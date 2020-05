- Nhà đầu tư mua căn hộ khách sạn (condotel) nhưng không kết hợp với công ty quản lý mà tự kinh doanh cho thuê hay tại nhiều chung cư, căn hộ để ở lại cho khách du lịch thuê như khách sạn tạo ra sự bát nháo, khó kiểm soát.

Tự cho thuê từ căn hộ chung cư đến condotel

Trở lại Nha Trang (Khánh Hoà) khi vừa mở cửa du lịch trở lại sau dịch Covid-19, ở đây đã có khách du lịch nhưng vẫn còn chưa đông. Theo một số thông tin quảng cáo, giới thiệu trên mạng chúng tôi tìm đến Khu khách sạn và căn hộ Mường Thanh Viễn Triều Oceanus nằm trên đường (P.Phước Vĩnh- TP. Nha Trang) tìm thuê căn hộ để ở trong vài ngày.

Theo nhân viên một sàn giao dịch bất động sản đặt ngay kiot dưới chân khu nhà Mường Thanh Viễn Triều, ở đây có khoảng 50% căn hộ chung cư đang được sử dụng để ở, 50% còn lại là cho thuê. Việc cho thuê căn hộ ở đây có thể do nhà đầu tư tự cho thuê hoặc ký gửi tại các sàn.

Nhiều chủ sở hữu căn hộ ở chung cư Mường Thanh Viễn Triều (TP Nha Trang) tự kinh doanh cho thuê căn hộ như khách sạn.

Dẫn chúng tôi lên một căn hộ, vào sảnh khu lễ tân có thể thấy ngay bảng thông báo khá lớn với nội dung: “Quý khách vào nghỉ xin mời đăng ký danh sách lưu trú đầy đủ thông tin tại quầy lễ tân”. Tuy nhiên, khách cùng người dân ra vào không bị lễ tân hỏi, vô tư đi lại ở sành và thang máy.

Tại các tầng có thể dễ dàng bắt gặp những bảng giấy dán trên cửa căn hộ thông báo cho thuê căn hộ kèm số điện thoại. Tại các tầng này, với những người mới đến cũng rất khó để biết đâu là căn hộ để ở, đâu là căn hộ cho thuê, đâu là cư dân, đâu là khách thuê du lịch…

Dẫn chúng tôi đi xem vài căn hộ tại các toà nhà trong dự án, vào một căn hộ hơn 61m2 được thiết kế như căn hộ gia đình với 2 phòng ngủ có view biển với nội thất cơ bản từ bếp, tủ lạnh, máy giặt… nhân viên cho biết, đây là căn đẹp nếu thời điểm này khách thuê lâu dài thì 9-10 triệu/tháng, qua đêm hàng ngày dao động khoảng 800.000-1 triệu tuỳ thời điểm.

“Trước thời điểm dịch căn này bên em cho thuê là 12 triệu/ tháng giờ giảm còn khoảng 10 triệu. Nếu khách thuê căn nhỏ không có view biển thì chỉ 5-6 triệu đồng/tháng, qua đêm hàng ngày khoảng 500.000 đồng” – nhân viên này nói.

Khi được hỏi về việc có cần khai báo lễ tân và giới hạn người thuê như các khách sạn không nhân viên này cho hay: “Ở đây không giới hạn số người, chị muốn ở 10 người cũng được. Sàn bên em nhận ký gửi căn hộ từ các chủ sở hữu”.

Căn hộ để ở, căn hộ cho thuê xen lẫn, lộn xộn trong cùng một tầng.

Theo số điện thoại được dán trên cửa căn hộ, giới thiệu là chủ căn hộ đang ở Hà Nội anh H. cho biết căn hộ đã có sẵn trang bị đầy đủ ti vi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa không khác gì căn hộ chung cư. Trước thời điểm dịch Covid-19 anh cho thuê theo tháng tuy nhiên thời điểm này do không có khách thuê nên anh chuyển sang cho thuê theo ngày do anh tự kinh doanh.

“Tôi cho thuê qua đêm là 500.000 đồng/đêm căn hộ 2 phòng ngủ, hướng chéo biển. Gia đình thuê đi du lịch ở mấy người cũng được. Bây giờ khách chuyển khoản trước và báo ngày nhận phòng để tôi báo quan bản lý đưa chìa khóa” a H. nói.

Không chỉ ở các căn hộ chung cư, thị trường còn xuất hiện hình thức khác là nhà đầu tư mua căn hộ condotel nhưng không kết hợp với công ty quản lý để cho thuê mà tự vận hành cho thuê. Hình thức kinh doanh của các căn hộ này khá đa dạng từ chủ thể khai thác đến cách thức khai thác kinh doanh. Thực tế, rất nhiều chủ sở hữu cho khách du lịch thuê căn hộ trên nền tảng các website như Airbnb, Tripadvisor… có thể có hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bát nháo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Đánh giá về các căn hộ tự doanh này, lãnh đạo một doanh nghiệp là chủ dự án căn hộ du lịch tại Nha Trang cho biết, thực tế việc quản lý vận hành căn hộ du lịch tự doanh ở dự án của doanh nghiệp này đang phát sinh nhiều khó khăn, bất cập.

“Các căn hộ do các chủ sở hữu tự kinh doanh nên không có quy chuẩn về dịch vụ, vấn đề về an toàn an ninh, phòng chống cháy nổ cũng khó kiểm soát. Ở đây chủ nhà chỉ giao chìa khoá cho khách còn các vấn đề khác họ không quản lý nên khi có sự cố cũng rất khó xử lý. Mới đây, một du khách nước ngoài bị đột quỵ trong một căn hộ cho thuê tự doanh. Sự việc được phát hiện khi quản lý toà nhà thấy đến 2 ngày khách không ra khỏi căn hộ. Căn hộ tự doanh nên chủ sở hữu không trang bị điện thoại, chúng tôi phải chủ động liên hệ để mở khoá. Khi mở khoá thì khách đã nằm bất động trên sàn. Rất may được phát hiện kịp thời nên không có thiệt hại đáng tiếc”.

Bên trong một căn hộ chung cư tự kinh doanh du lịch được thiết kế như một căn hộ để ở.

Vị này cũng đặt vấn đề nếu không may có sự cố xảy ra thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai chủ sở hữu căn hộ hay chủ đầu tư? Chưa kể những sự việc này sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của chính dự án ảnh hưởng trực tiếp đến cả việc vận hành kinh doanh của các căn hộ được uỷ khác cho chủ đầu tư khai thác, kinh doanh chuyên nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn tới 4,5 sao.

Trong khi đó, nhiều căn hộ chung cư cho thuê du lịch hiện nay được chủ sở hữu bán trực tiếp trên mạng internet nên không đăng ký kinh doanh, trốn thuế gây thất thu thuế với Nhà nước.

Thực tế đã có nhiều căn hộ cho thuê trở thành nơi tụ tập bay lắc, sử dụng ma tuý. Thậm chí còn cho người Trung Quốc thuê trong thời gian dài làm nơi điều hành đường dây đánh bạc, trốn tránh sự quản lý của nhà nước về đăng ký tạm trú, tạm vắng…

Như tại khu nhà Mường Thanh Viễn Triều (TP Nha Trang), tháng 4 vừa qua Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt 14 người Trung Quốc nghi tội phạm công nghệ cao tại khu nhà này. Nhóm người Trung Quốc này đã sử dụng các máy vi tính cùng nhiều thiết bị công nghệ để làm việc trái với mục đích đi du lịch như đã khai báo và giấy tờ nhập cảnh vào Việt Nam đã được cấp.

Một cư dân sống tại khu nhà cho biết, cùng một tầng, một toà, căn hộ để ở căn hộ cho thuê xen lẫn, lộn xộn.

“Căn cho thuê thì thôi đủ cả có tây có ta từng tốp cứ đến ở vài ngày rồi đi khiến những gia đình mua nhà ở như chúng tôi gặp nhiều phiền toái. Có khi một căn hộ hơn 50m2 mà 6-7 người ở ồn ào, mất trật tự, có căn hộ thanh niên thuê để làm chỗ bay lắc cũng có” – cư dân cho hay.

Theo khảo sát, tình trạng trên cũng diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố khác, nhất là các tỉnh, thành phố phát triển mạnh về du lịch như Đà Nẵng, Quảng Ninh...Với số lượng căn hộ tự doanh dù chưa thống kê đầy đủ nhưng có thể lên tới hàng vạn căn. Theo các chuyên gia nếu không có biện pháp quản lý sẽ tiềm ẩn nguy cơ về an toàn, an ninh, phòng cháy chữa cháy, nhà nước thất thu thuế…

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Việt Trung - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, việc người dân tự cho thuê căn hộ condotel hay căn hộ chung cư như hiện nay tại tỉnh này đang phát sinh nhiều vấn đề. Nhiều chủ căn hộ đang tự kinh doanh như một hoạt động “chui” bởi người dân dù có tự kinh doanh phải đáp ứng điều kiện trong Luật Du lịch từ đảm bảo an ninh trật tự, về sinh an toàn thực phẩm đến phòng cháy chữa cháy…Tuy nhiên, những tiêu chuẩn này chỉ được cấp cho đơn vị khai thác là chủ đầu tư chứ không phải từng chủ nhà tự kinh doanh.

Lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hoà cũng cho hay, lãnh đạo tỉnh này cũng đang siết lại việc các căn hộ tự kinh doanh, các căn hộ không đủ điều kiện kinh doanh sẽ không được kinh doanh.

“Bản thân chủ đầu tư cũng phải làm việc lại với người mua bởi lúc bán hứa hẹn, cam kết nhiều điều. Tuy nhiên, khi đi vào khai thác thực tế nảy sinh nhiều bất cập 2 bên phải ngồi lại với nhau để ký phụ lục hợp đống sao cho hài hòa lợi ích”, ông Trung nói.

Thiên Phú