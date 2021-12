Các dự án BĐS với thiết kế “lấy con người làm trọng tâm”, đi kèm loạt tiện ích chăm sóc sức khỏe hiện đại, đẳng cấp, tọa lạc giữa lòng thành phố đang là xu hướng nổi bật trong thời gian gần đây.

Trong cuốn “Đô thị vị nhân sinh” ra mắt năm 2010 của tác giả người Đan Mạch Jan Gehl, ông đã chỉ ra 4 yếu tố chính tạo nên một đô thị đáng sống: sống động, an toàn, bền vững và lành mạnh. Tại Việt Nam, các khu đô thị với cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại, được xây dựng theo lối kiến trúc tiêu chuẩn quốc tế… ngày càng thịnh hành.

Đến nay, 4 yếu tố: sống động, an toàn, bền vững và lành mạnh mà Jan Gehl đưa ra vẫn là những tiêu chí chính mà các chủ đầu tư theo đuổi khi kiến tạo các dự án BĐS hướng đến con người. Họ kỳ vọng có thể mang đến cho cư dân tương lai một không gian sống trọn vẹn, đánh thức xúc cảm và là nơi an yên mỗi khi trở về.

Sống động mà vẫn riêng tư

Với giới thượng lưu, nhà đầu tư kinh nghiệm và chuyên gia ngoại quốc, giá cả không còn là tiêu chí hàng đầu khi chọn mua các sản phẩm BĐS. Giờ đây, điều mà các cư dân tinh hoa mong muốn là không gian sống đầy đủ tiện nghi, đảm bảo tính riêng tư, an ninh, đơn vị vận hành chuyên nghiệp, chủ đầu tư tên tuổi. Bên cạnh đó, cộng đồng cư dân văn minh, nội khu yên tĩnh, tách biệt với sự xô bồ, ồn ào phố thị mà vẫn đáp ứng tiêu chí gần trung tâm kinh tế - tài chính của thành phố để tiện di chuyển… là những điều mà họ luôn tìm kiếm.

Cộng đồng cư dân tinh hoa tìm kiếm không gian sống đầy đủ tiện nghi, đảm bảo tính riêng tư, an ninh (Ảnh phối cảnh)

Tọa lạc ở quận 7, giáp trung tâm sầm uất, khu phức hợp The Peak Garden của chủ đầu tư Hưng Lộc Phát là một trong những dự án đặc biệt hội tụ 2 yếu tố “sống động” lẫn “an yên” kể trên. Các cư dân tương lai có thể tận hưởng “hệ sinh thái” tiện ích đẳng cấp, hàng loạt điểm đến đa dạng, phong phú ngay thềm cửa như: khu trung tâm thương mại sang trọng, chuỗi nhà hàng đồ ăn healthy, tốt cho sức khỏe…

Bên cạnh đó, trục đường Nguyễn Lương Bằng còn là nơi tập trung của nhiều nhà hàng, dịch vụ làm đẹp, spa, các điểm vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao… Dù ở nội hay ngoại khu, cư dân tương lai của The Peak Garden đều có thể được thỏa mãn mọi nhu cầu với nhịp sống sôi động của khu nam TP.HCM.

Bên cạnh sự tiện nghi, The Peak Garden còn “ghi điểm” với tính riêng tư cao. Bước vào khuôn viên của tòa tháp dự án The Peak Garden, con người có thể cảm nhận không khí yên tĩnh, tách biệt với sự ồn ào phố thị nhờ lối thiết kế và quy hoạch đặc trưng. “Hành lang xanh” 4 lớp, cảnh quan sinh thái, gần 1 ha cho diện tích mặt nước, cây xanh sẽ mang đến bầu không khí trong lành, thư giãn và an ninh.

Phát triển theo hướng bền vững, lành mạnh

Phát triển bền vững với tiêu chí lấy con người và môi trường làm trọng tâm hiện là xu thế trong hầu hết các lĩnh vực, bao gồm cả địa ốc. Theo đó, những dự án căn hộ định hướng theo xu thế này, đi kèm các yếu tố góp phần mang lại không gian sống lành mạnh cho cư dân đang dần trở thành “hàng hiếm”, được săn đón trong thời gian gần đây.

Tại dự án The Peak Garden, hành lang xanh đa phương, đa lớp đóng vai trò điều hòa nhiệt độ (Ảnh phối cảnh)

Dự án The Peak Garden được chủ đầu tư chú trọng phát triển môi trường sống với “vành đai xanh” chăm sóc sức khỏe đa phương, đa lớp. Đại diện chủ đầu tư cho biết, mục đích của việc kiến tạo cảnh quan nhằm cải thiện chất lượng không khí, tạo môi trường sống trong lành, bổ sung nhiều tiện ích cao cấp… Đây chính là tạo nền tảng vững chắc để cư dân tương lai có thể phát triển một cách toàn diện.

Bên cạnh đó, Hưng Lộc Phát dành nhiều diện tích ở dự án cho hệ cây xanh, mặt nước: công viên Luna Park rộng 6.000m2 có hồ Thiên Đường 3.000m2 là 2 trong số các công trình tiêu biểu tại The Peak Garden được xây dựng với mục đích điều hòa không khí.

Ngoài ra, xen kẽ trong các tòa nhà là hệ thống vườn nhiệt đới và thác nước nhân tạo, tạo không khí mát sạch cho những căn hộ phía bên trong. “Nhờ đó, nhiệt độ bên trong tòa tháp có thể thấp hơn bên ngoài 3 - 4 độ C. Đồng thời, không khí cũng trong lành, mát mẻ, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu cho cư dân tương lai mỗi khi trở về nhà”, đại diện Hưng Lộc Phát chia sẻ.

Đáp ứng tiêu chí “lành mạnh”, dự án The Peak Garden có đường chạy bộ rợp bóng cây xanh; tiện ích cho hoạt động thể dục, thể thao, rèn luyện thể chất ngay trong nội khu; các địa điểm giải trí, mua sắm, thưởng thức nghệ thuật, giáo dục, y tế... gần kề.

Căn hộ dự án The Peak Garden được trang bị hệ thống trang thiết bị chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ (Ảnh phối cảnh)

Không những vậy, theo chủ đầu tư, bên trong mỗi căn hộ dự án sẽ được trang bị đầy đủ: máy lọc không khí, lọc nước ion, sơn kháng khuẩn và đèn khử trùng UV-C... Hệ sinh thái thông minh smart-home, smart-parking, smart-app... cũng được tích hợp, hứa hẹn mang lại giá trị sống đích thực, thời thượng và sang trọng, kiến tạo nên một cộng đồng cư dân văn minh, đẳng cấp, lấy “con người làm trọng tâm” tại dự án The Peak Garden.

Lệ Thanh