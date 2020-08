Ngay sau khi ra mắt, dự án The Origami (Vinhomes Grand Park, quận 9, TP.HCM) được xem là “bom tấn” mới của thị trường bất động sản phía Nam khi 2.400 căn hộ được đăng ký đặt mua chỉ trong 3 ngày.

Những con số bán hàng ấn tượng

Lễ ra quân dự án The Origami được tổ chức tại Đại công viên 36ha, Vinhomes Grand Park

Tại lễ ra quân vào ngày 25/7 vừa qua, dự án The Origami đã hâm nóng thị trường khi ra mắt 5 toà đầu tiên thuộc tiểu thu The Origami Sun (bao gồm 3 cụm toà S7, S8, S9). Ngay lập tức, The Origami đã tạo dấu ấn trên thị trường BĐS TP.HCM khi chỉ trong 3 ngày, 2.400 căn hộ đã được khách hàng đăng ký đặt mua.

Trước đó, cuối năm 2019, 10.000 căn hộ thuộc phân khu The Rainbow tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park đã được tiêu thụ hết chỉ trong 17 ngày và gần đây nhất, 550 căn biệt thự, shophouse, boutique villa đẳng cấp của phân khu The Manhattan bán hết chỉ trong 8 ngày đã gây tiếng vang lớn với giới đầu tư.

“Tôi tham dự sự kiện online ngày 31/7 vừa qua, từ 8h sáng mà đã thấy lượng người theo dõi lên đến hàng ngàn.” - anh Đỗ Thiện Hiếu (nhà đầu tư đang sinh sống tại quận 8) đăng ký mua thành công căn hộ The Origami đợt đầu tại sự kiện của một đại lý phân phối lớn cho biết.

Sự kiện bốc thăm chọn căn online của một đại lý phân phối chính thức The Origami được tổ chức vào ngày 31/7

Con số bán hàng ấn tượng không chỉ góp tiếng vang lớn cho Vinhomes, mà còn là cú hích mạnh đối với sự ra đời “Thành phố phía Đông” trong thời gian tới. Ngay từ khi Chính phủ và TP.HCM ủng hộ chiến lược xây dựng khu đô thị sáng tạo, tương tác cao là hạt nhân thúc đẩy kinh tế TP.HCM và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực quận 9 ngày càng được các nhà đầu tư đặc biệt chú ý.

Sống chuẩn nghỉ dưỡng ở The Origami Sun

Tiếp tục tham vọng dẫn dắt thị trường, Vinhomes đã có kế hoạch đưa ra thị trường 5 toà cuối cùng của tiểu khu The Origami Sun - các tòa căn hộ được đánh giá là đẹp nhất của tiểu khu trong thời gian tới.

Tổng thể dự án The Origami nằm trong lòng Đại đô thị Vinhomes Grand Park 271ha (Hình ảnh minh hoạ)

Đúng như tên gọi - The Origami Sun mang tới những căn hộ có tầm nhìn không giới hạn, bao quát không gian rộng lớn của TP.HCM. Sở hữu vị trí ấn tượng, tiểu khu này còn được bao bọc bởi các rạch nước uốn lượn mang tới không khí trong lành và năng lượng tràn đầy tích cực, đồng thời tạo lập không gian riêng tư cho chủ sở hữu.

Đặc biệt, The Origami Sun cũng là tiểu khu sở hữu nhiều hồ bơi phong cách resort nhất dự án. Các hồ bơi này nằm lọt giữa những hàng dừa, vườn cây nhiệt đới tạo cho khách hàng cảm giác như được nghỉ dưỡng ngay dưới chân nhà.

Sống chất nghỉ dưỡng ngay thềm nhà tại công viên resort của dự án (Hình ảnh minh hoạ)

Đặt mục tiêu chất lượng sống lên hàng đầu, kiến tạo mảng xanh và đem tới chuẩn sống khác biệt cho chủ sở hữu, The Origami sẽ mang tới những căn hộ không chỉ tính bằng m2 diện tích mà được đong đầy bằng cảm xúc hạnh phúc và tiêu chuẩn sống “wellness living”. Cộng hưởng cùng hệ sinh thái tiện ích của cả Đại đô thị Vinhomes Grand Park, hệ thống tiện ích nội khu với bộ đôi vườn Nhật, chuỗi hồ bơi ngoài trời phong cách resort, vườn thiền và dưỡng sinh, sân tập gym… sinh động, dày đặc ngay dưới chân các toà nhà là minh chứng rõ nét cho chuẩn sống khác biệt của những cư dân The Origami.

Minh Tuấn