Nằm gần Đại học Quốc gia TP.HCM và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Dĩ An (Bình Dương), căn hộ Bcons Green View có tiềm năng cho thuê lớn khi nhu cầu nhà ở của sinh viên và người lao động luôn cao.

Nhu cầu thuê nhà ở tại Dĩ An lớn

Để thuận tiện cho học tập và công việc, người thuê nhà thường tìm kiếm những địa chỉ gần trường học, văn phòng giúp giảm thời gian di chuyển mỗi ngày, có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Vậy nên, ngoài khu vực cho thuê nhà sôi động ở trung tâm thì những khu vực có đông sinh viên, người lao động cũng có tiềm năng lớn trong việc cho thuê.

Với đà phát triển của thị trường nhà ở, thị trường cho thuê TP.HCM cũng dần mở rộng ra các khu vực, không còn bó hẹp chỉ ở trong các quận nội thành. Khu vực Quận 9, Thủ Đức, Dĩ An được nhiều người tìm kiếm để thuê nhà ở. Đây là khu vực sát Đại học Quốc gia TP.HCM, gần với hàng hàng trăm ngàn doanh nghiệp sản xuất ở Bình Dương.

Căn hộ Bcons Green View vị trí cạnh bên Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM

Đại học Quốc gia TP.HCM hiện đang đào tạo cho 70.000 sinh viên chính quy, khu ký túc xá có hơn 40.000 chỗ ở, nằm giữa quận Thủ Đức (TP.HCM) và TP. Dĩ An (Bình Dương). Có thể thấy nhu cầu sinh viên cần thuê nhà rất cao.

Dĩ An lại là trung tâm về hoạt động sản xuất công nghiệp của Bình Dương. Toàn tỉnh Bình Dương có 28 khu công nghiệp (KCN), 10 cụm công nghiệp đang hoạt động thì Dĩ An đã chiếm đến 6 KCN và 1 cụm công nghiệp gồm: KCN Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Bình Đường, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, và cụm công nghiệp Tân Đông Hiệp với tổng diện tích hơn 828 ha. Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp của Dĩ An đạt 98.358 tỷ đồng, tăng 10,27% so với năm 2018.

Trước nhu cầu thuê nhà ở của sinh viên và người lao động, hàng loạt các khu trọ đã hình thành xung quanh các trường đại học, nhà máy, xí nghiệp ở Dĩ An. Những năm gần đây xu hướng phát triển các dự án căn hộ ra các quận ngoại thành cũng cung cấp thêm lựa chọn cho thị trường nhà cho thuê.

Căn hộ tiện nghi hấp dẫn người thuê nhà

Sản phẩm căn hộ cho thuê được các gia đình trẻ, sinh viên ưa chuộng bởi an ninh, sạch sẽ và hàng loạt tiện ích. Với các gia đình, trẻ nhỏ có thể theo học lớp mẫu giáo ngay tại chung cư, cha mẹ không phải tất tả sáng chiều chạy ngược xuôi đưa đón con đi học. Ngay tại nơi ở cũng có sẵn không gian cho cho trẻ chơi đùa an toàn sạch sẽ. Việc ăn uống cũng thuận lợi, mọi thực phẩm hàng ngày có thể mua sắm tại các siêu thị, cửa hàng ngay trong khu chung cư. Đến các dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khoẻ cũng không cần đi đâu xa, đều được cung cấp ngay dưới khối đế tòa nhà.

Cuộc sống tiện nghi với hàng loạt tiện ích ngay trong nội khu

Các dự án gần Đại học Quốc gia TP.HCM và hàng loạt doanh nghiệp trên địa bàn Dĩ An như Bcons Green View được đánh giá là thanh khoản rất tốt. Dự án nằm ngay trên Quốc lộ 1K, chỉ cách Đại học Quốc gia TP.HCM tầm 1km, đường giao thông thuận lợi kết nối dự án với khu vực trung tâm Dĩ An, nhanh chóng đi đến các khu công nghiệp trên địa bàn, chỉ mất vài phút để vào TP.HCM qua tuyến đường Phạm Văn Đồng, Xa lộ Hà Nội.

Bcons Green View có 916 căn hộ 2 phòng ngủ, với diện tích từ 40-60m2 nên giá căn hộ tầm khoảng 1,5 tỷ đồng/căn. Dự án có đầy đủ tiện ích, như nằm đối diện trung tâm thương mại Big C, bệnh viện, gần các trường học các cấp; trong nội khu có nhiều tiện ích gồm nhà trẻ, sân chơi thể thao, hồ bơi, công viên, khu shophouse.

Ông Stephen Wyatt, Tổng giám đốc JLL Việt Nam cho rằng, hàng năm lượng người lao động lớn đổ về Bình Dương thúc đẩy sự gia tăng nguồn cung và giá thuê căn hộ cũng như văn phòng ở tỉnh này. Dĩ An là một trong những địa chỉ được các nhà đầu tư chú ý.

Thị trường có nhu cầu và đầu tư căn hộ cho thuê lại cũng là hướng tích luỹ tài sản hiệu quả. So với đất nền, đầu tư căn hộ có chi phí bỏ ra ít hơn mà lại có khả năng thu lợi hàng tháng qua hoạt động cho thuê nhà. Nếu tìm được những dự án có có giá, vị trí thuận tiện để cho thuê tức là hiệu quả thu được sẽ rất lớn. Bởi, giá cho thuê ở khu vực trung tâm thương mại Dĩ An cũng rất tốt. Thêm vào đó, giá trị căn hộ cũng tăng cao qua mỗi năm theo đà tăng giá của thị trường nhà ở. Vậy cho nên, người muốn có nguồn thu nhập ổn định và bền vững có thể xem xét căn hộ làm kênh đầu tư.

Thông tin dự án Bcons, liên hệ:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Sao Việt

Hotline: 0905.935.935

Tấn Tài