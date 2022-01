Với tầm nhìn quy hoạch của thành phố Hà Nội, Hoài Đức sẽ trở thành một quận trước năm 2023, mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư bất động sản muốn tìm một nơi để đầu tư hay an cư lạc nghiệp.

Khi các khu vực trung tâm đã không còn quỹ đất hoặc giá được thổi lên cao chóng mặt, các nhà đầu tư mong muốn sở hữu bất động sản tại Hà Nội phải mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các khu vực lân cận. Nếu như trước đây, thị trường bất động sản ven đô từng rất “sốt” tại khu vực phía tây nam thành phố như Hà Đông, dịch chuyển dần lên phía bắc với cơn sốt đất Đông Anh được báo giới nhắc tới nhiều trong năm 2020-2021 thì giờ đây, tâm điểm bất động sản của các nhà đầu tư Hà Nội đã chuyển hướng sang khu vực phía Tây với các huyện Hoài Đức, Đan Phượng. Sự xuất hiện của các dự án quy mô cùng kế hoạch nâng Hoài Đức lên thành quận đã khiến nhiều người đã sẵn sàng tâm thế tìm cho mình một bất động sản tại “trung tâm mới của Thủ đô.”

Đây không phải là một sự chuyển dịch thiếu căn cứ khi sự phát triển hệ thống giao thông nối liền trung tâm thành phố với các khu vực phía tây với nhiều công trình trọng điểm đang tạo đà bứt phá cho bất động sản tại Hoài Đức.

Tiềm năng bất động sản của Hoài Đức

Cơ sở hạ tầng tại khu vực Hoài Đức được quy hoạch trọng điểm, đầu tư bài bản với nhiều các dự án lớn như tuyến đường vành đai 3.5, Hoàng Quốc Việt kéo dài, tuyến tỉnh lộ 422, cung đường triệu đô Trịnh Văn Bô kéo dài kết nối giữa Hoài Đức với Nam Từ Liêm và đường Vành đai 3, tuyến đường vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32 chạy ngang qua 4 xã thuộc huyện Hoài Đức với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng cùng tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội có chiều dài 12,5km dự kiến khai thác thương mại vào năm 2021… Sức bật của hạ tầng giao thông mở ra cơ hội cho bất động sản tại Hoài Đức cất cánh.

Điểm sáng của bất động sản Hoài Đức thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm ở thời điểm hiện tại chính là khu vực Sơn Đồng cùng dự án Sơn Đồng Center - trọng điểm quy hoạch tại vùng trung tâm của Hoài Đức. Với đà tăng trưởng mạnh của bất động sản ở Hoài Đức, dự án Sơn Đồng cũng không phải ngoại lệ. Nếu như Hoài Đức được ví như một vùng “trung tâm mới” phát triển đầy đủ cả về cơ sở hạ tầng, tiềm năng kinh tế và văn hóa truyền thông.

Sơn Đồng Center: Pháp lý an toàn, giá thành hợp lý

Lấy cảm hứng từ làng nghề mỹ nghệ truyền thống 800 năm tuổi Sơn Đồng vốn nổi tiếng khắp cả nước và vươn tầm thế giới, Sơn Đồng Center không chỉ là niềm tự hào mới của tinh hoa làng nghề mà còn là biểu tượng cho sự phát triển phồn vinh dành cho cư dân Sơn Đồng, nơi dòng chảy văn hóa giao thoa cùng cuộc sống đô thị hiện đại.

Nằm trong tổng thể quy hoạch hạ tầng của huyện Hoài Đức, dự án Sơn Đồng Center sở hữu vị trí đắc địa ngay mặt đường tỉnh lộ 422, tại trung tâm xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức có tổng diện tích dự án hơn 2,5ha, quy mô 150 căn shophouse của chủ đầu tư HTL, thành viên của Chủ đầu tư nổi tiếng Geleximco, đồng thời được phát triển bởi MBLand Invest, với khả năng siêu kết nối tới các khu vực lân cận. Dự án đón đầu quy hoạch đường Trịnh Văn Bô kéo dài chạy qua, tuyến đường huyết mạch từ Hoài Đức đi Mỹ Đình là tiềm năng tăng giá to lớn mà dự án có được.

Là tâm điểm vàng kết nối giữa trung tâm huyện Hoài Đức, sự ra mắt của dự án Sơn Đồng Center được thị trường đón nhận tích cực. Thế mạnh nổi bật của Sơn Đồng Center khiến giới đầu tư chú ý chính là mức giá hợp lý cùng sổ đỏ sở hữu lâu dài. Các căn shophouse tại Sơn Đồng - sản phẩm bất động sản được giới đầu tư tìm kiếm số 1, có tiềm năng tăng giá rất lớn do mức giá tại Sơn Đồng vẫn khá thấp so với thị trường. Với mức giá chỉ bằng 60% so với các dự án khác tại Hoài Đức hiện nay, Sơn Đồng Center được các nhà đầu tư tìm hiểu và săn đón.

