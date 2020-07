Ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Trần Trọng Tuấn được cho có liên quan đến sai phạm trong việc Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV chuyển nhượng dự án Khu nhà ở Phước Long B, quận 9.

Ngày 11/7, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Trần Trọng Tuấn – Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ TP.HCM, Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Các quyết định khởi tố bị can nói trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn, Bộ Công an cũng đã tống đạt các quyết định khởi tố và thi hành lệnh khám xét nơi ở cũng như nơi làm việc của hai bị can.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, ông Trần Vĩnh Tuyến, ông Trần Trọng Tuấn và một số bị can vừa bị khởi tố được cho là có liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV (SAGRI).

Trước đó, tháng 7/2019 Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Vân Trọng Dũng – Nguyên Chủ tịch HĐTV SAGRI, bà Nguyễn Thị Thuý – Nguyên Kế toán trưởng SAGRI.

Liên quan đến vụ án tại SAGRI, trước đó Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Tấn Hùng – Nguyên Tổng giám đốc SAGRI và Nguyễn Thành Mỹ - Nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch – Đầu tư SAGRI.

Những sai phạm tại SAGRI được Thanh tra TP.HCM chỉ ra qua 3 kết luận thanh tra. Đó là kết luận số 38 ngày 19/10/2017, kết luận số 05 ngày 21/2/2019 và kết luận số 83 ngày 24/9/2019.

Hai lãnh đạo TP.HCM vừa bị khởi tố liên quan đến việc chấp thuận cho SAGRI chuyển nhượng dự án Khu nhà ở Phước Long B, quận 9 cho đối tác với giá rẻ.

Tại kết luận số 83, Thanh tra Thành phố nêu ra hàng loạt vi phạm của SAGRI trong việc hợp tác đầu tư sản xuất nông nghiệp; quản lý, sử dụng nhà đất; thực hiện các dự án và đặc biệt là vụ chuyển nhượng dự án Khu nhà ở Phước Long B, quận 9.

Về thực hiện dự án, SAGRI đã không thuê đơn vị thẩm định giá khi chuyển nhượng dự án Khu nhà ở phước Long B, quận 9, TP.HCM cho Tổng Công ty CP Phong Phú (TCT Phong Phú); không lập thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung khi dự án được điều chỉnh quy hoạch…

Tại dự án này, SAGRI ký hợp đồng uỷ quyền cho TCT Phong Phú ký kết với khách hàng đặt mua nhà và việc TCT Phong Phú ký 77 hợp đồng vay vốn, đặt cọc, mua nhà liên kế trong khui dự án đầu tư chưa được lập, phê duyệt, chưa hoàn tất hạ tầng kỹ thuật là trái quy định.

Mặc dù việc huy động vốn bằng hình thức phân lô bán nền diễn ra từ năm 2012, nhưng tháng 5/2017 SAGRI có công văn gửi UBND TP.HCM, Sở Xây dựng cam kết chưa huy động vốn từ khách hàng dưới mọi hình thức là báo cáo không trung thực.

Về phân chia lợi nhuận, SAGRI đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với TCT Phong Phú với tỷ lệ SAGRI 28%, còn TCT Phong Phú 78%. Sau đó, SAGRI chuyển nhượng 28% phần vốn góp, thực chất là chuyển nhượng đất đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật cho TCT Phong Phú mà không qua đấu giá để xác định giá thị trường.

Dự án chưa đảm bảo các điều kiện về chuyển nhượng nhưng tháng 11/2017 Giám đốc Sở Xây dựng khi đó là ông Trần Trọng Tuấn đã có tờ trình gửi UBND TP.HCM xác định việc chuyển nhượng dự án đáp ứng điều kiện theo quy định, kiến nghị UBND Thành phố chấp thuận cho SAGRI chuyển nhượng dự án.

Dựa trên tờ trình của Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đạ ký quyết định chấp thuận cho SAGRI chuyển nhượng dự án cho TCT Phong Phú với giá 168,2 tỷ đồng, tương ứng 10,5 triệu đồng/m2.

Theo Thanh tra TP.HCM, mức giá này được xác định thấp hơn giá trị bên nhận chuyển nhượng huy động của khách hàng từ năm 2014 và thấp hơn gần 1/3 so với giá chuyển nhượng của các dự án liền kề.

Về trách nhiệm của Sở Xây dựng, Thanh tra Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng kiểm tra, làm rõ và xử lý trách nhiệm của các cá nhân trong việc thẩm định và tham mưu đề xuất chấp thuận cho chuyển nhượng dự án Khu nhà ở Phước Long B, quận 9.

Thanh tra Thành phố kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận cho SAGRI huỷ hợp đồng chuyển nhượng dự án với TCT Phong Phú nhằm tránh gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Tuy nhiên do vụ việc đang được Bộ Công an điều tra nên việc thương lượng huỷ hợp đồng không thể diễn ra.

