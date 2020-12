Trong chương trình tìm kiếm lỗ hổng WhiteHat Private Bug Bounty, phần thi đặc biệt của vòng chung kết cuộc thi an toàn không gian mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 06, các đội thi đã phát hiện được 20 lỗi của các hệ thống thực.

Góp phần xây dựng nguồn nhân lực ATANM chất lượng

Ngày 27/12, vòng chung kết cuộc thi An toàn không gian mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 06 chủ đề “Việt Nam hôm nay - Vietnam Today” đã chính thức khai mạc.

Đây là cuộc đua tài giữa 10 đội thi xuất sắc nhất vòng sơ loại, gồm: perfectblue, DiceGang, 0penToA11 (Mỹ); KingTigerPrawn, JustToPlay (Hàn Quốc), ACEBEAR, BabyPhD (Việt Nam); More Smoked Leet Chicken (Nga); InfoSecIITR (Ấn Độ); và ALLES! (Đức).

Cục trưởng Cục An toàn thông tin Nguyễn Thành Phúc nhận định, một trong những giải pháp hiệu quả để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực ATANM là tổ chức các cuộc thi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn thông tin nhấn mạnh, trong công cuộc chuyển đổi số, an toàn an ninh mạng (ATANM) là yếu tố then chốt, điều kiện căn bản để thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh việc triển khai hạ tầng, nền tảng, sản phẩm dịch vụ thì nhiệm vụ phát triển đội ngũ nhân lực đặc biệt là nhân lực ATANM là một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay của Việt Nam.

“Đội ngũ nhân lực cần liên tục được thực hành, cọ xát thực tiễn mới có thể đáp ứng trước những thay đổi về công nghệ và những nguy cơ, rủi ro mất an toàn thông tin không ngừng phát sinh. Một trong những giải pháp hiệu quả để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực ATANM là tổ chức các cuộc thi”, ông Phúc chia sẻ.

Ông Phúc cũng thông tin, từ năm 2014, dưới sự bảo trợ của Cục ATTT, Bộ TT&TT và sự đóng góp kinh phí của Bkav, diễn đàn WhiteHat đã tổ chức thành công cuộc thi WhiteHat Grand Prix mà không dùng ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, từ năm 2015, WhiteHat Grand Prix là cuộc thi duy nhất do Việt Nam tổ chức thu hút được sự tham gia của nhiều đội trên phạm vi toàn cầu. Đây là cuộc thi hiếm hoi do Việt Nam tổ chức được đánh giá cao trong cộng đồng ANM thế giới, thu hút sự tham gia của nhiều đội hàng đầu đến từ các quốc gia phát triển trong lĩnh vực này như Mỹ, Nga, Ukraina, Hàn Quốc… Bên cạnh ý nghĩa về mặt chuyên môn, đây cũng là cơ hội quảng bá một Việt Nam mến khách, giàu văn hóa đến bạn bè quốc tế.

Đội hỗ trợ kỹ thuật tại còng chung kết cuộc thi WhiteHat Grand Prix 06.

Nhận định năm 2020 là một năm đặc biệt khi cuộc sống của mọi người trên thế giới bị đảo lộn bởi đại dịch Covid-19, đại diện Cục An toàn thông tin cho biết, đó cũng chính là lý do để vòng chung kết WhiteHat Grand Prix 06 thay vì được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội, các đội thi từ khắp nơi trên thế giới như Mỹ, Nga, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đức và Việt Nam đang kết nối trực tuyến để cùng tranh tài tại vòng thi này.

“Điều đó cũng cho thấy rằng, ANM là một lĩnh vực không biên giới, các nguy cơ của ANM cũng không biên giới. Những cuộc thi như WhiteHat Grand Prix là cơ hội để giới ANM cùng rèn luyện, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng. Đây là yếu tố then chốt để tăng cường ANM cho thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng”, đại diện Cục An toàn thông tin cho hay.

Đóng góp cụ thể cho ATANM Việt Nam

Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng của Bkav, Trưởng Ban điều hành cộng đồng WhiteHat.vn cho biết, bước sang năm thứ 6 WhiteHat Grand Prix được tổ chức, cuộc thi đã có sự phát triển vượt bậc cả về chất lượng và số lượng đội. Năm nay, cuộc thi thu hút con số kỷ lục với 739 đội thi từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ, gấp 9 lần so với mùa giải đầu tiên năm 2013.

Trưởng ban điều hành cộng đồng WhiteHat.vn Ngô Tuấn Anh thông tin về kết quả chương trình tìm kiếm lỗ hổng WhiteHat Private Bug Bounty.

Năm nay là năm đầu tiên phần thi tìm kiếm lỗ hổng Private Bug Bounty được đưa vào vòng chung kết WhiteHat Grand Prix. Theo ông Tuấn Anh, phần thi đặc biệt này đã hoàn thành và cho kết quả đáng khích lệ với hơn 20 lỗi được phát hiện.

Các phần mềm, hệ thống được đưa vào chương trình WhiteHat Private Bug Bounty gồm hệ thống cung cấp dịch vụ nền tảng, giám sát chất lượng Internet quốc gia của Việt Nam; các phần mềm được dùng phổ biến tại Việt Nam như phần mềm phục vụ kết nối Internet cũng như phần mềm hạ tầng khóa công khai giúp đảm bảo các giao dịch trên Internet... “Kết quả phần thi đặc biệt này đã đóng góp cụ thể vào sự phát triển ATANM Việt Nam”, ông Tuấn Anh chia sẻ.

Được kích hoạt bởi camera AI View, hệ thống thi nhận diện khuôn mặt của ông Nguyễn Thành Phúc và ông Ngô Tuấn Anh để bắt đầu hoạt động.

Ngay sau lễ khai mạc, phần thi chính của vòng chung kết WhiteHat Grand Prix 06 đã bắt đầu từ 9h30 ngày 27/12. Ở phần thi diễn ra liên tục trong 8 giờ này, sau khi vượt qua các thử thách của nội dung Jeopardy, 10 đội sẽ bước vào phần Tấn công/Phòng thủ (Attack/Defense) trong môi trường giả lập.

Hệ thống Kiểm soát an ninh (Security Management System) được Ban tổ chức mô phỏng thực tế.

Ban tổ chức đã xây dựng một Hệ thống kiểm soát an ninh sử dụng các thiết bị phần cứng thực tế để các đội thi thực chiến như các tình huống ngoài cuộc sống. Nhiệm vụ của các đội là vừa phải tấn công, khai thác các lỗ hổng của đội khác để vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh, phát hiện chuyển động, đèn giám sát…; đồng thời phải bảo vệ hệ thống của mình. Để hoàn thành tốt, đòi hỏi các đội phải có kỹ năng thực tế cũng như hiểu biết sâu rộng về an ninh hạ tầng, an ninh ứng dụng, mã hóa, an ninh web…

Dự kiến kết thúc vào 17h30 ngày 27/12, điểm cuối cùng của mỗi đội sẽ được tính bằng tổng điểm 3 nội dung thi khởi động, tăng tốc, về đích. Các thử thách sau khi được mở sẽ được duy trì cho đến khi kết thúc cuộc thi.

Là cuộc thi kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin mạng quy mô toàn cầu do Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) và cộng đồng WhiteHat.vn tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT, WhiteHat Grand Prix 06 tạo cơ hội cho các chuyên gia ANM trên thế giới đua tài, thể hiện trình độ, năng lực. Đồng thời, cuộc thi cũng thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập, nghiên cứu ANM, tạo nguồn nhân lực ANM cho quốc gia và mở rộng hoạt động ANM của Việt Nam ra thế giới.

Vân Anh