Nhà xây sẵn trông bề ngoài rất đẹp nhưng sinh sống 1-2 năm sẽ lộ ra nhiều vấn đề. Khi người mua hối hận thì đã “tiền trao cháo múc".

Đọc được bài viết của bạn Thùy An đăng trên VietNamNet về nỗi băn khoăn mua nhà xây sẵn hay mua đất rồi tự xây nhà, tôi lại thấy thấp thoáng hình bóng của mình hơn 2 năm trước.

Vợ chồng tôi cũng là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp. Cách đây hơn 2 năm, với số tiền 1,2 tỷ đồng, vợ chồng tôi bàn sẽ mua một mảnh đất ở quận Long Biên rồi tự xây nhà. Tuy nhiên, thời điểm đó, các mảnh đất chúng tôi xem đều khá rộng, nếu mua xong thì không còn đủ tiền để xây nhà nữa.

Cùng lúc ấy, một môi giới bất động sản dẫn chúng tôi đi xem một ngôi nhà mới xây, pháp lý "sạch", diện tích 40m2, chủ chào giá 1,9 tỷ đồng. Vợ chồng tôi nhẩm tính, nếu mua riêng mảnh đất với diện tích ấy thì cũng đã tốn tầm 1,3 tỷ đồng, chỉ thêm mấy trăm triệu nữa mà được nguyên một căn nhà 3 tầng mới xây thì thực sự rất rẻ.

Trót ham nhà xây sẵn giá rẻ mà vợ chồng tôi lâm vào tình cảnh ở không được, bán cũng không xong (Ảnh minh hoạ)

Đến xem thực tế, chúng tôi khá ưng ý vì nhà trông có vẻ vững chãi, mới xây sơn phết đẹp đẽ, cái gì cũng sạch bong sáng loáng. Người môi giới đẩy đưa nói nếu vợ chồng tôi mua thì sẽ là chủ nhân đầu tiên của căn nhà, không phải lo mấy chuyện "tâm linh" như khi mua nhà đã từng có chủ cũ ở.

Về nhà bàn bạc, vợ chồng tôi cũng hơi lo vì nhà này do giới đầu tư mua đất rồi xây để bán lại kiếm lời nên trong quá trình thi công, họ sẽ sử dụng những nguyên vật liệu rẻ để tiết kiệm chi phí. Bề ngoài căn nhà đẹp đẽ nhưng về lâu về dài chưa biết chất lượng thế nào.

Cuối cùng, vì môi giới liên tục giục giã nếu không chốt nhanh sẽ có khách khác "chốt", bản thân vợ chồng tôi cũng nhận thấy mức giá trên là khá ổn nên nhanh chóng xuống tiền, chủ nhà đồng ý bớt 50 triệu "lấy lộc".

Tuy nhiên, niềm vui nhà mới chẳng tày gang, chỉ sau 1 năm, chúng tôi nhận thấy tường nhà xuất hiện những vết nứt nhỏ, trần nhà thì bị thấm, mỗi lần trời mưa, nước men theo trần nhỏ giọt dưới sàn. Mưa càng to, nước nhỏ xuống càng nhiều. Những chỗ bị thấm ngày càng lan rộng, vết nứt ở tường cũng ngày càng nứt to hơn. Những ngày mưa to, căn nhà ẩm ướt, thấm dột vô cùng khó chịu. Vợ chồng tôi đã thuê thợ sửa chữa, tốn kém tiền mà vẫn chưa ăn thua.

Nhưng ngán ngẩm nhất là chuyện hàng xóm xây nhà khiến con ngõ dẫn vào nhà tôi bị thu hẹp lại chỉ còn 1m. Nguyên nhân là vì người bán nhà cho chúng tôi mua lại một thửa đất to, họ chia thành 4 thửa nhỏ, thửa ngoài cùng họ bán đất, 3 mảnh phía trong (có nhà vợ chồng tôi mua) thì họ xây lên rồi bán.

Lúc mua nhà, vợ chồng tôi không để ý là con ngõ chung (ngõ này là do người chủ tự bớt diện tích đất để làm ngõ chung cho thửa đất, vì theo quy định của pháp luật, khi tách thửa đất, phải có ngõ ra vào thì mới làm được sổ đỏ) cho 4 thửa đất này thực chất chỉ có 1m. Trong quá trình xây 3 căn nhà để bán, để khiến ngõ trông rộng hơn, mỗi căn chủ đều xây thụt vào 1m. Giờ đây, người mua mảnh đất ngoài cùng xây nhà, họ quyết xây đúng diện tích trên sổ đỏ (vì nhà họ 2 mặt ngõ, 1 mặt là ngõ chung của xóm, 1 mặt là ngõ chung với 3 căn nhà phía trong nên xây đúng diện tích cũng không ảnh hưởng gì đến mặt tiền nhà họ). Thành ra, con ngõ chung dẫn vào nhà tôi giờ đang bị thế cổ chai, tức là đầu ngỏ chỉ rộng vỏn vẹn 1m, đi vào trong mới rộng 2m.

Hiện giờ với tình trạng căn nhà xuống cấp nhanh, lối ra vào bất tiện, vợ chồng tôi rất chán nản, tiếp tục ở thì bực mình mà giờ bán đi cũng khó.

Từ câu chuyện của bản thân, tôi khuyên bạn Thùy An nói riêng và những bạn muốn mua nhà xây sẵn nói riêng hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng nên ham rẻ rồi lại rơi vào tình cảnh như tôi. Nên nhớ, một ngôi nhà xây với mục đích để bán kiếm lời thì chất lượng sẽ khác hoàn toàn với một căn nhà xây để ở. Mua nhà rẻ mà hư hỏng sửa chữa suốt thì lại thành đắt hơn nhiều.

Anh Ngọc (Hà Nội)