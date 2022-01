Bằng sự sáng tạo độc đáo, kiến trúc sư Phan Dũng đã biến không gian rộng 200m2 thành căn villa trên không mang phong cách farmhouse.

"Anh thiết kế cho em căn chung cư mà không giống chung cư" là yêu cầu chủ nhà ở Hà Nội đưa ra cho kiến trúc sư Phan Dũng và các cộng sự.

Anh Phan Dũng cho biết, gia chủ làm trong ngành thời trang, yêu thích nghệ thuật vì thế họ mong muốn có một không gian cá tính, khác biệt đầy tận hưởng, sử dụng các vật liệu tự nhiên như linen, dạ, mây, gỗ mộc. Song song đó là kết hợp với các chi tiết nội thất tinh xảo để tạo nên sự tự do, gần gũi nhưng vẫn chỉn chu, sang trọng bởi các chi tiết như kim loại đồng ánh vàng.

Nắm bắt được ý niệm đó, anh Phạm Dũngvà nhóm kiến trúc sư đã biến hình 2 căn hộ đập thông với tổng diện tích gần 200m2 thành một villa trên không mang phong cách farmhouse.

Dưới đây là một số hình ảnh "gây mê" của căn villa độc đáo này:

Sảnh - nơi dừng chân cởi giày, cất chìa khoá bỏ lại khói bụi ngoài đường trước khi bước vào nhà để nghỉ ngơi.

Tiếp nối sảnh là góc trang trí, bày ảnh cưới.

Phòng khách thênh thang với không gian mở, kết nối với phòng bếp.

Góc bếp xinh yêu, gắn kết các thành viên gia đình với nhau thông qua bữa ăn ấm cúng.

Lò sưởi ốp đá, bàn gỗ ghép thanh, sofa rộng lớn là đặc trưng của phong cách này. Những ngày nghỉ, nếu lười ra ngoài, gia chủ có thể nằm đây xem tivi, cảm giác không khác gì đang ở khu nghỉ dưỡng.

Phòng ngủ master được ngăn bằng vách kính lùa, nên khi kéo rèm hoặc vách kính ra, không gian phòng khách sẽ kết nối với phòng ngủ master tạo thành một không gian siêu rộng.

Phòng ngủ master được thiết kế không chỉ như một phòng suite deluxe thượng hạng tại các khách sạn 5 sao với đầy đủ công năng gồm: Khu sofa nghỉ, phòng thay đồ, phòng tắm lớn cho 2 người. Mà nó còn mang đậm tinh thần riêng, cá nhân hoá của gia chủ.

Phòng ngủ siêu rộng với bộ sofa sang trọng và ghế mây thư giãn.

Phòng thay đồ.

Những tấm gương lớn trong phòng thay đồ, tiện cho gia chủ thử trang phục.

Phòng vệ sinh được thiết kế ngay trong phòng thay đồ, Mỗi lần gia chủ tắm xong, lau khô người là ra thay đồ luôn, rất tiện lợi.

Phòng làm việc của chồng. Anh có sở thích sưu tập các loại vũ khí trong phim The lord of the rings theo tỷ lệ 1-1 bằng thép, tất nhiên toàn bộ đồ đều không có lưỡi vì là hàng trưng bày. Đây cũng là không gian nuôi dưỡng sự sáng tạo cho gia chủ.

Phòng ngủ em bé sử dụng tông xanh lá cây và trắng. Ngoài công năng sử dụng, kiến trúc sư thiết kế một số đồ giúp bé phát triển vận động, vui chơi.

Phòng em bé cũng được bố trí vệ sinh riêng.

Căn hộ có riêng một phòng kho, chứa đồ chưa dùng đến, giúp các không gian khác luôn gọn gàng. Mặc dù là kho nhưng phòng khá sang, xịn với hệ tủ lớn, cây xanh và sofa ngồi nghỉ.

Phòng vệ sinh chính kiêm nơi giặt sấy.

