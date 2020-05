Ở nhiều nơi tại Nghệ An, không hiếm những căn nhà gỗ được xây dựng với thiết kế cầu kỳ, tinh xảo, chẳng kém biệt phủ.

Ông Lê Đình Cường (Nghệ An) không chỉ là một trong những đại gia nổi tiếng về buôn gỗ mà còn được biết đến bởi sở hữu căn nhà gỗ như biệt phủ ở xóm 3, xã Nghi Phú (TP. Vinh). Ảnh: Zing.

Trên diện tích 4.000m2, biệt phủ của đại gia xứ Nghệ được làm toàn bằng gỗ quý như: đinh hương, giáng hương, cẩm lai...Ảnh: VietNamNet.

Ngôi nhà xây dựng trong 5 năm, bắt đầu từ 2004 với lượng gỗ khoảng 2.000 m3, với số lượng gỗ khoảng 2.000m3, chủ yếu mua từ Lào về để phục vụ việc xây dựng. Ảnh: Zing.

Với tính cách cầu kỳ, ông Cường tuyển 50 thợ giỏi từ Bắc Ninh sang Trung Quốc tham quan, học hỏi để về xây dựng công trình của mình. Ảnh: VietNamNet.

Toàn bộ khuôn viên gồm có 4 nhà, hai chòi và một hầm rượu. Riêng nhà khách được xây dựng trên 400m2 đất, dài 28m, rộng 14m, nền móng cao 2,8m với 46 cột gỗ có đường kính từ 1,2 - 1,4m. Ảnh: Zing.

Nội thất trong nhà đều làm từ gỗ quý và trạm trổ tinh xảo. Ảnh: Zing.

Nằm cạnh QL48, đoạn qua xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), ngôi mô phỏng theo phong cách nhà sàn của vợ chồng anh Hiền - Hường thu hút sự chú ý của người qua đường bởi làm hoàn toàn bằng gỗ quý. Ảnh: Người đưa tin.

Chủ nhân không tiết lộ tổng chi phí cho việc xây dựng, nhưng theo một số người có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh lâm sản, để làm được ngôi nhà này (tiền đất, gỗ, công thợ, nội thất ...) phải gần 100 tỷ đồng. Ảnh: Người đưa tin.

Cầu thang gỗ thiết kế tinh xảo và đẹp mắt. Ảnh: Người đưa tin.

Cột nhà bằng gỗ quý, to bằng gần một người ôm. Ảnh: Người đưa tin.

Tại xóm 3, xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) có một căn biệt thự độc nhất vô nhị làm từ 700 m3 gỗ đinh hương tọa lạc trên một nền đất rộng ngay dưới chân đê sông Lam. Ảnh: Zing.

Đây là căn nhà lưu niệm do các con ông Trần Quang Chưởng và bà Nguyễn Thị Nhiên (đã mất) đóng góp làm nhà lưu niệm cho đấng sinh thành ra mình. Ảnh: Zing.

Ngôi nhà được làm bởi 4 nhóm thợ từ 4 tỉnh khác nhau gồm: Phần móng và bờ tường do thợ địa phương đảm nhận, phần mộc do thợ người Nam Định, bậc tam cấp được thợ Ninh Bình làm và phần mái và đốc nhà do thợ Huế thi công. Ảnh: Zing.

Bên trong nhà cũng toàn bằng gỗ đinh hương. Các chi tiết chạm trổ công phu. Ảnh: Zing.Video: Nhà gỗ di động của người Việt. Nguồn: VTV9.

