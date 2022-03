Theo quy hoạch, Thuận An sẽ trở thành trung tâm đô thị, dịch vụ của cả tỉnh Bình Dương. Đại lộ tài chính, thương mại, các tòa tháp biểu tượng cũng được quy hoạch tại đây.

Cơ hội mới cho Thuận An

Bình Dương được biết đến là “thủ phủ công nghiệp” của Việt Nam. Hiện tỉnh có 48 khu, cụm công nghiệp với tổng diện tích lên đến hơn 11.000 ha, chiếm 1/4 diện tích khu công nghiệp toàn miền Nam. Bình Dương đã và đang là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về sản xuất công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Các khu công nghiệp hiện đã thu hút 2.965 dự án, bao gồm 2.309 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 24,3 tỷ USD và 656 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 76.608 tỷ đồng. Hầu hết các doanh nghiệp lớn đầu tư tại Bình Dương chọn lựa vào các khu công nghiệp tập trung.

Theo quy hoạch từ UBND tỉnh Bình Dương, các địa phương của tỉnh vẫn giữ định hướng là các trung tâm công nghiệp của miền Nam. Riêng Thuận An - nơi có cơ sở hạ tầng tốt, với hàng loạt các trung tâm thương mại, trường quốc tế, bệnh viện quốc tế, sân golf sẽ được quy hoạch thành trung tâm đô thị, dịch vụ của tỉnh, đưa ngành dịch vụ - tài chính - công nghệ chiếm tỷ trọng lớn trong GDP, vượt qua sản xuất công nghiệp, hình thành cộng đồng nhân lực cao cấp, giảm bớt tỷ trọng lao động phổ thông.

Toàn cảnh thành phố Thuận An, Bình Dương

Theo quy hoạch này, Thuận An sẽ giữ lại và tập trung lấp đầy tại các khu, cụm công nghiệp hiện hữu theo hướng thu hút các dự án đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao, ít lao động phổ thông, không mở thêm các khu, cụm công nghiệp trong đô thị. Mặt khác, thành phố cũng từng bước chuyển đổi chức năng các cơ sở công nghiệp nằm chen lẫn trong các khu dân cư sang loại hình công nghiệp công nghệ sạch, di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, các cụm công nghiệp không còn phù hợp như lò gạch ngói thủ công, cơ sở nhuộm, mạ, hóa chất, thuốc trừ sâu, trại chăn nuôi, giết mổ gia súc… nhằm chuyển diện tích đất đai các cơ sở này sang mục đích dân dụng.

Hàng loạt động thái nâng tầm Thuận An

Để biến Thuận An trở thành thành phố trung tâm dịch vụ và thương mại của Bình Dương, trung tâm thương mại cấp vùng của tỉnh cũng được quy hoạch tại Thuận An. Tổ hợp thương mại này sẽ gồm các trung tâm thương mại - dịch vụ tài chính, ngân hàng, khách sạn, chung cư cao cấp… được quy hoạch tại khu vực trung tâm Lái Thiêu từ hai bên đường quốc lộ 13 tới đường Nguyễn Văn Tiết. Theo quy hoạch, khu vực này sẽ có 5 đại trung tâm thương mại, hàng loạt các bệnh viện lớn, trường quốc tế, sân golf. Các tòa nhà chọc trời, tổ hợp căn hộ cao cấp, biểu tượng của Bình Dương đều nằm tại khu vực này.

Cơ sở hạ tầng phục vụ cho mục tiêu biến Thuận An trở thành thành phố trung tâm dịch vụ - thương mại của Bình Dương cũng sẽ được đẩy mạnh. UBND tỉnh Bình Dương vừa cho biết, sẽ ưu tiên mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng để khởi công dự án Mở rộng quốc lộ 13 vào dịp 30/4 tới. Dự án mở rộng quốc lộ 13 đoạn từ Vĩnh Phú (TP. Thuận An) đến giao lộ Lê Hồng Phong (TP. Thủ Dầu Một) dài 12,7 km. Trong đó, giai đoạn I (đoạn từ Vĩnh Phú đến cầu Ông Bố) dài 4.875 m, giai đoạn II (từ cầu Ông Bố đến nút giao thông Hữu Nghị) dài 2.868 m, giai đoạn III (từ nút giao thông Tự Do đến giao lộ Lê Hồng Phong) dài 4.898 m.

Quốc lộ 13 mở rộng sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho bất động sản ở Bình Dương

Sau 30/4, quốc lộ 13 sẽ mở rộng thêm hai làn xe rộng từ 12 đến 18 m, nâng tổng số làn xe lên 8 làn, bề mặt đường rộng từ 39,5 đến 40,5 m. Tuyến quốc lộ 13 còn xây dựng cầu vượt qua nút giao thông Hữu Nghị - ngã tư Bình Hòa, với quy mô dài 880 m, rộng 17 m, cầu vượt ngã tư Hòa Lân dài 646 m, rộng 17 m, xây dựng mở rộng cầu Tân Phú thêm một đơn nguyên hướng từ TP.HCM đi TP. Thủ Dầu Một, nâng tổng chiều rộng cầu lên 40,5 m, xây dựng cống hộp 3 làn tại trạm thu phí Suối Giữa.

Khi quốc lộ 13 được khởi công mở rộng, các dự án nằm trên trục đường này sẽ được hưởng lợi tăng giá rất lớn. Các dự án được hưởng lợi nhiều nhất sẽ nằm tại khu vực Thuận An, hai bên quốc lộ 13, nơi được quy hoạch làm trung tâm dịch vụ - tài chính - phố trung tâm thương mại của Bình Dương.

Hoài Vy