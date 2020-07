Công ty Cổ phần Vinhomes vừa tổ chức Lễ ký kết đối tác chiến lược của Dự án The Origami (quận 9, TP.HCM) với 61 đại lý phân phối bất động sản lớn.

Sự kiện diễn ra trước khi chính thức mở bán The Origami - dự án mang đậm hơi thở của xứ sở mặt trời mọc do Vinhomes cùng với các đối tác uy tín giới thiệu tới khách hàng đang tìm kiếm nơi an cư và cơ hội đầu tư tại trung tâm mới ở phía Đông TP.HCM.

Nối tiếp thành công bán hết 10.000 căn hộ chỉ trong 17 ngày của phân khu The Rainbow (Vinhomes Grand Park) và phân khu thấp tầng The Manhattan bán hơn 550 căn biệt thự thấp tầng chỉ 8 ngày trong tháng 5, The Origami được kì vọng sẽ tiếp tục tạo nên cú “hat-trick” của Vinhomes.

Những hình ảnh đầu tiên của dự án The Origami được hé lộ tại sự kiện.

Tại sự kiện, hình ảnh dự án và đất nước mặt trời mọc với vẻ đẹp hoàn mỹ cùng những giá trị sống chuẩn mực được tái hiện sống động qua các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Màn múa quạt mang đậm dấu ấn văn hóa Nhật Bản mở đầu cho một buổi lễ ký kết thành công, tốt đẹp

Ông Nguyễn Đức Quang - Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh và Marketing Vinhomes chia sẻ về hành trình kiến tạo không gian sống văn minh, đẳng cấp của Vinhomes trên những mảnh đất thịnh vượng của TP.HCM qua các dự án quy mô lớn: Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River hay Landmark 81 - biểu tượng tự hào của Việt Nam.

“Tôi kỳ vọng Vinhomes Grand Park và The Origami sẽ nối dài sứ mệnh thay đổi bộ mặt khu Đông thành phố bằng những giá trị sống khác biệt được Vinhomes chăm chút tận tâm. Với sự đồng lòng hợp sức của 61 đại lý hùng mạnh, tôi tin rằng cùng nhau chúng ta sẽ tạo nên những kỷ lục tiếp theo của thị trường.” - ông Quang chia sẻ.

61 đại lý phân phối The Origami

Đại diện các đơn vị phân phối, ông Bùi Xuân Hiền - Tổng giám đốc SouthernHomes VN - đơn vị phân phối của dự án cũng thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào sự thành công của The Origami: “Với quy hoạch bài bản tại đất vàng thành phố, thiết kế cảnh quan độc đáo, tôi tin rằng The Origami sẽ tạo ra sức hút khó cưỡng cho các nhà đầu tư, khách hàng mua ở trong nửa cuối năm nay.”

The Origami là dự án cao tầng nằm kế cận phân khu The Rainbow, thuộc đại dự án Vinhomes Grand Park, quận 9,TP.HCM. Lấy cảm hứng từ bộ môn nghệ thuật gấp giấy của Nhật Bản, The Origami là biểu tượng cho tinh thần Nhật và sự đa sắc màu của hạnh phúc. Thừa hưởng thành phố tiện ích của Vinhomes Grand Park cùng hệ thống tiện ích nội khu được thiết kế mang đậm dấu ấn Nhật Bản, The Origami mang đến cho cư dân cuộc sống giàu trải nghiệm, chuẩn sống xanh cân bằng, tích cực cùng cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết tại tâm điểm mới của TP.HCM. Dự kiến, The Origami sẽ sớm chính thức được ra mắt trong thời gian tới.

Minh Tuấn