Theo cam kết của Công ty căn chỉnh nhà nghiêng thành thẳng đứng cho nhà số 23A với UBND phường Đông Khê thì việc căn chỉnh thẳng ngôi nhà này được thực hiện bằng các thiết bị thủy lực đạt độ an toàn và chính xác cao, đảm bảo an toàn cho con người, an toàn cho công trình và cho người xung quanh trong suốt quá trình thi công.