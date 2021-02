Đón đầu tiềm năng phát triển với hàng loạt đổi mới về nhiều mặt, thị trường BĐS tại Bình Phước nóng lên từng ngày, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư phía Nam đầu năm Tân Sửu 2021.

Tiềm năng phát triển của thị trường địa ốc Bình Phước

Bình Phước là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có thế mạnh về công nghiệp khi sở hữu 13 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích 4.686 ha. Đồng thời Bình Phước cũng là cửa ngõ, kết nối TP.HCM, Bình Dương với các tỉnh Tây Nguyên, Lào và Campuchia thông qua QL 13, QL 14, cửa khẩu quốc tế Hoa Lư…

Trình độ phát triển công nghiệp tại Bình Phước được đánh giá cao

Trên thực tế, Bình Phước còn nhiều tiềm năng "ngủ quên" chưa được khai phá hết. Trong những năm trở lại đây, tỉnh đã bứt phá vươn lên mạnh mẽ với những cải tiến vượt bậc về kinh tế - xã hội. Đặc biệt, cơ sở hạ tầng, các dự án đường xá giao thông liên tục được đầu tư mở rộng, mang đến cơ hội đổi mới cho vùng đất màu mỡ giàu tiềm năng này.

Năm 2018 được xem là năm bước ngoặt khi tỉnh Bình Phước thu hút được hơn 1 tỷ USD đầu tư vào 24 dự án mới. Đến năm 2020, tại hội nghị xúc tiến đầu tư, UBND tỉnh Bình Phước đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 35 doanh nghiệp thực hiện 46 dự án đã và đang đầu tư trên địa bàn, với tổng vốn đăng ký tương đương 2 tỷ USD.

Hàng loạt dự án giao thông quan trọng đã và đang được triển khai tại Bình Phước như: tuyến đường Bình Phước - Tân Vạn xuyên suốt các khu công nghiệp với cảng biển Thị Vải - Cái Mép và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; đường cao tốc TP.HCM - Chơn Thành - Ðắk Nông, Ðồng Phú - Bình Dương; dự án đường sắt Dĩ An - Hoa Lư; QL 14 C kết nối Ðắk Nông với Bình Phước, Tây Ninh, Long An; Cảng cạn Hoa Lư; Cầu kết nối Đồng Nai...

Trong những năm gần đây, tỉnh Bình Phước liên tục cải cách các cơ chế chính sách, nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vào đầu năm 2016, với chủ trương tạo ra một môi trường đầu tư thông thoáng nhất cho các nhà đầu tư, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh.

Toàn tỉnh có tổng số 10 huyện và thị xã được áp dụng ưu đãi đầu tư, trong đó bao gồm cả các khu công nghiệp trọng điểm. Hàng loạt chính sách thiết thực mạnh tay được đề ra: ưu đãi thuế đất với các dự án đô thị, hỗ trợ về mặt pháp lý, hỗ trợ xúc tiến thương mại, các thủ tục được tối giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Giá đất hấp dẫn, cơ sở hạ tầng liên tục được nâng cấp

Từ khoảng năm 2016 - 2017 đến nay, thị trường BĐS Bình Phước liên tục đón nhiều đợt sóng đầu tư từ khắp nơi đổ về. Đặc biệt là khoảng thời gian Đồng Xoài lên thành phố, trở thành trung tâm kinh tế - tài chính của tỉnh. Sức hút này này dường như vẫn chưa có xu hướng hạ nhiệt, dự đoán sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa.

Sau khi Đồng Xoài lên thành phố, thị trường đất nền tại khu vực này ngày càng sôi động. Tính tới thời điểm hiện tại, TP Đồng Xoài có tổng cộng 4 khu công nghiệp với hàng chục dự án lớn, nhỏ của các nhà đầu tư. Mật độ dân số lên tới gần 500 người/km2, đồng thời cũng là khu vực có mật độ cao bậc nhất tỉnh Bình Phước.

So với các thành phố công nghiệp sầm uất khác, Đồng Xoài còn nhiều tiềm năng chưa được khai phá hết. “Bức tranh” đô thị đang dần hoàn thiện vẫn còn nhiều khoảng trống chờ được lấp đầy. Thực thế, giá đất tại trung tâm TP Đồng Xoài còn thấp so với tiềm năng phát triển. Có những vị trí chỉ có mức giá từ 7 - 15 triệu đồng/m2, thậm chí có những nơi giá chỉ 6 triệu đồng/m2.

Với lợi thế này, BĐS Đồng Xoài đã và đang thu hút các nhà đầu tư đầu tư đến đây để tìm kiếm lợi nhuận.

Thị trường đất tại Đồng Xoài sôi động kể từ khi lên thành phố

Dự báo năm 2021, khi hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của TP Đồng Xoài được triển khai và hoàn thành, sẽ tạo bước tiến phát triển cho trung tâm TP Đồng Xoài. Chính vì vậy, sức hút của thị trường địa ốc Bình Phước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là đối với khu vực Đồng Xoài. Nơi đây được kỳ vọng tiếp tục đón sóng và bùng nổ hơn nữa trong năm 2021.

Cơ sở hạ tầng liên tục được chú trọng đầu tư trong thời gian gần đây

Ngọc Minh