Những ý tưởng này dựa trên đặc tính của từng cung hoàng đạo để vừa mang lại may mắn vừa tạo không gian nghỉ ngơi thoải mái nhất.

Phòng ngủ dường như là nơi thoải mái nhất, giúp chúng ta khôi phục lại năng lượng sau một ngày với bao bộn bề công việc. Vậy nên đừng bỏ mặc cho căn phòng của bạn mãi đơn điệu, nhàm chán. Dưới đây là một số những gợi ý những đồ vật nên đặt vào phòng ngủ của 12 cung hoàng đạo, tương ứng với số mệnh, sát với đặc điểm và tính cách của từng người để mang lại nhiều may mắn.

Cung Ma Kết

Cung Ma Kết là cung “người lớn“ nhất trong 12 chòm sao vậy nên màu sắc và cách bài trí phòng ngủ cũng mang tính chín chắn. Một chiếc ghế da lớn vững chãi, tủ quần áo bằng gỗ đỏ hay thảm họa tiết da báo màu nâu sẽ là phù hợp với tính cách kín đáo của cung này.

Cung Bảo Bình

Cung Bảo Bình thường là người cấp tiến và có tư duy độc đáo, đam mê công nghệ nhưng cũng rất hoài cổ. Mọi đồ trang trí theo phong cách retro, hoài cổ sẽ là ưu tiên số một của cung này. Bạn có thể kết hợp một chiếc TV HD trên một chiếc kệ mang hoa văn cổ điển chẳng hạn. Sự kết hợp độc đáo này sẽ mang lại cho cung Bảo Bình cảm giác hài lòng với không gian và giấc ngủ sẽ sâu hơn.

Cung Song Ngư

Phòng ngủ là nơi để rũ bỏ mọi cảm xúc và cảm thấy an toàn nhất đối với Song Ngư vì cung này rất dễ bị cảm xúc của người khác ảnh hưởng. Song Ngư nên đầu tư một chiếc giường thật mềm mại và thoải mái. Ga trải giường lúc nào cũng phải thơm tho và mịn mượt kết hợp màu sắc hài hòa, nhẹ nhàng. Tông màu mang lại may mắn nên trang trí cho giường là xanh lá non, xanh dương, vàng nhạt pha trắng.

Cung Bạch Dương

Một Bạch Dương luôn tràn đầy sự lạc quan và trẻ trung. Trang trí phòng ngủ cho Bạch Dương cũng nên thể hiện nét tính trẻ trung sôi nổi, nhiệt thành và lạc quan đó. Hãy sử dụng gam màu nóng với những mảng màu đậm để bạn luôn cảm thấy ấm áp khi về nhà nghỉ ngơi sau một ngày năng động. Đồng thời giường ngủ chỉ cần trang trí một cách đơn giản, gọn gàng bởi đó cũng là những đặc điểm tượng trưng cho tính cách của Bạch Dương.

Cung Kim Ngưu

Ổn định và sung túc là những tính từ để miêu tả về cung này. Chính vì vậy căn phòng ngủ của Kim Ngưu cũng nên thể hiện được sự giàu có, toát lên vẻ xa hoa, sang trọng. Hãy đặt mua những chiếc rèm cửa chăn ga thật ‘’quý tộc’’, gối đệm cũng phải là hàng tốt nếu không chính bạn cũng không thấy thoải mái khi nằm trên giường và trong phòng ngủ của mình. Tuy nhiên, đừng quá đà trong trang trí nếu không sẽ bị coi là “trọc phú“ nhé.

Cung Song Tử

Song Tử là người yêu cái đẹp và luôn bắt kịp xu hướng. Gu thẩm mỹ của Song Tử tất nhiên rất tuyệt vời rồi. Vậy nên hãy đặt trong phòng ngủ của mình những tác phẩm nghệ thuật hiện đại kết hợp cùng những chiếc đèn thật sang chảnh.

Cung Cự Giải

Cự Giải là người có cảm xúc cực kì nhạy cảm, dễ dàng rung động trước những điều nhỏ nhất. Hãy đặt bất cứ vật gì trong phòng ngủ khiến bạn cảm thấy an toàn,ấm áp. Hãy đặt một chiếc rèm cửa dày để che ánh sáng từ cả Mặt Trăng lẫn Mặt Trời một bức ảnh gia đình trong phòng ngủ, nó sẽ khiến bạn cảm thấy ấm áp và an tâm rất nhanh khi về nhà.

Cung Sư Tử

Sư Tử - những con người táo bạo, kiêu hãnh và luôn là trung tâm của sự chú ý. Phong cách của bạn thiên về sự vương giả, quý tộc, mạnh mẽ và rực lửa. Hãy thể hiện sự tự tin qua bài trí phòng ngủ với tông màu táo bạo. Bên cạnh đó, bạn nên đặt gương trong phòng ngủ để bạn luôn có thể “chiêm ngưỡng“ bản thân và treo những bức tranh cho chính mình vẽ.

Cung Xử Nữ

Là người kĩ tính, cầu toàn hay chú ý tiểu tiết nên phòng ngủ của Xử Nữ phải luôn gọn gàng, đâu vào đó. Sự “vô tình“ để phòng bừa bộn đã khiến Xử nữ không thể chịu đựng nổi. Nội thất thông minh, đa năng để phòng vừa gọn vừa chứa được nhiều đồ là những đồ vật mà cung này nên trưng dụng.

Cung Thiên Bình

Thiên Bình thích những thứ trung tính, nhẹ nhàng, luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa suy nghĩ, hành động. Trang trí hương hoa oải hương rất phù hợp cho tâm hồn của cung này. Ngoài ra, bạn có thể chọn cho phòng ngủ của mình những chiếc rèm mỏng với một chút họa tiết điểm xuyết.

Cung Bọ Cạp

Nếu mang cung Bọ Cạp bạn là người quyến rũ nhưng rất bí ẩn, thích không gian tối và ấm áp. Một chiếc rèm cửa dày vừa phải sẽ giúp phòng ngủ không quá sáng mà cũng không quá tối vừa đủ để tạo nên không gian yêu thích của Bọ Cạp. Ngoài ra, trong phòng nên lắp bóng đèn có ánh sáng vàng để không gian phòng ngủ thêm lôi cuốn.

Cung Nhân Mã

Cung Nhân Mã rất sôi nổi, trẻ trung thích phiêu lưu tiệc tùng và yêu sự thoải mái. Chính vì vậy, bạn nên đặt trong phòng ngủ của mình thật nhiều gối to và mềm cùng với 1 chiếc đệm thật êm. Đồng thời, khi trang trí, bạn nên sử dụng màu xanh nước biển làm màu chủ đạo, vì biển luôn luôn thay đổi sống động, linh hoạt và biển không bao giờ đứng yên y như tính cách của mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo

Theo Em đẹp