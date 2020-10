The Manhattan Glory bao gồm chuỗi biệt thự, shophouse, boutique villa tân cổ điển có diện tích từ 84 - 639m2, được quy hoạch phù hợp trọn vẹn cho cả nhu cầu kinh doanh sôi động và an cư riêng tư biệt lập. The Manhattan Glory sở hữu vị trí đắc địa khi bao quanh bởi các trụ cột tiện ích hoàn hảo chỉ có tại Vinhomes Grand Park như đại công viên 36ha, Vincom Mega Mall, bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, trường liên cấp Vinschool, VinBus…