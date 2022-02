Là quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới cùng nhiều triết lý để sống hạnh phúc, phong cách sống của người dân Nhật có sức ảnh hưởng sâu rộng. Những sản phẩm và dịch vụ mang phong cách Nhật luôn có sức hút mạnh mẽ…

Bí quyết hạnh phúc của người Nhật

Xứ sở Phù Tang được biết đến là một quốc gia có tuổi thọ trung bình luôn đứng nhất nhì thế giới. Không chỉ sống thọ mà người dân Nhật Bản còn rất khỏe mạnh với tỉ lệ mắc các bệnh mãn tính ở mức thấp, chỉ số hạnh phúc hàng đầu thế giới.

Bí quyết giúp cho người Nhật Bản sống vui và sống thọ đến từ nhiều yếu tố, trong đó là không gian sống, các tiện ích và dịch vụ chăm sóc thường ngày rất được chú trọng. Kiến trúc nhà ở của người Nhật chú trọng về sự tinh tế, tối giản nhưng hoàn mỹ và độc đáo. Nhật Bản cũng là một trong những thị trường có tiêu chuẩn cao và khắt khe nhất. Bởi vậy “tiêu chuẩn Nhật” đã trở thành một thước đo cho các sản phẩm chất lượng cao. Các dịch vụ và tiện ích đẳng cấp, chuẩn Nhật Bản dễ dàng làm hài lòng ngay cả những khách hàng có yêu cầu cao nhất.

Do đó, nhiều nhà thiết kế đã lấy cảm hứng từ phong cách Nhật Bản để thổi hồn cho các căn hộ. Hay rộng hơn, với một số dự án bất động sản, chủ đầu tư đã đưa tinh thần Nhật vào trong thiết kế tổng thể của toàn khu, mang đến trải nghiệm sống hạnh phúc cho số đông.

The Origami - không gian sống chuẩn Nhật

The Origami thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức), được kiến tạo bởi sự hợp tác giữa Vinhomes và Mitsubishi Corporation (Nhật Bản), lấy cảm hứng từ bộ môn gấp giấy origami truyền thống của xứ sở hoa anh đào, biểu tượng cho tinh thần hoàn mỹ, tỉ mỉ và tinh tế của người Nhật.

The Origami - Vinhomes Grand Park mang phong cách và tiện ích chuẩn Nhật

Về quy mô, dự án The Origami rộng 26ha trên tổng diện tích 271ha của đại đô thị Vinhomes Grand Park. Căn hộ The Origami gây ấn tượng với thiết kế tinh tế và không gian thư thái mang đậm bản sắc Nhật Bản. Điển hình là tầm nhìn khoáng đạt, những tiện ích nội khu như vườn Nhật xanh mát, hồ cá Koi độc đáo,... mang đến chất sống yên bình và thư thái giữa trung tâm TP. Thủ Đức.

Tiện ích nội khu The Origami - Vinhomes Grand Park

Căn hộ tại The Origami đa dạng từ studio, 1 đến 3 phòng ngủ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của đa dạng khách hàng, đặc biệt là những người độc thân hay gia đình ưa chuộng phong cách sống tối giản, hiện đại và tiện nghi.

Bên cạnh các tiện ích chuẩn Nhật, phân khu The Origami còn sở hữu những tiêu chí vàng về vị trí và tiện ích “tất cả trong một”. The Origami nằm tiếp giáp 2 trục đường chính là Phước Thiện và Đường Vành Đai 3; kế cận sông Tắc và sông Đồng Nai. Do đó, dự án có lợi thế liên kết vùng vượt trội nhờ hạ tầng giao thông đồng bộ xung quanh khu vực. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến các điểm trọng yếu trong thành phố.

Vị trí của phân khu The Origami trong tổng thể đại đô thị Vinhomes Grand Park

Không chỉ mang đậm dấu ấn tinh hoa văn hoá xứ Phù Tang, The Origami còn thừa hưởng trọn vẹn môi trường sống ưu việt từ quy hoạch đồng bộ và nền tảng quản lý vận hành thông minh của Vinhomes; các tiện ích dành cho cư dân như trường học quốc tế từ mầm non đến trung học Vinschool, trung tâm thương mại Vincom, bệnh viện Vinmec, xe buýt điện VinBus, công viên chủ đề, hồ bơi, sân thể thao...

Với phong cách thiết kế chỉn chu và những tiện ích nổi bật, The Origami đang là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng tìm kiếm sản phẩm nhà ở hiện đại, đầy đủ tiện ích; gần gũi với văn hóa và không gian sống chuẩn Nhật Bản.

Thế Định