko thực sự đã làm nổi bật ấn tượng được vị trí tuyệt đẹp của dự án cùng các ý tưởng nhân văn về nhiều dịch vụ tiện ích phục vụ cộng đồng.

Hai thiết kế Five Star Odyssey đồng giải nhất của đơn vị GMP & đơn vị Finko

So với phần thi tuyển buổi sáng, chương trình buổi chiều có phần gay cấn và khó đưa ra kết quả cuối cùng hơn vì với chiều cao được phê duyệt nổi bật nhất trục đường Thuỳ Vân cùng mục tiêu tạo ra một công trình kiến trúc không chỉ biểu tượng cho TP. Vũng Tàu mà còn hơn thế nữa, các thiết kế đã được các kiến trúc sư chủ trì và đơn vị tư vấn đầu tư kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ. Sau hơn nhiều giờ thảo luận và đánh giá Hội đồng thi tuyển đã Quyết định trao đồng giải nhất cho hai đơn vị tư vấn thiết kế Finko và GMP.

Hội đồng Thi tuyển cùng Chủ đầu tư chụp ảnh lưu niệm với đại diện các đơn vị đạt giải

Chủ đầu tư cũng khẳng định những sáng kiến đột phá, những phương án thiết kế xây dựng tiên tiến trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch luôn được doanh nghiệp đặt lên quan tâm hàng đầu. Buổi thi tuyển đã tạo cơ hội trao đổi chuyên môn giữa các đơn vị tư vấn thiết kế, nghiên cứu, tương tác và hoàn thiện bền vững cho thiết kế công trình cùng Hội đồng thi tuyển và các chuyên gia đầu ngành, cũng như các đơn tư vấn thiết kế với nhau. Buổi thi tuyển với các phương án thiết kế thực tế là nền tảng vững chắc để đưa Five Star Poseidon & Five Star Odyssey sớm đi vào xây dựng và khai thác.

Bên lề Buổi thi tuyển, ông Trần Văn Mười - Chủ tịch Hội đồng quản trị Five Star Group đồng thời là uỷ viên Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam nhận xét: “Chúng tôi đánh giá cao tiềm năng phát triển mạnh mẽ tại TP. Vũng Tàu với nhiều lợi thế chưa được khai thác hết nhờ khả năng kết nối mạnh với TP.HCM và các tỉnh lân cận. Cùng với lợi thế thiên nhiên sẵn có, hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối đa dạng. Đặc biệt đây là hai công trình tiên phong cho loại hình Khách sạn - Căn hộ du lịch thương mại cao cấp tại trục đường ven biển Thuỳ Vân”.

Nắm bắt ưu thế này, Công trình khách sạn - căn hộ du lịch 5 sao Five Star Poseidon và Five Star Odyssey hứa hẹn trở thành hình ảnh tòa nhà biểu tượng, công trình chiến lược đầu tư phát triển du lịch trọng điểm trong thời gian tới.

Doãn Phong