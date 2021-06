Sở hữu một ngôi nhà thứ 2 vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp vừa có thể đầu tư sinh lời bền vững, đang trở thành xu hướng thời thượng của giới nhà giàu.

Giới giàu có dần thay đổi thói quen du lịch

Cuộc sống hiện đại khiến nhu cầu sống, hưởng thụ của con người ngày càng đẩy lên cao, nhất là những người giàu có, thành đạt. Cùng với đó, thói quen đi du lịch nghỉ dưỡng của giới nhà giàu cũng dần thay đổi.

Nếu như trước đây, xu hướng hưởng thụ về nghỉ dưỡng chỉ đơn thuần là đi nghỉ định kỳ, có người phục vụ, thi thoảng mới đi, thì hiện nay giới giàu có mong muốn tìm kiếm một không gian nghỉ dưỡng cao cấp vừa đủ đầy tiện ích, nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư, yên tĩnh với những đặc quyền dành riêng cho giới tinh hoa.

Chính vì vậy, việc sở hữu một “second home” - ngôi nhà thứ 2 sẽ khiến giới nhà giàu vốn đã ít thời gian rảnh, có thể đi nghỉ ngơi bất cứ lúc nào với những dịch vụ, tiện ích 5 sao như: phòng tắm sang trọng, bể bơi biệt lập, thưởng thức những mỹ vị thượng đỉnh được chế biến riêng bởi các đầu bếp tài hoa … Đặc biệt, giới giàu có mong muốn nơi nghỉ dưỡng mang đến cho họ cảm giác như ở nhà với sự quen thuộc từ chiếc giường êm ái, mùi tinh dầu dễ chịu, người phục vụ ân cần, chu đáo…

Giới nhà giàu chuộng nơi nghỉ dưỡng sát biển, đảm bảo tính riêng tư, yên tĩnh với không gian xanh mát (Ảnh: Grand Mercure Hoi An)

Theo phân tích của giới chuyên gia, với tầng lớp giàu có, tài chính không phải là vấn đề lớn, mà là một không gian nghỉ dưỡng sang trọng với những trải nghiệm độc đáo, giúp họ thể hiện được đẳng cấp và giá trị của bản thân.

Bên cạnh đó, ngôi nhà thứ hai còn mang đến lợi ích "2 trong 1" nhờ nguồn sinh lời bền vững dưới hình thức tự khai thác hoặc ủy thác chủ đầu tư quản lý cho thuê. Giá trị “second home” vì thế cũng sẽ gia tăng theo thời gian và có thể làm tài sản để dành cho con cháu sau này.

Tiêu chí tìm kiếm ngôi nhà thứ 2 của giới nhà giàu

Báo cáo của CBRE Việt Nam chỉ ra rằng, so với những điểm đến khác trong khu vực Đông Nam Á, số sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng tại Việt Nam còn thấp nhưng tiềm năng tăng trưởng lớn, nên đây không chỉ là sản phẩm thể hiện phong cách sống của tầng lớp khá giả mà còn là một kênh đầu tư hấp dẫn.

Theo đó, ngôi nhà thứ 2 ở các khu vực ven biển, được bao quanh bởi thiên nhiên trong lành với những hàng cây xanh, làn gió biển tươi mát, mang đến sự thư thái đúng nghĩa từ tinh thần đến thể chất nhưng vẫn đầy đủ tiện ích nội khu… đang trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các nhà đầu tư.

Thực tế, nhiều người thuộc giới nhà giàu Việt sẵn sàng bỏ ra hàng triệu USD để sở hữu một căn biệt thự ven biển riêng biệt, thiết kế độc đáo và được quản lý vận hành bởi những thương hiệu nổi danh thế giới.

Dự án Grand Mercure Hoi An đáp ứng mong muốn và sở thích của giới nhà giàu về một “second home” đúng nghĩa (Ảnh: Phối cảnh dự án)

Ngoài ra, giới giàu có thường lựa chọn “second home” tại những điểm du lịch nổi tiếng, vị trí kết nối đường bay nội địa và quốc tế thuận tiện, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, có khả năng tăng giá trong tương lai… Đơn cử, các địa danh có bờ biển dài tuyệt đẹp như: Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc… là điểm đến được giới nhà giàu ưa chuộng.

Nằm liền kề bãi biển An Bàng - top 50 bãi biển đẹp nhất thế giới, dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng 5 sao Grand Mercure Hoi An là mô hình được đánh giá tiềm năng, khi vừa sở hữu vị trí view biển hữu hạn, vừa nằm giữa vùng đất di sản Hội An. Dự án là sự kết hợp hài hòa bản sắc văn hóa bản địa và phong cách kiến trúc Ý sang trọng.

Theo đại diện chủ đầu tư Xuân Phú Hải, với quy mô 7ha, dự án Grand Mercure Hoi An được quy hoạch thành 118 căn villa và 785 căn hộ nghỉ dưỡng view biển cùng hàng loạt những tiện ích đặc quyền xứng tầm từ thể thao, giải trí, mua sắm, hay những buổi tiệc thượng lưu như: Clubhouse, bể bơi vô cực, bể bơi Silk River dài hơn 300m, phòng hội nghị, nhà hàng, skybar... Các chủ nhân có thể tận hưởng các tiện ích ngay tại dự án mà không cần phải di chuyển xa.

Đặc biệt, Grand Mercure Hoi An được vận hành và khai thác bởi Tập đoàn khách sạn nổi danh thế giới - Accor Hotel. Với uy tín và lượng khách dồi dào từ Accor, các nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào công suất cho thuê và lợi nhuận thu về của dự án Grand Mercure Hoi An.

Là dự án nghỉ dưỡng cao cấp, liền kề biển, kiến trúc độc đáo, được quản lý vận hành bởi thương hiệu quốc tế... Grand Mercure Hoi An đáp ứng mong muốn và sở thích của giới nhà giàu về một “second home” đúng nghĩa khi vừa có thể nghỉ dưỡng, vừa gia tăng giá trị.

