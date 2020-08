Nhằm chung tay chống dịch Covid-19, sáng 4/8 Tập đoàn Hoàng Gia Hội An đã trao ủng hộ 1 tỷ đồng cho UBND tỉnh Quảng Nam.

Số tiền này sẽ được bổ sung cho ngân sách của địa phương để mua máy xét nghiệm Realtime PCR phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đại diện tập đoàn Hoàng Gia Hội An trao ủng hộ 1 tỷ đồng cho UBND tỉnh Quảng Nam

Tính đến ngày 3/8/2020, sau 10 ngày dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại Việt Nam, cả nước đã phát hiện 229 trường hợp mắc Covid-19 với 195 bệnh nhân trong nước và 34 người nhập cảnh. Cùng với Đà Nẵng, Quảng Nam đang là tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch bệnh.

Là người con đất Quảng, gắn bó và phát triển trên mảnh đất Quảng Nam, tập đoàn Hoàng Gia Hội An mong muốn góp một phần sức nhỏ tiếp thêm động lực, chung tay cùng quê hương và cả nước vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh gây ra. Trong suốt quá trình phát triển của mình, Hoàng Gia Hội An luôn xem những hoạt động đóng góp cho địa phương là trách nhiệm và cũng là tình yêu của tập đoàn với “đất mẹ” xứ Quảng.

Tại Quảng Nam, Hoàng Gia Hội An được biết đến là doanh nghiệp địa phương có nhiều công trình đóng góp cho sự phát triển của Hội An. Sau gần 12 năm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú và nghỉ dưỡng, tập đoàn Hoàng Gia Hội An đã phát triển nhiều sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 4 & 5 sao ngay trên mảnh đất quê hương phố Hội như: Khách sạn Hoàng Gia Hội An - MGallery by Sofitel (5 sao), khách sạn Royal Riverside Hội An, khách sạn River Suite Hội An… Nơi đây đã tạo ra hàng ngàn việc làm cho lực lượng lao động tỉnh Quảng Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Từ đầu năm 2020 trước tình hình thị trường có nhiều biến động, tập đoàn đã nhanh chóng thay đổi chiến lược kinh doanh, lấy những lợi thế của quê hương làm trọng lực để kiến tạo dòng sản phẩm độc đáo thông qua dự án Shantira Beach Resort & Spa. Trong đó, ngoài biệt thự mặt tiền biển thì các căn hộ resort biển Shantira Beach Resort & Spa cũng trở thành sự lựa chọn yêu thích của nhiều nhà đầu tư.

Phối cảnh dự án Shantira Beach Resort & Spa đang được Hoàng Gia Hội An phát triển.

Đại diện tập đoàn Hoàng Gia Hội An cho biết: “Cũng như hầu hết các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực, trong khoảng thời gian này Hoàng Gia Hội An đang đứng trước nhiều thách thức do dịch bệnh mang lại. Tuy nhiên, tập đoàn đã có những bước chuẩn bị để vừa thích ứng nhanh chóng, vừa duy trì tiến độ phát triển dự án cũng như hỗ trợ khách hàng và đồng hành cùng với quê hương chung tay chống dịch.”

Tại Shantira Beach Resort & Spa, với tinh thần mong muốn sẻ chia với các nhà đầu tư, tập đoàn Hoàng Gia Hội An cũng đã dành tặng nhiều chính sách hỗ trợ cho các khách hàng đã luôn tin tưởng và lựa chọn dự án. Theo đó, với những giao dịch trong thời gian từ 28/7 - 10/8/2020, các nhà đầu tư sẽ được hưởng mức ưu đãi 70 triệu đồng đối với căn 3 phòng ngủ, 50 triệu đồng đối với căn 2 phòng ngủ và 20 triệu đồng đối với căn 1 phòng ngủ.

Bên cạnh đó, nhằm giúp khách hàng tối ưu hóa lợi nhuận, tập đoàn Hoàng Gia Hội An cũng mang đến chính sách thanh toán linh hoạt. Theo đó, nếu lựa chọn chính sách thanh toán nhanh 95% giá trị hợp đồng nhà đầu tư sẽ nhận mức chiết khấu lên đến 6%; thanh toán nhanh 70% nhận chiết khấu 3% và thanh toán 50% nhận chiết khấu 2%.

Để biết thêm chi tiết liên hệ:

Văn phòng trưng bày & bán hàng dự án

Đường Lạc Long Quân, An Bàng, Hội An,Quảng Nam

Hotline: 0919 737 979

Website: www.shantira.vn

(Nguồn: Hoàng Gia Hội An)